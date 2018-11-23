Укрепление социальной справедливости в РФ зависит от власти – опрос

Москва, , 10:31 — REGNUM В России на 9% увеличилось число людей, считающих, что укрепление социальной справедливости в обществе зависит от политики властей (20% в 2013 году до 29% в 2018 году). Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

При этом треть граждан (32%) думают, что власти страны препятствуют социальной справедливости в обществе. По мнению 30% респондентов, власти в России никак не влияют на справедливость в обществе, а 54% заявили, что за последний год ничего не изменилось.

Чтобы общество стало более социально справедливым, прежде всего, государству надо бороться с коррупцией (14%), больше внимания уделять простым людям (по 11%), повысить зарплаты и пенсии (9%). Развитие экономики и усиление социальной политики в стране слабо помогут в укреплении социальной справедливости (по 4%).

Опрос проведен 5 ноября 2018 года. В опросе приняли участие граждане РФ в возрасте от 18 лет методом телефонного интервью. Опрошены 1600 респондентов. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

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Как сообщало ИА REGNUM, по мнению эксперта, обнищание населения и рост социального неравенства становится все более очевидным, а запрос на сильную власть сменяется требованием социальной справедливости.

Эксперт: реальная социальная справедливость в России — «эфемерная» затея