«Эти люди обезумели?» – Делягин об инициаторах повышения цен на колбасу

Москва, , 12:54 — REGNUM Планы ввести в РФ налог на колбасу, который приведёт к её 30-процентному удорожанию, производят впечатление наглого воровства и грабежа, полагает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 19 ноября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя соответствующую инициативу экспертного совета при правительстве РФ, изложенную в его отзыве на программу «Укрепление общественного здоровья».

«Такое впечатление, что эти люди обезумели, — сказал Делягин. — Все разговоры насчёт качества и здоровья — откровенная ложь. Периодические рейды показывают, что мы едим полную дрянь и продукты, которые нельзя употреблять в пищу. Это доказывает, что и система санэпидстанций, и система Роспотребнадзора — это фикции, которые не выполняют своих функций. Таким образом, речь идёт о том, чтобы тупо повысить цену на килограмм колбасы при помощи налогов. Чтобы превратить колбасу в аналог бензина. Никакой войны, кроме той войны, которую развязывает против нас государство, нет. Никакой потребности в деньгах у этих людей нет. За этот год они увеличили неиспользуемые средства в федеральном бюджете в полтора раза. На три триллиона рублей. И они превышают на 1 ноября 10 трлн рублей. То есть эти люди собирают деньги не для того, чтобы что-то сделать. Они собирают эти деньги, чтобы отнять их у нас с вами. Это производит впечатление наглого воровства и грабежа».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в РФ предлагают ввести налог на продукты переработки красного мяса, который может привести к подорожанию колбасных изделий примерно на треть. По данным «Известий», эта инициатива принадлежит экспертному совету при правительстве РФ. Налог составит около 160 рублей на 1 кг продукта. Предложение изложено в отзыве совета на программу «Укрепление общественного здоровья», которая разработана в рамках нацпроекта «Демография».

В свою очередь, первый замглавы фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов, комментируя эту новость, заявил корреспонденту ИА REGNUM, что предложение ввести налог на продукты переработки красного мяса, к которым относятся колбасы и сосиски, — вредительство.

«Такая чушь, просто удивительно, до чего дошло наше правительство, министры. Это вредительство», — заявил Емельянов.

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