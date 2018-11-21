В Ярославле в школах кормят завтраками, не соответствующими СанПиНам

Ярославль, , 10:19 — REGNUM В Ярославле Роспотребнадзор не согласовал меню школьного питания с 1 сентября, так как само питание не соответствует санитарным правилам и нормам. Об этом на заседании комиссии по социальной политике муниципалитета Ярославля сказал ее председатель Алексей Таганов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Представитель «Комбината социального питания», который кормит детей в школах Ярославля, Мария Тураева подтвердила этот факт. По ее словам, завтрак в школе стоит 40 рублей, и этих денег не хватает.

Сорок рублей не резиновые и их не растянуть, чтобы получить необходимые белки, жиры и углеводы. Цена не менялась с 2015 года. Вы в магазин, наверно, ходите. Мы информировали депутатов, писали письмо Терешковой, мэру, губернатору», — сказала Мария Тураева.

В ответ Алексей Таганов сказал, что «Комбинат социального питания» выиграл конкурс по твердой цене, и обязан обеспечить соответствие СанПиНу.

По словам Марии Тураевой, Роспотребнадзор согласовал меню только на сумму 55 рублей. С нового года норматив вырастет, и школьный завтрак будет стоить 50 рублей. Этих денег также не хватит.

Поднимают стоимость завтрака до 50 рублей, но при этом отменили льготы по НДС для сельхозпроизводителей. Если цены поднимутся, мы и в 50 рублей не уложимся», — говорит Мария Тураева.

По словам директора департамента образования мэрии Ярославля, половина родителей в Ярославле сейчас отказывается от школьных завтраков.

В решении депутаты потребовали усилить контроль за питанием в школах и детских садах.

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