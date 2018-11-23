«Почему-то мы думаем, что город должен и обязан» — ростовский сити-менеджер

Ростов-на-Дону, , 10:23 — REGNUM На встрече с предпринимателями ростовский сити-менеджер Виталий Кушнарёв высказался о проблемах с уборкой снега в городе-миллионнике. По словам чиновника, о борьбе с последствиями снегопада должны думать бизнесмены, а не коммунальные службы.

«У нас есть такое понимание, как нам должны. Почему-то мы все думаем, что город должен и обязан. Это так, есть полномочия, которые мы реализуем в сфере благоустройства и содержания объектов, но если бы каждый руководитель на своём месте так рассуждал [взялся бы за расчистку территории от снега и наледи], то на улицах стало бы чище и мы бы жили в более комфортном городе», — цитирует главу администрации портал donnews.ru.

ИА REGNUM напоминает, что снегопад, обрушившийся на Ростовскую область, сказался на автомобильном движении, а также повлиял на работу общественного транспорта. Уборка улиц легла на плечи коммунальщиков, которые, как оказалось, были совершенно не готовы к осадкам.

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Ростовчане сетуют, что наледь с тротуаров не убрана. Особенно это касается переулков и дворовых территорий. Несмотря на то, что управляющие компании были оштрафованы за неуборку снега, наводить порядок они по-прежнему не торопятся.

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