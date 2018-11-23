Верховный суд РФ допустил изъятие у должников единственного жилья

Москва, , 10:03 — REGNUM В России единственное жилье гражданина-банкрота может быть включено в конкурсную массу и реализовано с торгов, это следует из решения Верховного суда (ВС) РФ по делу Анатолия Ф., передает «Интерфакс».

Так, ВС удовлетворил кассационную жалобу на акты нижестоящих судов, которые разрешили должнику спасти свою единственную пятикомнатную квартиру от реализации. Ранее арбитраж удовлетворил ходатайство Анатолия Ф. об исключении из конкурсной массы принадлежащей ему квартиры. Однако в ВС поступила кассационная жалоба от заявителя Андрея К. с просьбой отменить данные судебные акты.

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Отмечается, что в апреле прошлого года Анатолий Ф., долг которого перед Андреем К. составляет 13 млн рублей, обратился в суд с заявлением о признании его банкротом, в итоге суд удовлетворил его просьбу и ввел процедуру реализации имущества.

При формировании конкурсной массы выяснилось, что Анатолий Ф. является собственником квартиры в Подмосковье, и другого недвижимого имущества у него нет. Расчеты с кредитором не были произведены, поскольку Анатолий Ф. обратился в арбитраж с ходатайством, в котором утверждалось, что данная квартира является единственным пригодным для проживания его имуществом.

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В итоге коллегия Верховного суда РФ отменила акты нижестоящих судов, спор отправлен на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ВС РФ определил, что согласие всех собственников в жилом доме необходимо для получения права собственности на самовольную пристройку к одной из квартир. Разъяснения высшей инстанции потребовались после череды процессов, связанных с перепланировкой квартиры в Краснодаре.

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