Инаугурация Владимира Путина: новости и комментарии

Москва, , 21:18 — REGNUM

7 мая состоялась инаугурация президента Российской Федерации Владимира Путина. Порядок проведения инаугурации законодательством не регламентируется, однако они всегда проходят по аналогичному сценарию: с 2000 года инаугурация проводится в Андреевском зале Большого Кремлёвского дворца, в котором сооружается обитый красной тканью подиум с трибуной. Гости обычно располагаются в Георгиевском, Александровском и Андреевском залах, однако на этот раз они были размещены также на Соборной площади. Напомним, что выборы президента Российской Федерации состоялись 18 марта 2018 года. Владимир Путин одержал на них уверенную победу. Читайте подробнее сюжет «Выборы президента России 18 марта 2018 года»

10:06 При вступлении в должность президент России принесёт присягу российскому народу в присутствии членов Совета Федерации, депутатов Государственной думы и судей Конституционного суда Российской Федерации. Среди гостей будут доверенные лица президента, представители различных движений и организаций, участвовавших в президентской кампании Владимира Путина.

10:10 Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев, скорее всего, сохранит свою должность. Это произойдет не только потому, что Путин консервативен, но и из-за рейтинга Медведева, считает политолог из Оренбурга Галина Шешукова. Она также уверена, что экономический блок правительства, скорее всего, не подвергнется кадровым перестановкам. «Именно он и будет отвечать за реализацию пенсионной реформы, о готовности к которой заявил Дмитрий Медведев», — сказала политолог. Подробно: Новый срок Владимира Путина: ожидания и перспективы

10:12 Напомним, что текст присяги неизменен и закреплён в статье 82 Конституции Российской Федерации. Он состоит из 33 слов: «Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу». Как ранее указал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, после этого Владимир Путин выйдет через Красное крыльцо Большого Кремлёвского дворца на Соборную площадь, где состоится смотр парада Кремлевского полка. В свою очередь, в Благовещенском соборе Кремля пройдёт краткое богослужение.

10:15 В Москве в связи с инаугурацией президента РФ изменена схема движения транспорта. Полное перекрытие движения введено с 9:00 до 15:00 на улице Ильинка от Старой площади до Ветошного переулка, а также на улице Москворецкая со стороны парка «Зарядье». 8 Иллюстрация: Информационный центр департамента транспорта Москвы Схема перекрытия и движения транспорта в связи с инаугурацией

10:18 По мнению ведущего аналитика Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) Михаила Нейжмакова, после инаугурации президента возможны «пакетные» перестановки в связи с обновлением состава правительства РФ. «Кто-то из федеральных чиновников (например, занимавших пост заместителей министра) может быть переведён на пост врио губернатора, что, в свою очередь, вызовет цепочку перемещений чиновников из одного сектора государственной машины в другой. Причём в подобных случаях могут покидать должности и не самые проблемные губернаторы, которых не называли в числе очевидных кандидатов на скорую отставку», — полагает эксперт. Подробности: «Неустойчивые» губернаторы. Ждать ли отставок после инаугурации?

10:18 Инаугурация 2018 года станет седьмой церемонией инаугурации в истории Российской Федерации. Ранее они проводились в 1991, 1996, 2000, 2004, 2008 и 2012 годах. Заметим, что Большой Кремлёвский дворец стал местом проведения церемонии в 2000 году. До этого она проходила в Государственном Кремлёвском дворце. 11 Дарья Антонова © ИА REGNUM Кремль. Москва В начале церемонии в Андреевский зал по традиции пройдут солдаты Президентского полка с Государственным флагом Российской Федерации, Штандартом президента России. Кроме того, солдаты принесут Специальный экземпляр Конституции Российской Федерации и Знак президента Российской Федерации, которые затем будут расположены на трибуне по правую и левую руку соответственно. 5 Иллюстрация: Kremlin.ru Инаугурация Владимира Путина

10:24 Лидер чувашского отделения партии «Патриоты России» Владислав Солдатов, который находится в Большом Кремлёвском дворце, отмечает, что участники собираются на улице, их распределили по секторам: «Скажу банально, но ожидаем только самое хорошее. Как говорится, пока живём — надеемся. Надеемся, что после инаугурации в стране ещё серьёзнее возьмутся за решение не только международных вопросов, но и внутренних проблем, социально-экономических вопросов. Думаю, что существенно обновится российское правительство, будут подвижки и в губернаторском корпусе».

10:25 Президент России прибывает в Большой Кремлёвский дворец через Спасские ворота за пять минут до начала основной церемонии. В этот раз торжественного проезда президента по улицам Москвы не будет — как указывал ранее Дмитрий Песков, президенту не потребуется переезжать в Кремль из Дома правительства (в 2012 году заступал на пост президента с позиции премьер-министра). Приглашенные на торжественную церемонию будут прибывать в Кремль через Кутафью, Спасскую и Боровицкую башни. Вход в Большой Кремлевский дворец — через главный и Благовещенский подъезды. Приглашенным на церемонию инаугурации президента РФ Владимира Путина вручают памятную серебряную медаль с изображением Спасской башни Кремля и подписью «Москва. Кремль. 7 мая 2018 года».

