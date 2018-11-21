«Сроки нарушены на 31 день»: «Почту России» оштрафовали за «скорость»

Казань, , 13:29 — REGNUM Скорость пересылки почтовых отправлений «Почтой России» давно стала притчей во языцех, и решение Арбитражного суда Татарии в очередной раз подтвердило бытующее мнение. После жалоб пяти жителей Татарии на качество доставки почтовых отправлений, сроки по которым были нарушены от одного до 31 дня, ФГУП «Почта России» было оштрафовано на 40 тыс. рублей. Решение суда может быть обжаловано, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Поводом для судебного разбирательства стало заявление Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по РТ, которое потребовало привлечь к административной ответственности ФГУП «Почта России». Ведомство провело проверку по жалобам пяти жителей Татарии, которых не устроила «скорость» оказания услуг, и пришло к выводу, что предприятие допустило по всем этим случаям нарушение сроков пересылки почтовых отправлений.

В материалах дела уточняется, что «при рассмотрении и анализе документов по обращениям пяти граждан — потребителей по вопросу ненадлежащего оказания услуг почтовой связи и нарушения сроков доставки почтового отправления административным органом обнаружено нарушение юридическим лицом пункта 1 статьи 46 Федерального закона от 07.07.2003 г. №126-ФЗ «О связи», статей 16−17, 20 Федерального закона от 17.07.1999 №176-ФЗ «О почтовой связи», пункта 46 Правил оказания услуг почтовой связи, пунктов 5 и 7 раздела XX «Перечня лицензионных условий осуществления деятельности в области оказания услуг почтовой связи».

В частности, речь шла о сроках пересылки международных и регистрируемых почтовых отправлений (МПО и РПО).

«Контрольные сроки пересылки данного МПО нарушены на 15 дней», «Контрольные сроки пересылки данного МПО нарушены на 16 дней», «Согласно данному отчету и сопроводительным документам, контрольные сроки МПО нарушены на 31 день», «Контрольные сроки МПО нарушены на 10 дней», «Контрольный срок пересылки нарушен на 1 день», — гласили материалы дела.

Суд признал ФГУП виновным во вменяемом правонарушении и оштрафовал его на 40 тыс. рублей, напомнив, что «граждане являются потребителями услуг почтовой связи, которые в силу норм Закона о защите прав потребителей имеют право на получение услуги надлежащего качества».