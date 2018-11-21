Володин: Госбюджет 2019-2021 годов позволит реализовать задачи президента

Москва, , 14:03 — REGNUM Параметры, заложенные в федеральный бюджет 2019−2021 годов, а также распределение доходов по приоритетным направлениям, позволят обеспечить устойчивое развитие РФ и реализовать задачи, которые поставил президент РФ Владимир Путин в майском указе. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 ноября, об этом журналистам заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин по итогам рассмотрения федерального бюджета на 2019−2021 годы в третьем чтении на пленарном заседании.

«Госдума приняла бюджет на ближайшие три года. Он сформирован со значительным профицитом — почти 2 трлн рублей. Эти средства позволят обеспечить устойчивое развитие страны и реализовать задачи, которые определил в послании Федеральному собранию и майском указе президент РФ Владимир Путин», — отметил Володин.

Так, по его словам, одной из приоритетных задач, которую ставили перед собой депутаты в ходе обсуждения документа в Госдуме, стало обеспечение реализации национальных проектов, которые должны решить многие проблемы и обеспечить повышение качества жизни граждан.

«На реализацию национальных проектов с учетом тех средств, которые были дополнительно выделены на конкретные социально-значимые объекты в ходе работы над вторым чтением бюджета, в ближайшие три года будет направлено 5 трлн 693 млрд 154 млн рублей», — отметил Володин.

Так, порядка 1,588 трлн рублей в течение 2019−2021 годов уйдут на реализации нацпроекта по демографии, еще 698,2 млрд рублей уйдут на проект по здравоохранению, а еще порядка 362,2 млрд рублей — на образование. Кроме того, порядка 318,9 млрд рублей в 2019 — 2021 годах будет направлено на нацпроект жилье и городская среда, 371,4 млрд рублей — на развитие сети безопасных и качественные автомобильных дорог, а 278,7 млрд рублей — на развитие экономики.

«Принятый бюджет создает большие возможности для реализации поставленных президентом задач. Подтверждение этому — большинство поправок, предложенных ко второму чтению, были впервые поддержаны всеми четырьмя политическими фракциями. Но многое будет зависеть от того, насколько эффективно будут расходоваться эти средства, насколько регионы будут готовы к реализации принятых программ», — отметил Володин.

Так, по его словам, за эффективным исполнением бюджета должны следить депутаты Госдумы.

«Нам необходимо в целях эффективной реализации задач по развитию страны обеспечить парламентский контроль за исполнением бюджета после его принятия. Для этого в регламент Госдумы были внесены поправки, которые предусматривают обязательный контроль за реализацией госпрограмм со стороны профильных комитетов и комитета по контролю и регламенту», — напомнил Володин.

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