Предпенсионеры смогут рассчитывать на алименты

Москва, , 12:41 — REGNUM Законопроект о праве предпенсионеров на алименты Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 22 ноября.

Предлагается сохранить право нетрудоспособных женщин, достигших 55 лет, и мужчин, достигших 60 лет, на получение алиментов.

«Лица предпенсионного возраста могут попасть в такую ситуацию, и, соответственно, правила Семейного кодекса о том, что если человек достиг предпенсионного возраста и не имеет никаких доходов, может претендовать на алименты, допустим, от бывшего супруга, например, от своих детей, либо в таких подобных случаях», — указал глава комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников («Единая Россия»).

Вместе с тем в ходе дискуссии с парламентской трибуны звучали опасения в злоупотреблением нормой.

«Это дополнительная возможность переложить часть обязательств на детей… Не ставит ли это обязательством содержать своих родителей», — подчеркнул депутат Госдумы от КПРФ Алексей Куринный.