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Госдума продлила заморозку накопительной части пенсий до 2022 года

Экономика

Чтобы было время проработать реформу

Госдума продлила заморозку накопительной части пенсий до 2022 года
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Рубли

Москва, 22 ноября 2018, 11:08 — REGNUM  Закон о продлении моратория на выплату гражданам накопительной части пенсионных накоплений еще на один год Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 22 ноября.

Речь идет о продлении действующей с 2014 года «заморозки» выплат накопительной части пенсий. Такие нормы уже заложены в федеральный бюджет 2019−2021 годов, который Госдума приняла в третьем чтении накануне.

По закону, граждане РФ должны были начать получать выплаты уже в 2021 году, однако правительство предложило продлить срок начала выплат на год. Таким образом, разморозка накопительной части пенсий может начаться не ранее 2022 года. Это время необходимо чиновникам, чтобы разработать реформу и обеспечить выплаты накопительной части пенсий без перебоев, отмечали ранее в Минфине.

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Заморозка накопительной части пенсионных накоплений
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