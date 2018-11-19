В Татарии преступников от самообложения освободили, пенсионеров — нет

Буинск, Татария, , 13:54 — REGNUM В Татарии из 844 поселений, где 18 ноября 2018 года прошли референдумы по самообложению, не состоявшимися они признаны по шести территориям, где явка была ниже 50% от числа избирателей, внесённых в список. Вполне вероятно, что не добавило популярности самообложению выявление аудиторами Счётной палаты РТ в 2018 году фактов «складирования» средств властями и не использования их по назначению. А ведь собирали их в том числе и с не самой богатой части жителей — пенсионеров, ветеранов Великой Отечественной войны, многодетных семей и одиноких родителей. Они же в 2019 году, как и все остальные совершеннолетние жители, не получившие «освобождение» от самообложения, должны будут уплатить от 100 рублей до 1 тыс. рублей из своего кармана, и всё это на фоне отставания средних пенсий от минимального потребительского бюджета пенсионеров. При этом по ряду территорий «льготниками» сделали осужденных, отбывающих сроки в местах лишения свободы, а с пожилых сельчан взнос брать будут, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, самообложение — это разовый добровольный взнос на определённые, целевые нужды, решение о котором принимается на отдельных территориях.

В Татарии эту схему наполнения местных бюджетов практикуют с 2013 года, активно увеличивая число территорий-участников, так как за каждый собранный с жителей рубль республиканский бюджет добавляет местному бюджету четыре рубля. Между тем, несмотря на официально озвучиваемую высокую явку в большинстве поселений и голосование «за», фактическая собираемость сборов очень низкая. Настолько, что в 2016 году кабинет министров РТ через поправки в региональное законодательство неудачно попытался ввести штрафные санкции. Жители выступили против, и инициативу власти свернули.

Не добавляет популярности самообложению и то, что фактически собранные средства в некоторых поселениях годами не используются на озвученные нужды и лежат «мёртвым грузом». Эти факты выявлялись аудиторами Счётной палаты РТ в Буинском, Тетюшском районах. В последнем — «деньги не используются, в отдельных случаях — более трех лет». При этом данный факт не останавливает власти от ежегодного объявления референдумов.

18 ноября 2018 года в Буинске за самообложение проголосовали 75,83% участников референдума. Собирать здесь планируется по 500 рублей «с каждого гражданина, достигшего 18-летнего возраста, зарегистрированного по месту жительства на территории города Буинска Буинского муниципального района Республики Татарстан, обладающего правом на участие в местном референдуме, и направлением полученных средств на решение вопросов местного значения по выполнению следующего вида работы — строительство тротуаров». Ни одна социальная группа не получила льготу или полное освобождение от самообложения.

В 30 сельских поселениях Буинского района также прошли референдумы по самообложению, в большинстве льгот не дали никому. Например, в Нурлатском сельском поселении будут собирать по 300 рублей на благоустройство территории кладбища в селе Нурлаты со всех, в том числе и пожилых сельчан, а жители территории Бюрганского сельского поселения этого же района должны будут внести еще больше — по 700 рублей, которые пойдут на ремонт памятника погибшим в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг., ремонт дорог, благоустройство кладбищ в поселении.

Для сравнения: средняя пенсия во втором квартале 2018 года составляла 12,9 тыс. рублей, а минимально необходимый бюджет был 13 236 рублей для пожилого мужчины и 13 408 рублей для женщины пенсионного возраста. Разрыв не в пользу дохода пожилых жителей Татарии был 4%, а теперь им ещё нужно будет с пенсии самообложиться. На фоне последующего неиспользования средств на озвученные цели и дорогостоящих тендеров за бюджетный счёт на не самые первоочередные нужды, это выглядит цинизмом со стороны властей. Цинизмом, которому нет оправдания. Неужели в бюджете богатой Татарии, тратящей ежегодно свыше 1 млрд рублей на содержание холдинга «Татмедиа», нет денег на ремонт памятника погибшим героям, что приходится лезть в карман нищих пенсионеров?

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18 ноября 2018 года в голосовании на референдумах в Татарии приняли участие 565 640 человек, что составило 68,87% от общего числа избирателей. Состоявшимися референдумы признаны в 838 поселениях из 844, а в шести явка были ниже 50%, и референдумы не состоялись. Для сравнения: в 2017 году местные референдумы не состоялись в 14 сельских поселениях.

В Тетюшском районе, где аудиторы, проверив использование бюджета за 2015−2017 годы, обнаружили «излишки» средств самообложения в размере около 9 млн рублей, в этом году также прошли референдумы. В самом городе Тетюши будут собирать по 500 рублей со всех, кроме инвалидов первой группы, инвалидов и участников Великой Отечественной войны и боевых действий, вдов участников и инвалидов Великой Отечественной войны и боевых действий, многодетных семей, студентов-очников. Средства планируют потратить на ритуальные услуги, содержание мест захоронения, обустройство территории нового городского кладбища, создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры, приобретение детских и спортивных площадок для установки на территории города.

Схожие нужды озвучены и при сборе в 20 сельских поселениях Тетюшского района, но вот категории «льготников» весьма отличаются. В Нармонском сельском поселении планируют собирать по 500 рублей со всех, кроме студентов-очников, служащих-срочников и тех, кто отбывает сроки в местах лишения свободы, а вот пенсионерам, ветеранам Великой Отечественной войны и прочим социально незащищенным слоям населения придётся распахнуть кошельки. Деньги власти обещают направить на народные дружины, покупку видеокамер и установку видеонаблюдения в сёлах Нармонка, Чинчурино, организацию в границах поселения электро-, тепло-, газо‑ и водоснабжения населения, водоотведения, выполнение лицензионных требований, лицензирование скважин в сёлах Нармонка, Чинчурино, Колунец, благоустройство территорий, дорожную деятельность — частичный ремонт дорожного покрытия в с. Зеленовка по ул. Красноармейская, д. Кушкуй по ул. Ленина

Схожая картина с отсутствием льготы для пенсионеров наблюдается во многих сельских поселениях, и происходит это не первый год. Без льготы в этот раз остались и пенсионеры Богатых Сабов Сабинского района, которым почти 20 лет руководит брат главы Татарии Раис Минниханов.

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