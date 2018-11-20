Лахова исполнила социально-экономический стриптиз – Михаил Делягин

Москва, , 13:21 — REGNUM Сравнивать то, как жили граждане РФ во время Великой Отечественной войны, с тем, как они живут сейчас, вполне правомерно, полагает директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил корреспонденту ИА REGNUM 20 ноября, комментируя высказывание члена Комитета Совета Федерации РФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Екатерины Лаховой, сравнившей то, как питались люди во время войны, с нынешним содержанием потребительской корзины.

«Госпожа Лахова абсолютно справедлива, — отметил Делягин. — Она сравнивает то, как люди живут сейчас, с тем, как они жили во время войны. Сопоставление вполне правомерное, потому что, да, действительно, политика, за которую она (как я предполагаю) голосует в Совете Федерации, по своим последствиям сопоставима с войной. Госпожа Лахова прекрасно всё понимает и спокойно и бесстыже об этом говорит. В своё время римские матроны, не стесняясь, обнажались и мылись в присутствии рабов».

Люди, подобные Лаховой, как предположил Делягин, точно так же не стесняются народа России и чувствуют себя так же прекрасно, как римские матроны.

«Кроме того, если я правильно помню, по-моему, именно госпожа Лахова прославилась в 1990-е годы тем, что обеспечила получение Россией западного гранта на издание образовательного пособия для школьников (причём не старших классов, а чуть ли не начальных) под названием «Твой друг презерватив», — сказал Делягин. — На это издание были выделены головокружительные по тем временам деньги, издание было очень художественное. Но это не нанесло никакого ущерба морали российских школьников… Так что госпожа Лахова хорошо разбирается в реалиях социально-экономической политики. Кроме того, она весьма справедливо сравнивает силу, которая противостояла советскому народу во время войны, с силой, которую в настоящее время представляет она».

Экономист подчеркнул, что последствия гуманитарной и демографической катастрофы, вызванной социально-экономической политикой, которая продолжается и в настоящее время при одобрении Лаховой, сопоставимы с последствиями Великой Отечественной войны.

«Она исполнила такой социально-экономический стриптиз, и надо сказать, что это впечатляющее зрелище, — сказал Делягин. — Не могу сказать, что я хотел оказаться ему свидетелем и что он мне доставил удовольствие, но этот принудительный стриптиз производит очень сильное впечатление. Есть определённая социально-экономическая политика. Есть люди, которые реализуют определённую социально-экономическую политику. Они очень долго стеснялись этой политики. Теперь они стали искренними».

Напомним, что своё скандальное высказывание Лахова сделала, отвечая на вопросы издания Regions.ru, журналисты которого поинтересовались у сенатора: согласна ли она с предложением депутата Саратовской областной думы Николая Бондаренко (КПРФ) повысить размер потребительской корзины и прожиточного минимума, и кроме того, предложившего депутатам и министрам попробовать питаться на 3,5 тысячи рублей в месяц.

«Обычно перед выборами выбрасывают такие вопросы, — ответила журналистам Лахова. — Странно, что сейчас об этом речь завели. Понятно, что прожиточный минимум очень маленький, как и потребительская корзина, хотелось бы лучше. Да и кто будет против увеличения? Все будут «за»!»

Продолжая свою мыслью, она признала, что питаться на 3500 рублей трудно.

«Я, например, иногда весь день гречкой питаюсь, — посетовала сенатор. — Для здоровья полезно периодически устраивать такие дни. На следующий день желания уже нет продолжать в том же духе. Понятное дело, что организму нужно разнообразие. И если каждый день питаться скудно, то организм «спасибо» не скажет. Но вот что интересно: я всё время думаю о тех, кто прошел войну. Люди, которые пережили ужасы и голод. Какая у них была потребительская корзина? Люди выживали как могли. И при этом, пройдя столько всего, какие они разумные, какая голова у них светлая! Может, как раз стрессы и лишения тому причиной?»

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