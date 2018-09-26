Отчаянный, отчаянный, отчаянный депутат: за кулисами здравого смысла

Дмитрий Третьяков, , 19:28 — REGNUM

Что это значит — быть публичным политиком? Какие обязанности, например, подкладывает под человека кресло депутата Государственной думы, кроме прочих благ приносящее просиживающему его заду что-то около 300 тысяч рублей в месяц? Казалось бы, если ваша работа оплачивается хорошо и приносит с собой ещё и массу побочных благ, включающих коленки журналисток, вы будете за эту работу держаться всеми лапками. И уж, наверное, постараетесь сохранить эту работу для себя и своих товарищей — сделаете всё возможное, чтобы вас лично и вашу партию в целом избрали еще и еще раз. Например, хоть как-то постараетесь скрыть, чьи интересы на самом деле вы защищаете от голосующего населения, и как вы к этому населению относитесь. Может быть, вы будете подбирать слова, когда что-то говорите журналистам, пойдете на какие-то курсы, учащие сначала думать, а потом открывать рот…

Но не так воспитаны наши люди, чтобы что-то скрывать. Русский человек рубит правду-матку всегда и везде. Делать скидку на обстоятельства ниже нашего национального достоинства. Мы готовы выложить всё, что накипело. А голосуют у нас сердцем, как известно. Во всяком случае, так, по-видимому, стоит понимать развернутый комментарий, данный депутатом Государственной думы Российской Федерации Сергеем Вострецовым на новость о миллионе подписей, собранных «Сутью Времени» под обращением к Владимиру Путину с просьбой остановить пенсионную реформу. Депутат получил свое кресло через списки Единой России, однако является «лидером политической партии «Трудовая Партия России» и (удивительно эффективного) объединения профсоюзов России «Соцпроф». Короче говоря — серьезный человек. Птица большого полета, альбатрос, может быть, или даже буревестник.

Ниже я постараюсь разобрать подробно, насколько это возможно, то, что наговорил народный избранник, и понять, что же он, собственно, имел в виду. Необходимо сказать, что я понимаю, насколько это нечестно — разбирать в письме, сидя в комфорте и безопасности, то, что люди говорят без подготовки и под колоссальным давлением публичности и ответственности перед руководством. Но так уж устроен наш несправедливый медиамир, что за каждым смелым альбатросом следуют злобные стервятники и рвут его нежное мясо. Если не я, так кто-то другой. Надеюсь, что депутат Вострецов и партия, которую он волей-неволей представляет, понимают: в каком-то смысле это всего лишь судьба…

Итак, что же может сообщить нам речь депутата (от лат. deputatus — посланный)?

«Сегодня общество возбудили некоторые демагоги и болтуны» — сложно поспорить. Те самые демагоги и болтуны, которые говорят, что повышение пенсий на 1000 рублей позволит пенсионерам «больше путешествовать», безусловно, оказали определенное возбуждающее влияние на общество.

«Есть вещи, которые власть иногда должна делать вопреки — хорошие ли они, эти оценки, или плохие». Сергей имеет в виду — вопреки оценкам неназванных демагогов. И это можно понять. Оценок много, а власть одна. Что ни делай, а кому-то не понравится. Еще Макиавелли советовал власть имущему прислушиваться к советам советников, но выбирать по своему усмотрению. Правда, советовал он это не в той книге, в которой писал про республиканское правление, — в ней советы иные.

«От того, что мы скажем народу «халва, халва», но при этом свои обещания не выполним — во рту слаще не станет». А если выполните обещание? — такой вариант не рассматривается? Конечно, честнее говорить «дерьмо, дерьмо», и потом именно его и вываливать в рот обалдевшего от честности слушателя, да и производить этот продукт намного проще, чем халву. Но всё же, может быть, стоит ориентироваться не на простоту?

«Давайте не будем пенсии платить вообще? Тогда не миллион подписей будет, а будет революция! И тогда мы потеряем не только СССР, как потеряли, но потеряем и Россию». Интересный поворот. И совершенно бесспорный: если власть отменит пенсии вообще — она потеряет Россию. В том смысле, что в России будет какая-то другая власть. Спрашивается: если некое действие, выполненное на 100%, разрушительно для власти, и говорящая голова депутата это понимает, то это же самое действие, но сделанное на 50%, куда эту власть ведет? Например, я понимаю, что прыжок с десятого этажа приведет к смерти всего моего организма, а вот сиганув с пятого, я, может быть, только ноги переломаю… и всё равно прыгаю? Может, профсоюзник Вострецов не зря тут ностальгирует по СССР? Может, он вообще против реформы в душе? Я думаю, найдется в «Сути времени» активист, который сможет и его подпись принять.

