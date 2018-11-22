Омский депутат: «Не хочу платить за многодетные семьи»

Омск, , 08:21 — REGNUM Депутат Омского горсовета Алексей Провозин («Единая Россия») заявил, что не намерен платить за многодетные семьи, которые бесплатно получают от государства землю.

«Эти многодетные семьи обошлись нам минимум в 73 миллиона, и это без инвестпрограммы газовиков. А то, что многодетные семьи, в том числе цыганские, ведут активную торговлю этими земельными участками, — это ни для кого не секрет», — цитирует Провозина «Омск-информ».

По данным омского портала, парламентарий считает, что многодетных должен содержать президент, «раз он придумал раздавать им землю».

«Я лично не хочу платить за многодетные семьи. Пусть федеральный бюджет и выделяет на них деньги», — заявил депутат.

Однако позже он пояснил, что в целом выступает за поддержку многодетных. По его словам, выделяемые им участки должны быть технически готовыми, с газом, светом, водой, дорогами:

«Но ни муниципальный, ни региональный бюджеты не должны вкладываться в это. Пусть государство платит за это».

Как уже сообщало ИА REGNUM, чиновники и депутаты уже не первый раз становятся участниками скандалов из-за своих высказываний. Например, в ноябре 2018 года врио главы Липецкой области Игорь Артамонов заявил елецким студентам, что если цены кажутся им слишком высокими, то они слишком мало зарабатывают.

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А в октябре теперь уже бывшая глава минтруда Саратовской области Наталья Соколова заявила, что на полноценное питание пенсионерам в месяц достаточно и 3,5 тыс. рублей. В сети её высказывание раскритиковали и назвали «макарошковой диетой».

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