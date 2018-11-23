Сахалин: Не для того деды кровь проливали, чтобы вы острова продавали!

Южно-Сахалинск, , 09:10 — REGNUM Сахалин вышел на пикеты, протестуя против передачи Курильских островов Японии. По всему городу стоят группы людей с плакатами, требуя остановить любые переговоры об отторжении российских территорий в пользу иностранного государства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Пикет сегодня проходит в Невельском районе Сахалина. На акцию протеста вышли представители КПРФ и общественной организации «Дети войны», а также обычные граждане, возмущенные самим фактом переговоров о передаче Курильских островов Японии. В руках люди держат плакаты с надписями:

«Итоги Второй мировой войны пересмотру не подлежат!»

«Никто не вправе раздавать наши территории!»

«Мы требуем ясности в вопросе о Курильских островах!»

На севере Сахалина, в Александровск-Сахалинском районе, тоже проходят пикеты. Люди держат в руках плакаты, на которых написано:

«Курилы — наши! И точка!»

«Сахалин и Курилы — наша Родина!»

В Смирныховском районе сегодня сильный мороз, но люди стоят на холоде и не уходят. В руках они держат большой транспарант, на котором написано:

«Смирныховский район против передачи Курильских островов Японии!»

Одиночные пикеты проходят сегодня и в столице островного региона — Южно-Сахалинске. Один из пикетов — у консульства Японии. Там сейчас стоит человек с плакатом:

«Не для того деды кровь проливали, чтобы олигархи острова продавали!»

Возле «Хоккайдо-центра» тоже стоит пикет. Надпись на плакате — предельно жесткого содержания.

Ещё один пикет — у киноконцертного зала «Комсомолец». На большом плакате, который держит в руках мужчина средних лет, написано:

«Курилы — не «точки» в океане, а богатый ресурсами край и выход русского флота в Тихий океан!»

Ещё один пикет — в сквере Сахалинской областной библиотеки. На плакате — гневная надпись:

«Как громко брали Крым. И как тихо отдаём Курилы!»

Неподалёку стоит пожилая женщина с плакатом:

«Сдача Курил — национальное предательство».

На Сахалине крайне негативно относятся к любым переговорам о передаче Курильских островов Японии. А так называемое «совместное использование» называют скрытой передачей».

«В ответ на заключение мирного договора и передачу островов нам обещают некие инвестиции с японской стороны. Давайте посмотрим, как это выглядит с моральной точки зрения. Представьте, приходит к вам такой «инвестор» и говорит: ты мне отдаешь жену и детей, и мать, а я тебе в остатки твоей семьи — инвестиции. Как можно торговать территорией на таких условиях? Родина — это большая семья. Родиной мы не торгуем! Мы — могучая страна и в состоянии сами прожить, без японцев!» — сказал руководитель орготдела Сахалинского обкома КПРФ Вячеслав Ким.

Жители Сахалина и Курил потребовали от руководства страны в кратчайшие сроки дать предельно ясный и чёткий ответ по поводу переговоров с Японией по Курилам.

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Как сообщало ИА REGNUM, жителей Курильских островов возмутили комментаторы в социальных сетях из центральных регионов России, которые пишут, что не видят ничего крамольного в том, чтобы отдать Японии Курильские острова. Директор Курильского Краеведческого музея, художник и писатель Оксана Ризнич считает, что у таких людей нет других целей в жизни, кроме как поесть и набить карманы. Жители Курил не верят в саму возможность передачи островов Японии, поскольку просто считают это невозможным. Оксана Ризнич посоветовала японскому премьеру Синдзо Абэ оставить в покое российские Курилы и развивать лучше японский остров Хоккайдо, где похоронен рыбацкий бизнес, молодежь уезжает от безнадеги в Токио, а помоек и развалюх не меньше, чем на Курилах.