«Можно, конечно, послушать популистов: землю — крестьянам, фабрики — рабочим, мы это проезжали». Давайте определимся с понятиями: «Википедия» учит нас, что «в основе популизма лежит стремление той или иной политической силы завоевать доверие и поддержку масс, понравиться народу. При этом реальные цели политиков-популистов (борьба за власть, обогащение и т. п.), как правило, прикрываются социально привлекательными идеями». И к кому же это определение подходит больше всего? Может, у депутата от «Единой России» есть какие-то секретные данные о сказочном обогащении Ленина? Нет? А вот про некоторых руководителей и членов его партии ходят, прямо скажем, разные слухи. Может, РСДРП (б) скрывала от кого-то, что её цель — приход к власти? Кажется, это прямо в ее уставе было записано, да и странно, в общем-то, в политике такое скрывать. Может быть, в уставе «Единой России» ничего нет про борьбу за власть?.. Ой, и правда нет. Есть про «выдвижение кандидатов на выборы» всех уровней. Ну, это-то, конечно, не популизм.

«Сегодня мы видим этих же болтунов, вот только где они [популисты из прошлой цитаты] будут завтра, когда реальная ситуация выйдет из-под контроля и государство не сможет выполнять свои обязательства перед людьми?» Так что же это получается? Размышляя за государство, посланец Вострецов считает, что оно не может выполнить свои обязательства перед людьми и именно потому отказывается выполнять эти самые обязательства? Так нужно его понимать? А если так, то зачем нам нужно такое государство? Точнее, зачем нам нужны коллективные Вострецовы, сначала подписывающиеся под определенными обязательствами, а потом (когда у них что-то там выходит из-под контроля) от этих обязательств отказывающиеся. Так, знаете ли, и неверный муж может сказать жене — ты уж прости, дорогая, но удержать кое-что в штанах у меня не выходит, но разводиться со мной тебе не нужно — снижай ожидания и терпи, а не то ведь весь дом рухнет… Честно? Не уверен. Умно? Не очень-то: ведь у жены может и скалка найтись под рукой, и сковорода.

«Можно сколько угодно говорить, что до пенсии никто не доживает — но если бы не доживали, то не было бы 46 млн пенсионеров сегодня в России». По данным Росстата, в России примерно 37,4 миллиона людей старше современного трудоспособного возраста, остальные миллионы пенсионеров, которые, по Вострецову, «дожили», — это люди, получающие пенсии по каким-то основаниям, отличным от возрастных (инвалидность, потеря кормильца и т.д.). Странно, что член комитета Госдумы по труду и социальной политике этого не знает. Попутал, может, что? Это ведь не популизм у него, верно? И не манипуляция данными совсем. А вообще — рассуждения в стиле «смотрите, кто-то же дожил» неплохо характеризуют отношение высоко летящего буревестника к живым (пока еще) людям.

«Ещё 70 лет назад у меня дед с бабкой в землянке жили и лебедой питались». Это в 1948 году, надо полагать? Может, в 1946-м? И, может быть, это было как-то связано с малоизвестными событиями 1941−45 годов, в некоторой степени приведшими в негодность сельское хозяйство, промышленность и инфраструктуру СССР? У нас что, недавно что-то подобное случилось? К чему вообще это сравнение с лебедой? А вот к чему: «Сегодня ситуация непростая, но она не такая катастрофичная, как пытаются её представить. И играть на чувствах людей, хотят ли они жить лучше, — конечно, хотят!» Спасибо! Разобрались. Послевоенной разрухи у нас теперь нет, потому можно и подсократить элементы социального государства. А давайте еще сравним с XIX веком: электричество и отопление (в городах) у пенсионеров есть теперь? Есть. Так чё они ноют? Не катастрофично же всё. И уж точно не стоит обещать людям, что они будут «жить лучше», ишь чего захотели. Пусть депутатами становятся или «бизнесом займутся», как советовал учителям гуру Медведев. В конце концов, «Россия — страна возможностей»!

«Кто-то хочет, чтобы хотя бы на полгода увеличили пенсионный возраст? Конечно, не хочет». Никто не хочет? А кто тогда повышает? Инопланетяне? Невидимая рука рынка? Или, может, гегелевский мировой дух? Что-то еще менее субъектное?

