Московскую канатку опять закрыли. Теперь не из-за хакеров

Москва, , 15:15 — REGNUM Московская канатная дорога не будет работать сразу четыре дня подряд, сообщили 3 декабря журналистам в Спорткомплексе Москвы.

Дорога не будет доступна для посетителей 3, 4, 5, 6 декабря. Причина — «ежегодное освидетельствование объекта Ростехнадзором». Ожидается, что с 7 декабря МКД возобновит работу.

Как сообщало ИА REGNUM, Московская канатная дорога открыта 26 ноября с участием мэра Москвы Сергея Собянина. Уже 28 ноября она остановилась, по официальной версии, из-за «кибератаки». 30 ноября движение восстановили, но проработала система недолго.

Примечательно, что о «плановых» мероприятиях Ростехнадзора предупредили не заранее, а лишь в день остановки.

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