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Мамаева и Кокорина оставили в СИЗО еще на два месяца

Общество

«Суд постановил продлить срок содержания на 2 месяца, а всего до трёх месяцев 29 суток, то есть до 8 февраля 2019 года»

Москва, 5 декабря 2018, 16:41 — REGNUM  Тверской суд Москвы постановил продлить содержание в СИЗО полузащитнику футбольного клуба «Краснодар» Павлу Мамаеву и нападающему клуба «Зенит» Александру Кокорина на срок 2 месяца, до 8 февраля 2019 года. Об этом стало известно в ходе заседания суда, сообщает корреспондент ИА REGNUM 5 декабря.

Такая же мера пресечения была выбрана в отношении друга футболистов Александра Проставицкого и брата Александра Кокорина Кирилла Кокорина.

«Суд постановил продлить срок содержания на 2 месяца, а всего до трёх месяцев 29 суток, то есть до 8 февраля 2019 года», — заявил судья.

Также суд постановил отклонить ходатайство по поводу смягчения меры пресечения в виде домашнего ареста или залога осуждённых.

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