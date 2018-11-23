Инициативы власти: чужой бред стал нашей былью. Итоги недели в РФ

Дарья Алексеева, , 23:48 — REGNUM

Реформаторский зуд

Когда в начале осени заговорили о том, будто новый закон из серии пенсионной реформы заставит детей платить родителям алименты в обязательном порядке, иначе — репрессии, то информация многим казалась фейком. И вот извольте — Госдума в первом чтении приняла законопроект, которым предлагается сохранить право нетрудоспособных женщин, достигших 55 лет, и мужчин, достигших 60 лет, на получение алиментов. Речь идет о том, «чтобы самих детей заставить содержать своих родителей». В пояснительной записке к законопроекту стоило бы указать, что «государство вас не просило у них рождаться».

Что касается накопительной части пенсий, которая заморожена с 2014 года. По словам депутата Госдумы от «Справедливой России» Валерия Гартунга, «уже четыре года подряд эти деньги конфискуются у граждан, на минуточку, 600 миллиардов в год, 600 миллиардов». Принятым законом несколько миллионов граждан лишаются своей заслуженной пенсии, на которую они копят на своем лицевом счете, поверив государству, что это выгодно, это правильно, указал парламентарий. Закон о продлении моратория на выплату гражданам накопительной части пенсионных накоплений еще на один год на этой неделе Госдума приняла в третьем, итоговом чтении — чтобы спокойно проработать реформу. Ситуацию, как заявил глава Пенсионного фонда Антон Дроздов, обещают прояснить с принятием закона об индивидуальном пенсионном капитале. Капитале, Карл!

*

Не успели жители замерзающих поселков порадоваться, что теперь им с барского плеча власть разрешит бесплатно собирать в лесу валежник, как Госдуме предложили уточнить, какой валежник считать бесплатным. А то что такое валежник — неясно. Нет такого закона, который его определяет. Даже в СССР его юридически не определяли, а пора — еще насобирают лишнего. Инициатива предполагает сужение возможностей для граждан запасаться ресурсами для отопления жилья и для хозяйственной деятельности.

*

Прославившийся высокомерным и пренебрежительным отношением к гражданам России депутат Госдумы Сергей Вострецов (ЕР) подготовил законопроект, предполагающий штрафы для неработающих граждан за неуплату взносов в социальные фонды. Этим законопроектом граждан могут обязать платить за медицину и пенсию, даже если они не числятся трудоустроенными.

Читайте также: «Налог на тунеядцев»: Госдума снова хочет наступить на белорусские грабли

*

Еще находка — ввести налоги на колбасу, сосиски и бекон. Речь идет о крупной сумме — более 160 рублей на килограмм. Продукция, таким образом, подорожает примерно на треть. По мнению замглавы фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаила Емельянова, «в России колбаса важнее хлеба», люди продолжат ее покупать, но цены вырастут, что скажется на инфляции — она также вырастет, что станет аргументом для главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной для повышения ключевой ставки. Руководитель фракции «Справедливая Россия» в Барнаульской городской думе Оксана Молодых думает, что «этот бред останется бредом и в ближайшей перспективе не будет оцениваться в качестве реальной инициативы». Хотя, если что-то — бред, это еще не значит, что он властям не интересен. Ждем бестранспортного налога — когда заплатят те, кто не берет автокредит, не покупает бензин и имеет наглость ходить пешком по дорогам, которые, между прочим, государство за свои деньги накатало, а оно ему ничего не должно.

Идея колбасного налога принадлежит Экспертному совету при правительстве РФ, и суть ее ни в коем случае не в наживе, а в том, чтобы эти деньги направить на субсидии производителям, чтобы выпускали наиболее полезные продукты. То есть все ради здоровья простого россиянина, который, кстати, как говорит ВЦИОМ, благодаря пенсионной реформе решил следить за своим здоровьем. Еще бы: знает, что государство в случае чего не позаботится.

*

Госдума приняла федеральный бюджет на 2019−2021 годы, и ура — все три года он будет профицитным. Уже в 2019 году в федеральный бюджет поступит 19,969 трлн рублей, а к 2021 году доходы увеличатся до 20,978 трлн рублей. При этом правительство планирует в 2019 году потратить 18,037 трлн рублей госсредств, что позволит обеспечить профицит госсметы в размере 1,932 трлн рублей. А если придумать еще всяких реформ, то прибылей будет еще больше, а трат еще меньше, и отчеты станут совсем красивыми. Правда, профициту можно было бы радоваться, если бы на гражданах это хоть как-то отражалось — а пока им только закручивают гайки под маркой «денег нет, но вы держитесь». Заверения думского спикера Вячеслава Володина о том, что этот бюджет позволит реализовать задачи президента, это, как говорится, свежо предание. Нет никакого признака прорывного развития в том, чтобы сперва поставить народ уже не на грань социальной катастрофы, а в самое пекло, потом говорить о будущем возрождении. Одно людоедство.

