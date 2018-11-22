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Предпенсионеры смогут рассчитывать на алименты

Общество

И содержание

Предпенсионеры смогут рассчитывать на алименты
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Государственная дума РФ

Москва, 22 ноября 2018, 12:41 — REGNUM  Законопроект о праве предпенсионеров на алименты Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 22 ноября.

Предлагается сохранить право нетрудоспособных женщин, достигших 55 лет, и мужчин, достигших 60 лет, на получение алиментов.

«Лица предпенсионного возраста могут попасть в такую ситуацию, и, соответственно, правила Семейного кодекса о том, что если человек достиг предпенсионного возраста и не имеет никаких доходов, может претендовать на алименты, допустим, от бывшего супруга, например, от своих детей, либо в таких подобных случаях», — указал глава комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников («Единая Россия»).

Вместе с тем в ходе дискуссии с парламентской трибуны звучали опасения в злоупотреблением нормой.

«Это дополнительная возможность переложить часть обязательств на детей… Не ставит ли это обязательством содержать своих родителей», — подчеркнул депутат Госдумы от КПРФ Алексей Куринный.

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