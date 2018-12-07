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Канатная дорога в Москве возобновила работу после проверки

Общество

Первая в Москве канатная дорога подверглась кибератаке на следующий день после открытия

Москва, 7 декабря 2018, 17:31 — REGNUM  Московская канатная дорога на Воробьёвых горах, временна закрытая из-за хакерской атаки, 7 декабря возобновила работу после проверки Ростехнадзора.

Напомним, что сбой в работе первой в столице канатной дороги произошёл 28 ноября — на следующий день после её открытия. Причиной этого была названа кибератака на компьютерные серверы МКД.

С 3 по 6 декабря проводилось освидетельствование объекта Ростехнадзором. Администрация МКД также пообещала обеспечить подъёмник дополнительной защитой от киберугроз.

Сообщается, что с сегодняшнего дня канатная дорога вновь принимает пассажиров, до 24 декабря проезд по ней будет бесплатным.

Столичная прокуратура возбудила по факту произошедшего уголовное дело по статье «Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ».

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