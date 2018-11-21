24% граждан РФ задумались о здоровье после повышения пенсионного возраста

Москва, , 12:36 — REGNUM За своим здоровьем стараются следить 79%жителей России. Тщательно это получается лишь у 12%. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Примечательно, что почти четверть опрошенных (24%) заявили, что станут внимательнее относиться к своему здоровью в связи с изменениями в пенсионном законодательстве.

При этом большинство респондентов будут относиться к своему здоровью, как и до повышения пенсионного возраста. Взгляды на здоровье вряд ли поменяются, заявили в ходе опроса 70% граждан.

Опрос проведен 17 октября 2018 года. В опросе приняли участие граждане РФ в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Опрошены 1600 респондентов. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%

Читайте также: Бесплатная медицина в РФ — важнейшая социальная гарантия: опрос

Как сообщало ИА REGNUM, сейчас в России мужчины и женщины выходят на пенсию с 60 лет и 55 лет соответственно. Однако с 2019 года пенсионный возраст будет поэтапно в течение десяти лет повышаться до 65 и 60 лет. Ряд экспертов считают, что многие до этого возраста не доживут по состоянию здоровья.

Подробнее: Лишь 12% жителей России тщательно следят за своим здоровьем