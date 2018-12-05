Мамаева и Кокорина оставили в СИЗО еще на два месяца

Москва, , 16:41 — REGNUM Тверской суд Москвы постановил продлить содержание в СИЗО полузащитнику футбольного клуба «Краснодар» Павлу Мамаеву и нападающему клуба «Зенит» Александру Кокорина на срок 2 месяца, до 8 февраля 2019 года. Об этом стало известно в ходе заседания суда, сообщает корреспондент ИА REGNUM 5 декабря.

Такая же мера пресечения была выбрана в отношении друга футболистов Александра Проставицкого и брата Александра Кокорина Кирилла Кокорина.

«Суд постановил продлить срок содержания на 2 месяца, а всего до трёх месяцев 29 суток, то есть до 8 февраля 2019 года», — заявил судья.

Также суд постановил отклонить ходатайство по поводу смягчения меры пресечения в виде домашнего ареста или залога осуждённых.

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