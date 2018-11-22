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Путин несёт ответственность за проблемы в стране, уверены 83% граждан

Общество

Опрос «Левада-центра»

Путин несёт ответственность за проблемы в стране, уверены 83% граждан
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Владимир Путин

Москва, 22 ноября 2018, 11:02 — REGNUM  Президент РФ Владимир Путин несёт ответственность за проблемы, стоящие перед страной во время его пребывания у власти. В этом уверены 83% граждан, при этом 61% считают, что в полной мере, 22% — в некоторой мере. Таковы данные опроса, проведенного «Левада-центром».

19% респондентов отметили, что Путин всё делает правильно, и если что-то не удаётся, то это вина нерадивых и коррумпированных чиновников или результат объективных обстоятельств (6%). Затруднились ответить 2%.

Если бы в ближайшее воскресенье прошли выборы президента России, то за Владимира Путина отдали бы свои голоса 56% граждан (в октябре 2017 года 53%). За Владимира Жириновского проголосовали бы 5% опрошенных, за Павла Грудинина — 4%, за Геннадия Зюганова — 2%. Не знают, за кого стали бы голосовать, 29% граждан.

Опрос проведен 18−24 октября 2018 года по всероссийской выборке городского и сельского населения. Опрошены 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах в 52 субъектах РФ методом личного интервью.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, деятельность президента России Владимира Путина положительно оценивают 80% граждан РФ. Противоположную оценку дали 12% опрошенных. 42% жителей России заявили, что безусловно доверяют главе государства, 36% — скорее доверяют.

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Социологические опросы
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