Экономист Делягин уверен, власти Москвы хотят затруднить дорожное движение

Москва, , 11:02 — REGNUM Московские власти уже достаточно давно чётко фиксируют, что их задача в части организации дорожного движения — не разгрузка улиц, а извлечение денег из москвичей и гостей столицы. Об этом 5 декабря корреспонденту ИА REGNUM заявил директор Института проблем глобализации Михаил Делягин, комментируя новость о скором подорожании платных парковок в столице РФ.

«Достаточно посмотреть, как нанесена разметка для платной парковки, и сравнить эту разметку, например, с парижской, и вы всё поймёте: разметка делается так, чтобы парковочных мест в городе было меньше, а не больше, — сказал Делягин. — Это провоцирование нарушений. Если бы кто-то в Москве из московского руководства хотел бы улучшить организацию дорожного движения и разгрузить центр города, он не зауживал бы улицы в центре. В том числе он не зауживал бы те улицы, где вообще нет никакого пешеходного движения, например Яузский бульвар».

По мнению Делягина, задача, которую поставили перед собой московские власти, заключается не в облегчении, а в максимальном затруднении дорожного движения, чтобы извлекать из нарушителей деньги.

«Попутно люди вынуждены с машин пересаживаться на городской транспорт, и пробки в московском метро в час пик усиливаются, — добавил экономист. — Если мэр Москвы Сергей Собянин и проезжает на московском метро в порядке пиар-акции, то к этому готовятся месяц, и соответственно обычную заполняемость вагонов Собянин никогда не увидит, потому что не захочет увидеть. Он никогда не увидит и очередей на вход у станций метро. Это общая концепция российской власти, что люди — новая нефть. И поскольку денег у них всё меньше, нужно применять гидроразрыв пласта (гидравлический разрыв пласта — один из методов интенсификации работы нефтяных и газовых скважин — прим. ИА REGNUM ). Вот повышение стоимости московской парковки — это применение гидроразрыва пласта к новой нефти — гражданам Российской Федерации. И пока граждане РФ будут терпеть, их будут грабить. Потому что никакого человеческого языка эта власть не понимает. И несмотря на разговоры про каналы обратной коммуникации, никакого языка, кроме протестного голосования, она воспринять не в состоянии».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Москве с 15 декабря меняются правила пользования платными парковками. Отныне минимальная стоимость парковки в центре составит 80 рублей в час — это улицы между Садовым и Бульварным кольцами. Парковка с дифференцированным тарифом — 50 рублей за первые 30 минут, затем 150 рублей в час — на более загруженных улицах Садового кольца. На улицах внутри Бульварного кольца тарифы составят 100 и 200 рублей в час.

На 1,9% улиц столицы, отмечается в заявлении, будет установлен максимальный тариф. Он составит 380 рублей.

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