«Но те нагрузки, которые испытывали наши деды, родители, они сопоставимы с сегодняшними, а уровень жизни сейчас гораздо выше, чем было в Советском Союзе». Всё, я окончательно запутался. Лебеду, значит, мы теперь не едим, а нагрузки — те же? О чём речь-то? Или смысл в том, что надо уравнять шансы? Мол, живем мы теперь лучше, но ведь когда жили хуже — справлялись как-то, так давайте понизим качество жизни — ведь есть исторические доказательство, что справимся. Людоедство какое-то выходит. Даже писать стыдно. А давайте депутатам в Думе канализацию отключим — ведь раньше все бегали до ветру (даже из дворцов), и ничего, как-то правили…

«Под популистским лозунгом можно собрать и миллион, и два, и три миллиона подписей». Верно, а еще популистскими лозунгами (например, «Слышим Людей. Можем Сделать») можно убедить людей проголосовать за партию, которая вот таких депутатов в свои списки включает…

«У нас 140 миллионов человек. И все эти 140 миллионов не хотят повышения пенсионного возраста. Никто не хотел бы повышения, и я не хочу». Строго говоря, в России живет примерно 147 миллионов человек (это вместе с младенцами и дошколятами, без них 138). 140 миллионов — это интересная оговорка:

1. Или посланный кем-то думать в Думу буревестник Вострецов намекает, что семь миллионов граждан всё же за повышение пенсионного возраста, и тогда демократическая математика удивительно правдоподобна: реформа делается в интересах примерно 5% граждан.

2. Или он действительно считает, что всё население страны, включая грудных младенцев, — против. Да он и сам против… но голосует за. Почему бы это? Кстати, есть и такая математика: избирателей в стране 120 миллионов, а значит, каждый из 450 депутатов Государственной думы в какой-то мере «представляет» (орган-то «представительный») примерно 267 тысяч человек, и все эти люди, по собственным словам избранного ими депутата, против. А он голосует за. Странно же? Может, его телом в момент голосования овладевает какой-то злой дух? Может, эти бессвязные высказывания — это крик о помощи?

Кстати, в уставе партии, от имени которой тело депутата занимает место у аппарата для голосования, сказано, между прочим, что одной из основных целей партии является «Обеспечение соответствия государственной политики, решений, принимаемых органами государственной власти Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, интересам большинства населения Российской Федерации». Как этот устав соотносится с тем, что «никто не хотел бы повышения, и я не хочу»?

«Но от того, что сегодня люди у власти вынуждены принимать непопулярные решения — кто-то [популисты] выигрывает, кто-то проигрывает. Но такова судьба». Можно понять ситуацию, когда члены правительства принимают непопулярные решения под давлением конкретных обстоятельств или политических интриг, а потом уходят в отставку, прекрасно осознавая, что их политическая карьера закончилась. Но что может вынудить целую партию голосовать против воли людей, ее выбравших, мне представить трудно. Кто-то стоит у каждого кресла с «предложением, от которого нельзя отказаться»? Депутаты просыпаются с лошадиными головами в кровати? В чём вынужденность-то? Не согласен — не голосуй. Вроде бы именно в этом и заключается работа депутата — транслировать через голосование свои взгляды. Или не в этом? Или не свои? Однако ответ-то дан — «такова судьба». Это судьба (а не избиратели и личные связи) привела Вострецова в Госдуму, судьба (а не крупный бизнес, не желающий повышения налогов, а желающий увеличения рынка труда) вынуждает правительство и партию коллективных Вострецовых голосовать за закон, который они «не хотят». Боюсь, что эта же судьба обернется роком для таких вот фаталистов.

«И сегодня звездный час у этих популистов. Но главное, чтобы этот звёздный час не перешел свои рамки, как на Майдане, — и тогда вместо пенсий они вообще получат шиш». Снова интересное сравнение. Подчеркнуто законный сбор подписей — это нечто настолько же далекое от государственного переворота через «майдан», насколько комментарий доблестного посланца по своим литературным достоинствам далек от Фултонской речи.

Так что же в итоге? О чём вещает буревестник (хочет он того или нет)? Что его гложет?

Никто не хочет повышения пенсионного возраста. Правительство и его карманная партия «вынуждены» продвигать повышение пенсионного возраста. Ведущаяся из рук вон плохо компания за повышение пенсионного возраста и неспособность правительства и партии дать «задний ход» провоцируют протест против оного повышения. Протест против повышения пенсионного возраста кормит «популистов», которые, в свою очередь, продолжают раздувать протест. Протест против повышения пенсионного возраста чреват революцией и майданом. А революция или майдан лишат партию и правительства приятных оплачиваемых кресел (и других бонусов), и придется им всем есть лебеду в землянке. Это судьба, а от нее, как известно, не увернешься.

Тут мне остается только успокоить Сергея Вострецова: всё у него будет хорошо. И кресло свое он потеряет не благодаря майдану или революции, а просто на следующих выборах. Ибо воровством пенсионных накоплений терпение русского народа не исчерпать:

Ты не робей за партейку любезную…

Вынес достаточно русский народ,

Вынес и эту реформу железную —

Вынесет всё, что судьба ни пошлет!

Вынесет всё — и широкую, ясную

Грудью дорогу проложит себе.

Жаль только — жить в эту пору прекрасную

Уж не придется — ни мне, ни тебе.

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