10:31 По прибытии президент пройдёт через залы Большого Кремлёвского дворца под бой курантов и торжественную музыку — Коронационный марш Петра Чайковского. У трибуны президента будут ожидать председатель Конституционного суда и спикеры верхней и нижней палат Федерального собрания. Председатель Конституционного суда попросит вновь избранного президента принести присягу, после чего президент произносит соответствующий текст, положив правую руку на Специальный экземпляр Конституции Российской Федерации. Затем председатель Конституционного суда объявит о вступлении в должность президента и вручит главе государства символы власти президента Российской Федерации.

10:40 После того как в зале прозвучит гимн России, а над резиденцией президента в Москве поднимется дубликат штандарта президента России, Владимир Путин выступит с коротким обращением к гражданам России. Сам штандарт президента России затем будет установлен в рабочем кабинете главы государства — это флаг с золотым гербом России и цветами Государственного флага, на древке которого закреплена серебряная скоба с фамилией, именем и отчеством президента, а также датами его пребывания на посту. В свою очередь, Знак президента отправится на хранение в зал наград в Сенатском корпусе Кремля.

10:41 Казанские СМИ в преддверии отставки правительства РФ провели опрос среди политических «тяжеловесов» Татарии по вопросу, кого они видят премьер-министром вместо Дмитрия Медведева. Чаще всего звучало имя главы региона Рустама Минниханова. Депутат Госдумы РФ (фракция «Единая Россия») Фатих Сибагатуллин заявил, что «хотел бы, чтобы премьером стал Рустам Минниханов», добавив, что «он за пять лет озолотит Россию». "Хорошо бы поставить татар министрами, у нас много хороших кадров. Федеральные министры явно слабее по сравнению с татарстанскими», — цитирует его издание «Бизнес-онлайн». А его коллега Александр Сидякин добавил, что в регионе хорошо поставлена «система выявления талантливых людей». "На мой взгляд, если бы в российском правительстве было больше татарстанских представителей, то от этого оно бы только выиграло. История выстраивания работы с кадрами должна стать трафаретом для того, как надо работать», — заявил он, вспомнив о том, что в Дагестан не так давно был отправлен руководить правительством бывший министр экономики РТ Артём Здунов.

10:50 После выступления президента России со стороны Кремлёвской набережной состоится 30 торжественных залпов холостыми зарядами из артиллерийских орудий, и уже после этого президент выйдет на Соборную площадь, где примет парад Президентского полка. На этот раз президент также, как ожидается, пообщается с волонтёрами, которые участвовали в его избирательной кампании 2018 года.

10:51 В ближайшие шесть лет нужно сделать невозможное — вывести страну на потенциально новый уровень развития во всех сферах народного хозяйства и, прежде всего, обеспечить качественно высокое социальное благополучие населения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил пермский политтехнолог Дмитрий Логинов. «Наиболее вероятно, что состав нового правительства будет уже далеко не «либерально-философствующим», а «инициативно-техническим» в плане формирования и реализации всех реформ, программ и проектов. Под такой же уровень будут переформатироваться административные аппараты в регионах. От грамотности «перестройки» системы власти будет зависеть оперативность и качество выполнения всех государственных задач», — полагает Логинов. Подробно: «Инициативно-технический» состав правительства: в России ждут перезагрузки

10:55 От Омской области в инаугурации президента России примет участие врио губернатора региона Александр Бурков. Также Омский регион на торжественном мероприятии представят деятели культуры, спорта, общественные активисты и политики, сообщает пресс-служба областного правительства. Среди приглашённых в Кремль — главный дирижёр Омского академического симфонического оркестра Дмитрий Васильев, начальник Омского кадетского корпуса, Герой Советского Союза Николай Кравченко, боец Александр Шлеменко, командир штаба студенческих отрядов Омской области Алексей Потейко, секретарь Общественной палаты региона Лидия Герасимова, депутат Заксобрания Вадим Бережной, главный режиссер Северного драматического театра им. М. Ульянова Константин Рехтин и другие.

10:57 В почтовое обращение вышла почтовая марка, посвящённая инаугурации президента РФ Владимира Путина. На почтовой марке с надписью «7 мая 2018 года В.В. Путин вступил в должность Президента Российской Федерации». Изображены Спасская башня и Сенатский дворец Московского Кремля. Размер марки — 37×37 мм, номинал — 22 рубля, тираж — 252 тыс. экземпляров.

