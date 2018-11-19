«Бред»: о введении «налога на колбасу»

Барнаул, , 07:50 — REGNUM Предложение ввести налог на продукты переработки красного мяса руководитель фракции «Справедливая Россия» в Барнаульской городской думе Оксана Молодых назвала «бредом». Комментируя корреспонденту ИА REGNUM предложение Экспертного совета при правительстве о введении новой системы сборов и субсидий для производителей продуктов питания, она отметила:

«Думаю, что этот бред останется бредом и в ближайшей перспективе не будет оцениваться в качестве реальной инициативы. С таким же успехом можно обложить 90% всех продуктов, так как их качество, на мой взгляд, оставляет желать лучшего. Качественный продукт весьма дорогостоящ. Почти всё дешёвое вредно, от хлеба до колбасы и сыра».

Как уже сообщало ИА REGNUM, с предложением поднять акциз на продукты переработки красного мяса (колбасу, сосиски, бекон) выступил Экспертный совет при правительстве России. По мнению специалистов, которых цитируют «Известия», эти продукты содержат канцерогены и повышают риск возникновения рака. Полученные от сборов средства авторы инициативы советуют направить на субсидии для производителей наиболее полезных продуктов питания.

Повышение «колбасного» акциза может составить более 160 рублей на 1 кг, а конечная стоимость колбасных изделий — вырасти почти на 30%. В Минздраве, по данным «Известий», инициативу поддержали.

Ранее о том, что правительство намерено заняться «оздоровлением питания», заявила вице-премьер Татьяна Голикова. С этой целью к 2021 году могут быть пересмотрен состав и стоимость потребительской корзины.

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