Понедельник, 19 Ноября 2018 года
12:36:15 МСК

Зима в России будет теплее обычного – климатологи

Наука

Температура выше нормы ожидается на большей части территории Северной Евразии

Зима в России будет теплее обычного – климатологи
Константин Коровин. Зима

Москва, 19 ноября 2018, 10:59 — REGNUM  Предстоящая зима в России будет теплее обычного, к таким выводам пришли учёные-климатологи и специалисты национальных метеослужб на Климатическом форуме стран СНГ, проходившем в Москве. Об этом 19 ноября сообщает пресс-служба Пермского государственного национального исследовательского университета.

Отмечается, что главной целью ежегодного форума является выработка выпуск консенсусного прогноза на предстоящий зимний сезон и всестороннее обсуждение актуальных проблем мониторинга и прогнозирования климатической изменчивости.

«На большей части территории Северной Евразии, по данным большинства прогностических центров, зимний сезон 2018 — 2019 гг. ожидается теплее обычного. В Казахстане, в Средней Азии, на юге Западной Сибири более вероятны отрицательные аномалии температуры воздуха. На юге Дальнего Востока температурный фон ожидается близким к норме», — говорится в итоговом консенсусном решении учёных.

Пятнадцатая сессия климатического форума стран СНГ по сезонным прогнозам была организована в Москве Северо-Евразийским климатическим центром. Мероприятие поддержали Гидрометцентр России, Главная геофизическая обсерватория им. А.И. Воейкова, Институт глобального климата и экологии, Всероссийский институт гидрометеорологической информации, Всероссийский НИИ сельскохозяйственной метеорологии и Национальные метеослужбы стран СНГ.

Консенсусный прогноз носит консультативный характер и может применяться к конкретным регионам с учетом предсказуемости атмосферных процессов, региональных климатических особенностей и качества современных гидродинамических моделей.

Читайте также: Синоптики рассказали о погоде в России предстоящей зимой

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Глобальное потепление
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить