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Отчаянный, отчаянный, отчаянный депутат: за кулисами здравого смысла

Политика

Что гложет Сергея Вострецова?

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Отчаянный, отчаянный, отчаянный депутат: за кулисами здравого смысла
Рене Магритт. Здравый смысл. 18945-1946

Дмитрий Третьяков, 26 сентября 2018, 19:28 — REGNUM  

Что это значит — быть публичным политиком? Какие обязанности, например, подкладывает под человека кресло депутата Государственной думы, кроме прочих благ приносящее просиживающему его заду что-то около 300 тысяч рублей в месяц? Казалось бы, если ваша работа оплачивается хорошо и приносит с собой ещё и массу побочных благ, включающих коленки журналисток, вы будете за эту работу держаться всеми лапками. И уж, наверное, постараетесь сохранить эту работу для себя и своих товарищей — сделаете всё возможное, чтобы вас лично и вашу партию в целом избрали еще и еще раз. Например, хоть как-то постараетесь скрыть, чьи интересы на самом деле вы защищаете от голосующего населения, и как вы к этому населению относитесь. Может быть, вы будете подбирать слова, когда что-то говорите журналистам, пойдете на какие-то курсы, учащие сначала думать, а потом открывать рот…

Но не так воспитаны наши люди, чтобы что-то скрывать. Русский человек рубит правду-матку всегда и везде. Делать скидку на обстоятельства ниже нашего национального достоинства. Мы готовы выложить всё, что накипело. А голосуют у нас сердцем, как известно. Во всяком случае, так, по-видимому, стоит понимать развернутый комментарий, данный депутатом Государственной думы Российской Федерации Сергеем Вострецовым на новость о миллионе подписей, собранных «Сутью Времени» под обращением к Владимиру Путину с просьбой остановить пенсионную реформу. Депутат получил свое кресло через списки Единой России, однако является «лидером политической партии «Трудовая Партия России» и (удивительно эффективного) объединения профсоюзов России «Соцпроф». Короче говоря — серьезный человек. Птица большого полета, альбатрос, может быть, или даже буревестник.

2
Мне сверху видно всё
Цитата из х∕ф «Стена». Реж. Алан Паркер, Дональд Скарф. 1982. Великобритания
Мне сверху видно всё

Ниже я постараюсь разобрать подробно, насколько это возможно, то, что наговорил народный избранник, и понять, что же он, собственно, имел в виду. Необходимо сказать, что я понимаю, насколько это нечестно — разбирать в письме, сидя в комфорте и безопасности, то, что люди говорят без подготовки и под колоссальным давлением публичности и ответственности перед руководством. Но так уж устроен наш несправедливый медиамир, что за каждым смелым альбатросом следуют злобные стервятники и рвут его нежное мясо. Если не я, так кто-то другой. Надеюсь, что депутат Вострецов и партия, которую он волей-неволей представляет, понимают: в каком-то смысле это всего лишь судьба…

Итак, что же может сообщить нам речь депутата (от лат. deputatus — посланный)?

«Сегодня общество возбудили некоторые демагоги и болтуны» — сложно поспорить. Те самые демагоги и болтуны, которые говорят, что повышение пенсий на 1000 рублей позволит пенсионерам «больше путешествовать», безусловно, оказали определенное возбуждающее влияние на общество.

«Есть вещи, которые власть иногда должна делать вопреки — хорошие ли они, эти оценки, или плохие». Сергей имеет в виду — вопреки оценкам неназванных демагогов. И это можно понять. Оценок много, а власть одна. Что ни делай, а кому-то не понравится. Еще Макиавелли советовал власть имущему прислушиваться к советам советников, но выбирать по своему усмотрению. Правда, советовал он это не в той книге, в которой писал про республиканское правление, — в ней советы иные.

3
Санти ди Тито. Портрет Никколо Макиавелли (фрагмент). До 1690
Санти ди Тито. Портрет Никколо Макиавелли (фрагмент). До 1690

«От того, что мы скажем народу «халва, халва», но при этом свои обещания не выполним — во рту слаще не станет». А если выполните обещание? — такой вариант не рассматривается? Конечно, честнее говорить «дерьмо, дерьмо», и потом именно его и вываливать в рот обалдевшего от честности слушателя, да и производить этот продукт намного проще, чем халву. Но всё же, может быть, стоит ориентироваться не на простоту?

«Давайте не будем пенсии платить вообще? Тогда не миллион подписей будет, а будет революция! И тогда мы потеряем не только СССР, как потеряли, но потеряем и Россию». Интересный поворот. И совершенно бесспорный: если власть отменит пенсии вообще — она потеряет Россию. В том смысле, что в России будет какая-то другая власть. Спрашивается: если некое действие, выполненное на 100%, разрушительно для власти, и говорящая голова депутата это понимает, то это же самое действие, но сделанное на 50%, куда эту власть ведет? Например, я понимаю, что прыжок с десятого этажа приведет к смерти всего моего организма, а вот сиганув с пятого, я, может быть, только ноги переломаю… и всё равно прыгаю? Может, профсоюзник Вострецов не зря тут ностальгирует по СССР? Может, он вообще против реформы в душе? Я думаю, найдется в «Сути времени» активист, который сможет и его подпись принять.

«Можно, конечно, послушать популистов: землю — крестьянам, фабрики — рабочим, мы это проезжали». Давайте определимся с понятиями: «Википедия» учит нас, что «в основе популизма лежит стремление той или иной политической силы завоевать доверие и поддержку масс, понравиться народу. При этом реальные цели политиков-популистов (борьба за власть, обогащение и т. п.), как правило, прикрываются социально привлекательными идеями». И к кому же это определение подходит больше всего? Может, у депутата от «Единой России» есть какие-то секретные данные о сказочном обогащении Ленина? Нет? А вот про некоторых руководителей и членов его партии ходят, прямо скажем, разные слухи. Может, РСДРП (б) скрывала от кого-то, что её цель — приход к власти? Кажется, это прямо в ее уставе было записано, да и странно, в общем-то, в политике такое скрывать. Может быть, в уставе «Единой России» ничего нет про борьбу за власть?.. Ой, и правда нет. Есть про «выдвижение кандидатов на выборы» всех уровней. Ну, это-то, конечно, не популизм.

4
Глас народа — глас Божий
DAVID HOLT
Глас народа — глас Божий

«Сегодня мы видим этих же болтунов, вот только где они [популисты из прошлой цитаты] будут завтра, когда реальная ситуация выйдет из-под контроля и государство не сможет выполнять свои обязательства перед людьми?» Так что же это получается? Размышляя за государство, посланец Вострецов считает, что оно не может выполнить свои обязательства перед людьми и именно потому отказывается выполнять эти самые обязательства? Так нужно его понимать? А если так, то зачем нам нужно такое государство? Точнее, зачем нам нужны коллективные Вострецовы, сначала подписывающиеся под определенными обязательствами, а потом (когда у них что-то там выходит из-под контроля) от этих обязательств отказывающиеся. Так, знаете ли, и неверный муж может сказать жене — ты уж прости, дорогая, но удержать кое-что в штанах у меня не выходит, но разводиться со мной тебе не нужно — снижай ожидания и терпи, а не то ведь весь дом рухнет… Честно? Не уверен. Умно? Не очень-то: ведь у жены может и скалка найтись под рукой, и сковорода.

