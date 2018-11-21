Названа доля живущих в режиме жесткой экономии граждан России

Москва, , 10:02 — REGNUM Большинство граждан РФ вынуждены экономить, а 22% населения живут в бедности и могут позволить себе минимальный набор самых простых продуктов, об этом 21 ноября сообщает РБК со ссылкой на данные опроса Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС)

Так, по результатам опроса эксперты разделили население страны на четыре группы: зона комфорта; зона возможных изменений; зона риска и зона бедности.

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В последней находятся 22% респондентов, их доходы не позволяют покупать товары сверх минимального необходимого набора продуктов. В «зоне риска» находятся 35,6% опрошенных, то есть они могут себе позволить нормальное питание и покупать одежду, однако приобретение бытовой техники и мебели вызывают сложности.

В «зоне возможных изменений» находятся 14,1% респондентов, они затруднились оценить свои потребительские возможности в следующем году, но предполагают, что их материальное положение в ближайшем будущем ухудшится.

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В «зоне потребительского комфорта» оказались 28,3% граждан страны, они могут позволить приобрести товары длительного пользования и не опасаются снижения уровня жизни в будущем.

Как сообщало ИА REGNUM, большинство жителей России продолжают экономить. При этом граждане меньше экономят на еде и больше — на одежде и развлечениях. Так, если в 2014 году на еде экономили 32% граждан, то в 2018 году их число сократилось до 25%.

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