Хай сильнее грянут хайпы!

Клуб профессионалов социально-политического стриптиза пополнила сенатор Екатерина Лахова. Рассуждая о потребительской корзине, Лахова сравнила нынешнюю ситуацию, ни больше ни меньше, с войной:

«Люди, которые пережили ужасы и голод. Какая у них была потребительская корзина? Люди тогда выживали, как могли. И при этом, пройдя столько всего, какие они разумные, какая голова у них светлая! Может, как раз стрессы и лишения тому причиной?»

А поднять прожиточный минимум, полагает Лахова, требуют люди, которые пришли неподготовленными во власть. И тут она совершенно права, нет никаких сомнений, что по-настоящему подготовленный чиновник будет не повышать качество жизни граждан, а снижать его — об этом говорит весь бред постперестройки, клинически обострившийся в последние месяцы.

«Мне кажется, они нас специально троллят, — комментирует высказывание политолог Виталий Обедин. — Может, у них тайный клуб есть, в котором они соревнуются, придумывая подобные реплики, а потом выдают и смотрят — кто больше хайпанёт? Ну потому что не может взрослый, проживший жизнь человек, добравшийся до кресла сенатора ядерной сверхдержавы, нести такую ахинею всерьёз».

Якутяне, традиционно, как мы уже замечали, отличающиеся острым языком, выдвигают свои трактовки:

«Лично ей нужны стрессы, голод, работа у станка без выходных, и тогда есть шанс, что станут разумные и голова светлая», «Они скоро Хиросиму и Нагасаки в пример ставить будут», «Вывод один: либо идиот может добраться до кресла сенатора, или Россия не ядерная сверхдержава».

Директор Института проблем глобализации Михаил Делягин полагает, что Лахова справедливо сравнивает нынешнюю жизни людей с военным временем:

«Да, действительно, политика, за которую она (как я предполагаю) голосует в Совете Федерации, по своим последствиям сопоставима с войной. Госпожа Лахова прекрасно всё понимает и спокойно и бесстыже об этом говорит… Есть определённая социально-экономическая политика. Есть люди, которые реализуют определённую социально-экономическую политику. Они очень долго стеснялись этой политики. Теперь они стали искренними».

По мнению политолога Александра Конфисахора, высказывания наших чиновников свидетельствуют о том, что «людей они считают животными, которым достаточно выживать, потребляя необходимый объем калорий»:

«Еще несколько лет назад было невозможно представить, чтобы чиновники формулировали это так неприкрыто. Теперь это происходит. В этот же день мы услышали чиновника из Карелии, который посоветовал «нанять няню».

Нанять няню посоветовал карельский глава Артур Парфенчиков одной местной жительнице, которая просила открыть в поселке детский сад. По словам чиновника, обращаться к нему за помощью бесполезно, о ребенке пусть его отец думает.

*

Отжег и омский депутат Алексей Провозин (ЕР), заявил, что не считает нормальной практику предоставления бесплатных земельных участков многодетным семьям за счёт муниципального бюджета. Парламентарий заявил, что «эти многодетные семьи» обошлись Омску в 73 миллиона рублей, и вообще многодетных должен содержать президент, «раз он придумал раздавать им землю»:

«Я лично не хочу платить за многодетные семьи. Пусть федеральный бюджет и выделяет на них деньги», — заявил депутат.

Примечательная оговорка по Фрейду, правда? «Он лично». Вроде, речь о бюджете, а не о личных сбережениях?

В регионах

На Сахалине протестуют против передачи Курил Японии. Раздающиеся голоса о том, что никакой опасности нет, Курилы никто и не думает сдавать, а переговоры и поиск компромисса с Японией — это так, просто дипломатия, — сахалинцев не убедили. Горожане вышли на пикеты, встали по всему городу с красноречивыми плакатами и требуют остановить любые переговоры об отторжении российских территорий в пользу иностранного государства.

Читайте также: Сахалин: Не для того деды кровь проливали, чтобы вы острова продавали!

*

В Екатеринбурге разгорается скандал: там объявили о 20-кратном повышении налога на недвижимость. Представители городской думы опровергают наличие подобных проектов, но депутат Дмитрий Сергин уверяет:

«В проекте бюджета это увеличение уже учтено. Администрации надо принять это решение до 30 ноября. Увеличение ставки для граждан с 0,1 до 2%. Во как. То есть граждане получат увеличение налога в 20 раз».

*

В Нижегородской области Пенсионный фонд засудил 88-летнюю Анну Левину, ветерана Великой Отечественной войны, инвалида 1 группы. ПФ через суд потребовал от нее вернуть 46 тысяч рублей компенсаций по уходу, мотивируя тем, что пока ПФ платит компенсацию по 1200 в месяц, Левина три года живет в пансионате. Правда, пансионат, который женщине необходим в силу медицинских соображений, оплачивает дочь Левиной сама, но ПФ это не смутило, а суд встал на его сторону.