«Можно сколько угодно говорить, что до пенсии никто не доживает — но если бы не доживали, то не было бы 46 млн пенсионеров сегодня в России». По данным Росстата, в России примерно 37,4 миллиона людей старше современного трудоспособного возраста, остальные миллионы пенсионеров, которые, по Вострецову, «дожили», — это люди, получающие пенсии по каким-то основаниям, отличным от возрастных (инвалидность, потеря кормильца и т.д.). Странно, что член комитета Госдумы по труду и социальной политике этого не знает. Попутал, может, что? Это ведь не популизм у него, верно? И не манипуляция данными совсем. А вообще — рассуждения в стиле «смотрите, кто-то же дожил» неплохо характеризуют отношение высоко летящего буревестника к живым (пока еще) людям.

5
А где-то внизу копошатся люди...
Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия
А где-то внизу копошатся люди...

«Ещё 70 лет назад у меня дед с бабкой в землянке жили и лебедой питались». Это в 1948 году, надо полагать? Может, в 1946-м? И, может быть, это было как-то связано с малоизвестными событиями 1941−45 годов, в некоторой степени приведшими в негодность сельское хозяйство, промышленность и инфраструктуру СССР? У нас что, недавно что-то подобное случилось? К чему вообще это сравнение с лебедой? А вот к чему: «Сегодня ситуация непростая, но она не такая катастрофичная, как пытаются её представить. И играть на чувствах людей, хотят ли они жить лучше, — конечно, хотят!» Спасибо! Разобрались. Послевоенной разрухи у нас теперь нет, потому можно и подсократить элементы социального государства. А давайте еще сравним с XIX веком: электричество и отопление (в городах) у пенсионеров есть теперь? Есть. Так чё они ноют? Не катастрофично же всё. И уж точно не стоит обещать людям, что они будут «жить лучше», ишь чего захотели. Пусть депутатами становятся или «бизнесом займутся», как советовал учителям гуру Медведев. В конце концов, «Россия — страна возможностей»!

«Кто-то хочет, чтобы хотя бы на полгода увеличили пенсионный возраст? Конечно, не хочет». Никто не хочет? А кто тогда повышает? Инопланетяне? Невидимая рука рынка? Или, может, гегелевский мировой дух? Что-то еще менее субъектное?

«Но те нагрузки, которые испытывали наши деды, родители, они сопоставимы с сегодняшними, а уровень жизни сейчас гораздо выше, чем было в Советском Союзе». Всё, я окончательно запутался. Лебеду, значит, мы теперь не едим, а нагрузки — те же? О чём речь-то? Или смысл в том, что надо уравнять шансы? Мол, живем мы теперь лучше, но ведь когда жили хуже — справлялись как-то, так давайте понизим качество жизни — ведь есть исторические доказательство, что справимся. Людоедство какое-то выходит. Даже писать стыдно. А давайте депутатам в Думе канализацию отключим — ведь раньше все бегали до ветру (даже из дворцов), и ничего, как-то правили…

«Под популистским лозунгом можно собрать и миллион, и два, и три миллиона подписей». Верно, а еще популистскими лозунгами (например, «Слышим Людей. Можем Сделать») можно убедить людей проголосовать за партию, которая вот таких депутатов в свои списки включает…

6
Слышим людей. Сможем сделать?
Слышим людей. Сможем сделать?

«У нас 140 миллионов человек. И все эти 140 миллионов не хотят повышения пенсионного возраста. Никто не хотел бы повышения, и я не хочу». Строго говоря, в России живет примерно 147 миллионов человек (это вместе с младенцами и дошколятами, без них 138). 140 миллионов — это интересная оговорка:

1. Или посланный кем-то думать в Думу буревестник Вострецов намекает, что семь миллионов граждан всё же за повышение пенсионного возраста, и тогда демократическая математика удивительно правдоподобна: реформа делается в интересах примерно 5% граждан.

2. Или он действительно считает, что всё население страны, включая грудных младенцев, — против. Да он и сам против… но голосует за. Почему бы это? Кстати, есть и такая математика: избирателей в стране 120 миллионов, а значит, каждый из 450 депутатов Государственной думы в какой-то мере «представляет» (орган-то «представительный») примерно 267 тысяч человек, и все эти люди, по собственным словам избранного ими депутата, против. А он голосует за. Странно же? Может, его телом в момент голосования овладевает какой-то злой дух? Может, эти бессвязные высказывания — это крик о помощи?

