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Инаугурация Владимира Путина: новости и комментарии

Политика

Вновь избранный на выборах 18 марта 2018 года президент Владимир Путин 7 мая официально вступил в должность

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Инаугурация Владимира Путина: новости и комментарии
Иллюстрация: Kremlin.ru
Владимир Путин

Москва, 7 мая 2018, 21:18 — REGNUM  

7 мая состоялась инаугурация президента Российской Федерации Владимира Путина. Порядок проведения инаугурации законодательством не регламентируется, однако они всегда проходят по аналогичному сценарию: с 2000 года инаугурация проводится в Андреевском зале Большого Кремлёвского дворца, в котором сооружается обитый красной тканью подиум с трибуной. Гости обычно располагаются в Георгиевском, Александровском и Андреевском залах, однако на этот раз они были размещены также на Соборной площади.

Напомним, что выборы президента Российской Федерации состоялись 18 марта 2018 года. Владимир Путин одержал на них уверенную победу.

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