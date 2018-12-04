Стала известна предварительная причина смерти футболиста «Локомотива»

Москва, , 12:18 — REGNUM Причиной смерти футболиста молодежной команды столичного «Локомотива» Алексея Ломакина могло стать переохлаждение, сообщает 4 декабря «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник.

По словам собеседника агентства, об этом свидетельствуют выводы первичных экспертиз. Также установлено, что незадолго до смерти игрок мог употреблять алкоголь.

Напомним, тело 18-летнего Алексея Ломакина было найдено на улице Борисовские пруды в Москве 2 декабря. Двумя днями ранее мать молодого спортсмена обратилась в полицию с заявлением о его исчезновении. По данному факту следователи начали проверку, назначена судебно-медицинская экспертиза.

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