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У неработающих хотят отнять «последний кусок денег»

Экономика

Депутат «Единой России» предложил штрафовать неработающих за неуплату страховых взносов

У неработающих хотят отнять «последний кусок денег»
Василий Тропинин. Золотошвейка

Москва, 20 ноября 2018, 15:59 — REGNUM  Законопроект, согласно которому граждан могут обязать платить за медицину и пенсию, даже если они не числятся трудоустроенными, ударит в первую очередь по наиболее уязвимым слоям трудящихся. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 ноября заявил депутат Госдумы РФ Олег Шеин («Справедливая Россия»).

«Инициатива эта дурная. Так называемые самозанятые в массе своей никакие не самозанятые, на самом деле, а наёмные работники», — заявил Шеин.

«Самозанятый человек работает сам на себя. А если человек работает на хозяина на стройке или собирает для фермера урожай на поле, перевозит грузы для компании, но при этом у человека нет официально оформленного трудового договора, он всё равно не самозанятый. Это наёмный работник, просто находящийся в очень уязвимом положении», — пояснил депутат.

Смысл законопроекта заключается в том, чтобы у находящихся в особенно социально уязвимом положении людей «отнять кусок денег в условиях, когда у них с деньгами не очень хорошо», возмущен парламентарий.

«Понятно, что «Справедливая Россия» поддержать этого не может, как и никогда не поддержит ни один нормальный профсоюз», — заключил Шеин.

Депутат Госдумы Сергей Вострецов («Единая Россия») подготовил законопроект, предполагающий штрафы для неработающих граждан за неуплату взносов в социальные фонды. Под эту норму могут попасть порядка 18 млн граждан РФ. В частности, поправки в Налоговый кодекс обяжут здоровых трудоспособных граждан платить взносы в Пенсионный фонд, ФОМС и Фонд социального страхования, даже если они нигде не работают. Тех, кто этого не сделает, предлагается штрафовать.

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