«Одумайтесь, идиоты!»: жители столицы Ямала критикуют власть за светофоры

Салехард, , 13:17 — REGNUM Новый режим работы светофоров в Салехарде «по ГОСТу» раскритиковали жители города. Страдают и автомобилисты, и пешеходы. Долгое ожидание разрешающего сигнала светофора и краткий интервал для перехода перекрёстков — главная тема недели в столице Ямала. Между тем общественники требуют встречи с руководством города и ГИБДД, «ставящем эксперименты над людьми», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В первый день перехода светофоров на новый алгоритм работы, 19 ноября 2018 года, Салехард встал в пробках. Транспортный коллапс не рассасывается третий день. В социальных сетях — море негатива о работе светофоров по ГОСТу.

«Уважаемая администрация города Салехарда! Верните нам, пожалуйста, «старые» светофоры. Невыносимо стало. По полчаса реально стоим в пробках, пешеходы на ледяном ветру стоят, ни на работу, ни в сад не успеваем. Уже на 20 минут раньше из дома выезжаем и всё равно не успеваем. Если так переживаете за людей, сделайте надземные пешеходные переходы, как вариант!», — высказываются люди в паблике «В Салехарде».

«Не удобно! Это не для северного региона. Идёшь один светофор, на другой не успеваешь и стоишь полторы минуты. Ветер сносит! Зла не хватает! Вам в машинах-то тепло, а с коляской бегом скакать надо».

«Одумайтесь, идиоты! Машины стоят. Пешеходы стоят. Весь город в час пик стоит! Ждать по полторы минуты чтобы потом перебегать дорогу за отведенные 15 секунд — это очень жестко!»

«Каждый день, что с утра, что в обед такааая пробка. Даже желание пропало с второстепенки машины пропускать… Каждый вечер наблюдаю, как пешеходы перебегают на красный, потому что ждать 80 секунд нет смысла, когда машин толком нет».

И подобных высказываний набралось несколько сотен. Гендиректор Салехардской дирекции единого заказчика Алексей Нога сообщил газете «Красный Север», что менять временной интервал в точках, вызывающих наибольший народный гнев, должна будет компания-разработчик после 27 ноября.

Представитель разработчика, ООО «Омскдорпроект» из Омска, в свою очередь сообщил газете, что теоретически можно увеличить или уменьшить «секунды» на фазах, но необходимо обращение местных властей.

«Нам нужно обоснование, что людям действительно неудобно. Если местные власти обратятся к нам, то мы готовы пересмотреть проект», — заявил представитель ООО «Омскдорпроект» Андрей Грико.

Из сложившейся ситуации не выигрывает никто. Больше всего страдают те, кто передвигается пешком, сообщают в местном отделении ОНФ.

«Во-первых, 16 секунд для перехода перекрестка по диагонали — это минимальное время для физически здорового крепкого мужчины, с хорошей шириной шага. Женщинам, чтобы преодолеть эту дистанцию, необходимо ускоряться, детям переходить на легкий бег. А что делать тем, кто находится в преклонном возрасте и не в состоянии набирать скорость на пешеходных переходах? Что делать тем, кто относится к группе людей с ограниченными физическими возможностями?» — пояснил ситуацию сопредседатель регионального штаба ОНФ в ЯНАО Дмитрий Заякин.

И отметил, что общественники отправили письма в горадминистрацию Салехарда и в местное подразделение ГИБДД с просьбой о встрече с активистами и жителями города.

По данным опроса в паблике «В Салехарде» 82% (915 человек из 1111 опрошенных на данный момент) жителей столицы Ямала проголосовали за прежний режим работы светофоров.