7
Огюст Роден. Одержимость. 1897
Огюст Роден. Одержимость. 1897

Кстати, в уставе партии, от имени которой тело депутата занимает место у аппарата для голосования, сказано, между прочим, что одной из основных целей партии является «Обеспечение соответствия государственной политики, решений, принимаемых органами государственной власти Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, интересам большинства населения Российской Федерации». Как этот устав соотносится с тем, что «никто не хотел бы повышения, и я не хочу»?

«Но от того, что сегодня люди у власти вынуждены принимать непопулярные решения — кто-то [популисты] выигрывает, кто-то проигрывает. Но такова судьба». Можно понять ситуацию, когда члены правительства принимают непопулярные решения под давлением конкретных обстоятельств или политических интриг, а потом уходят в отставку, прекрасно осознавая, что их политическая карьера закончилась. Но что может вынудить целую партию голосовать против воли людей, ее выбравших, мне представить трудно. Кто-то стоит у каждого кресла с «предложением, от которого нельзя отказаться»? Депутаты просыпаются с лошадиными головами в кровати? В чём вынужденность-то? Не согласен — не голосуй. Вроде бы именно в этом и заключается работа депутата — транслировать через голосование свои взгляды. Или не в этом? Или не свои? Однако ответ-то дан — «такова судьба». Это судьба (а не избиратели и личные связи) привела Вострецова в Госдуму, судьба (а не крупный бизнес, не желающий повышения налогов, а желающий увеличения рынка труда) вынуждает правительство и партию коллективных Вострецовых голосовать за закон, который они «не хотят». Боюсь, что эта же судьба обернется роком для таких вот фаталистов.

«И сегодня звездный час у этих популистов. Но главное, чтобы этот звёздный час не перешел свои рамки, как на Майдане, — и тогда вместо пенсий они вообще получат шиш». Снова интересное сравнение. Подчеркнуто законный сбор подписей — это нечто настолько же далекое от государственного переворота через «майдан», насколько комментарий доблестного посланца по своим литературным достоинствам далек от Фултонской речи.

8
Демагог
Цитата из х/ф «Карнавальная ночь». Реж. Эльдар Рязанов. 1956. СССР
Демагог

Так что же в итоге? О чём вещает буревестник (хочет он того или нет)? Что его гложет?

  1. Никто не хочет повышения пенсионного возраста.
  2. Правительство и его карманная партия «вынуждены» продвигать повышение пенсионного возраста.
  3. Ведущаяся из рук вон плохо компания за повышение пенсионного возраста и неспособность правительства и партии дать «задний ход» провоцируют протест против оного повышения.
  4. Протест против повышения пенсионного возраста кормит «популистов», которые, в свою очередь, продолжают раздувать протест.
  5. Протест против повышения пенсионного возраста чреват революцией и майданом.
  6. А революция или майдан лишат партию и правительства приятных оплачиваемых кресел (и других бонусов), и придется им всем есть лебеду в землянке.
  7. Это судьба, а от нее, как известно, не увернешься.

Тут мне остается только успокоить Сергея Вострецова: всё у него будет хорошо. И кресло свое он потеряет не благодаря майдану или революции, а просто на следующих выборах. Ибо воровством пенсионных накоплений терпение русского народа не исчерпать:

Ты не робей за партейку любезную…

Вынес достаточно русский народ,

Вынес и эту реформу железную —

Вынесет всё, что судьба ни пошлет!

Вынесет всё — и широкую, ясную

Грудью дорогу проложит себе.

Жаль только — жить в эту пору прекрасную

Уж не придется — ни мне, ни тебе.

Читайте ранее в этом сюжете: Демократия не работает? Судьба референдумов в России

regnum author Дмитрий Третьяков
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Пенсионная реформа
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