*

Еще один чиновник указал гражданам, что им ничего не должны. На Ростовскую область обрушился страшный снегопад, коммунальщики оказались к уборке снега не готовы, с крыш падают глыбы льда, а ростовский сити-менеджер Виталий Кушнарёв заявил, что о борьбе с последствиями снегопада думать должны не коммунальщики, а предприниматели, ибо:

«У нас есть такое понимание, как нам должны. Почему-то мы все думаем, что город должен и обязан».

Свою позицию мэр аргументировал тем, что если каждый уберет снег и наледь, то станет чище. Вот только если при этом бюджетные деньги за уборку будут получать не «предприятия ЖКХ, коммунальные службы, управляющие компании, подрядные организации, ответственные за уборку», а те, на чьи плечи реально ляжет уборка, будет совсем хорошо.

Короткой строкой

— Бунт против реформы: в Перми родители объявили «войну» чиновнице, «орущей, что она власть».

— Компромиссов с народом больше не будет: пример одного московского конфликта. Если власть не одумается, что дальше?

— Очнулась в морге: тульские врачи признали мертвой живую женщину.

— Зима в России будет теплее обычного — климатологи.

— Песцовый бунт на Ямале: «Это мрак, что тут творится».

— «Одумайтесь, идиоты!»: жители столицы Ямала критикуют власть за новый режим работы светофоров, от которого страдают и автомобилисты, и пешеходы. В первый день перехода светофоров на новый алгоритм работы, 19 ноября 2018 года, Салехард встал в пробках.

— «Цирк» или «пробуждение»? На пост главы Оренбурга претендуют 34 кандидата.

— «Почту России» оштрафовали за «скорость». Суд встал на сторону граждан, напомнив, что «граждане являются потребителями услуг почтовой связи, которые в силу норм Закона о защите прав потребителей имеют право на получение услуги надлежащего качества». Контрольные сроки пересылки почтой были нарушены на срок от одного до 31 дня.

— В Ярославле в школах кормят завтраками, не соответствующими СанПиНам.

— «Я проголосовала за повышение тарифов»: нижегородский депутат — горожанам.

— В Татарии преступников от самообложения освободили, пенсионеров — нет.

— Верховный суд РФ допустил изъятие у должников единственного жилья. Важным моментом является то, что, согласно решению Мособлсуда, ситуация, при которой это жилье стало у должника единственным, была создана искусственно. А единственным жильем была пятикомнатная квартира площадью 198 метров.

— После оглашения результатов тендера на закупку 135 тыс. сладких новогодних подарков за счёт бюджета Казани и появления сведений о том, что к победителю ранее в других регионах уже имелись претензии за поставленный товар, развернулась активная дискуссия в родительском сообществе. Родители казанских школьников в сообществе соцсетей активно обсуждают предстоящие «дары» от мэрии: «Самые дешевые карамельки, вафли и печенье. В прошлом году в школе давали подарки, маленькие и невкусные, ребенок практически ничего не ел оттуда».

— В Госдуме разработают рекомендации по подаркам депутатам.

Интересные результаты дали опросы и исследования. В России, по данным ВЦИОМ, на 9% увеличилось число людей, считающих, что укрепление социальной справедливости в обществе зависит от политики властей (с 20% в 2013 году до 29% в 2018 году). При этом треть граждан думают, что власти страны препятствуют социальной справедливости в обществе. Примерно столько же думают, что власти в России никак не влияют на справедливость в обществе, а 54% заявили, что за последний год ничего не изменилось. По оценке «Левады», ответственность за стоящие перед страной проблемы несет Владимир Путин — так думают 83% граждан. Кстати, 19% думают, что Путин все делает правильно, а если ему что и не удается, то виноваты чиновники или объективные обстоятельства (всего 6%). Кроме того, большинство жителей страны, по данным РАНХиГС, вынуждены экономить, 22% живут в бедности и голодают, и еще 35,7% живут в «зоне риска».

При этом, говорит ВЦИОМ, аж 84% россиян считают себя счастливыми — потому что у них есть семьи, хорошее здоровье и работа. Это примечательно сочетается со скептическим отношением граждан к государству и социальной справедливости: похоже, что народ начинает мыслить себя — отдельно, государство — отдельно. Это, увы, понятно в ситуации, когда чиновники старательно пытаются подменить Родину собой, на практике делая разрыв между властью и страной глубочайшим. А тошнотворный поток высказываний о никому ничего не должном государстве, бесконечное презрение к людям, прорвавшееся с принятием пенсионной реформы и теперь нарастающее, пафос «я здесь власть», — народ от руководителей только отвращают. И в этом ответственность полностью лежит на чиновниках, создающих в сознании людей печально-злобное противоречие между человеком и властью, властью и Родиной. Когда же все это еще поливается густым, пахучим соусом обещаний о прорывном развитии, то становится совсем неаппетитно.

Читайте ранее в этом сюжете: Нулевой рост! Следите за руками... Итоги недели в РФ