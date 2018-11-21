Госдума приняла федеральный бюджет на 2019-2021 годы

Москва, , 13:23 — REGNUM Федеральный бюджет на 2019−2021 год Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 21 ноября.

Документ рассчитан на основе прогноза Минэкономразвития, согласно которому стоиомость одного барреля нефти марки Urals в 2019 году составит 63,4 доллара за баррель, а курс рубля — достигнет 63,9 рублей за доллар. При этом в документе прописано, что инфляция в 2019 году превысит целевой показатель и достигнет 4,3%, однако уже сейчас ЦБ и Минэкономразвития ожидают, что в первой половине 2019 года показатель разгонится до 5−5,5% из-за повышения ставки налога на добавленную стоимость.

Правительство рассчитывает, что экономика РФ в 2019 году будет вырастет на 1,3%, а общий объем ВВП составит 105,82 трлн рублей. Доходы госказны в течение всей трехлетки будут превышать расходы, считает правительство. Уже в 2019 году в федеральный бюджет поступит 19,969 трлн рублей, а к 2021 году доходы увеличатся до 20,978 трлн рублей. При этом правительство планирует в 2019 году потратить 18,037 трлн рублей госсредств, что позволит обеспечить профицит госсметы в размере 1,932 трлн рублей (1,8% по отношению к объему ВВП).

Наибольший объем средств уйдет на реализацию программ по направлению социальной политикой — на эти цели правительство в 2019 году выделило 4,873 трлн рублей. На реализацию программ по национальной экономике уйдет еще 2,525 трлн рублей. Примерно такой же объем средств — 2,382 трлн рублей — правительство выделило на вопросы обеспечение национальной безопасности и государственной обороны.

Кроме того, регионы РФ в течение трех лет получат 5,653 трлн рублей госсредств на то, чтобы реализовать национальные проекты и достичь целей по прорывному социально-экономическому развитию, которые поставил президент РФ Владимир Путин в майском указе.

При этом в качестве поддержки регионы только в 2019 году получат 2,272 трлн рублей. Между тем в ходе рассмотрения документа в третьем чтении, депутаты также приняли постановление Госдумы, в котором, в частности, рекомендовали правительству доработать методику распределения субсидий на поддержку региональных госпрограмм на 2020 и 2021 годы.

В 2019 году более, чем на 100 млрд рублей (по сравнению с 2018 годом) вырастут расходы на образование — они составят 806 млрд рублей. На реализацию нацпроекта по демографии уйдет порядка 1,6 трлн рублей, на здравоохранение — еще 700 млрд рублей. Кроме того, 6 млрд рублей правительство и депутаты выделили в качестве господдержки для производителей сельхозтехники. Кроме того, в качестве поддержки села на докапитализацию Россельхозбанка уйдет 15 млрд рублей.

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