10:58 Депутат Госдумы от Новгородской области Антон Морозов (ЛДПР) одним из первых опубликовал на своей странице в Facebook фото из Большого Кремлёвского дворца. Депутат прибыл на инаугурацию около 10:30. Церемония начнётся в полдень.

11:00 В отличие от прошлых церемоний, в этот раз торжественного приёма 7 мая в честь вступления главы государства в должность не будет. Обычно такие мероприятия носят закрытый характер, на них приглашали высокопоставленных чиновников, политиков и общественных деятелей. Тем не менее, как указывает пресс-секретарь президента, с участием Путина 7 мая будет проведено несколько внутренних рабочих встреч, а сам торжественный приём всё-таки состоится, но уже 9 мая.

11:04 От нового срока Владимира Путина на посту президента Российской Федерации в регионах ожидают усиления внутриполитической работы на местах, прежде всего, — на муниципальном уровне. «Ожидания от нового срока — это усиление внутриполитической работы на местах в регионах, прежде всего на муниципальном уровне, выстраивание жесткой вертикали управления в связке: «глава района — губернатор — председатель правительства — президент», — заявил ИА REGNUM экс-депутат тверского Заксобрания, общественный активист, председатель общественной организации развития Бологовского района Тверской области «Возрождение Бологое» Михаил Садовников. Об этом: Эволюция и жесткая вертикаль управления: ожидания от нового срока Путина

11:11 В правительстве Тувы напомнили, что за Владимира Путина в республике 18 марта 2018 года проголосовали 91,98% избирателей при явке 93,66%. В республиканском правительстве также уточнили, что глава Тувы Шолбан Кара-оол 7 мая в Москве примет участие в церемонии инаугурации президента России.

11:20 Каждая церемония проходит не ранее, чем на 30-й день после оглашения официальных итогов выборов Центральной избирательной комиссией (ЦИК). Ранее Путин добирался до Кремля на автомобиле в сопровождении Почетного эскорта ФСО. В 2000, 2008 и 2012 годах после инаугурации проходили торжественные приёмы. В 2000 году инаугурация длилась чуть больше часа, затем она стала гораздо короче — так, в 2004 году основная часть длилась всего 20 минут.

11:21 Политолог Анатолий Савостин считает, что не стоит ждать масштабных губернаторских отставок сразу после инаугурации президента РФ: «Не думаю, что отставки последуют сразу после инаугурации, поскольку будет период назначения премьер-министра, формирования правительства». В то же время, по его словам, «добровольно-принудительные» отставки губернаторов в этом году возможны, и они могут коснуться в том числе сибирских регионов. Подробности: «Неустойчивые» губернаторы. Ждать ли отставок после инаугурации?

11:26 Глава Татарии Рустам Минниханов не отошёл от своей традиции и сделал селфи на фоне гостей. Пользователи соцсетей уже отметили неудачный фон в виде люстры над головой главы республики. «На инаугурации Президента Российской Федерации!» — гласит подпись под фото, на котором изображены Рустам Минниханов и губернатор Кировской области Игорь Васильев.

11:28 На инаугурации Владимира Путина присутствует представительная делегация Алтайского края. В число гостей торжественной церемонии вошли губернатор Александр Карлин, депутаты Государственной думы от Алтайского края и члены Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, а также доверенные лица Владимира Путина и члены инициативной группы по выдвижению Владимира Путина на пост президента страны.

11:28 Приглашенных на церемонию распределили между тремя залами Кремля — Андреевским, Георгиевским и Александровским.

11:32 Петербургский юрист, член Общественной палаты РФ Илья Ремесло, приглашенный на церемонию вступления в должность президента РФ, оценил профессиональную работу сотрудников служб безопасности в Кремле. «Отдельно хотелось бы отметить работу сотрудников Федеральной службы охраны на инаугурации. Очень корректные, провели без очереди, и т.п.», — написал Илья Ремесло в своем микроблоге. Он также добавил, что «в двух шагах» от него стоит глава «Роснано» Анатолий Чубайс. «Загорелый и похудевший», — обратил внимание юрист.

11:32 После выборов президента РФ большинство воронежцев надеется на рост и развитие России (44%). Пожилые люди уповают на это в два раза чаще, чем молодежь (29/61). По меньшей мере на стабилизацию положения в стране надеется каждый третий житель города (34%). Среди студенческой молодежи число подобных ответов возрастает до 50%. И, наконец, торможения и застоя опасаются 15% опрошенных. Таковы результаты опроса, проведенного постоянным партнером ИА REGNUM, институтом общественного мнения «Квалитас» (Опрошено 605 человек, выборка репрезентативна для населения г. Воронежа старше 18 лет по полу и возрасту). Как отмечают социологи, сегодня ожидания воронежцев выглядят куда более оптимистично, чем шесть лет назад. Если в 2012 году только 24% опрошенных надеялись на рост и развитие, то сегодня — почти в два раза больше (44%). Число людей, разделяющих опасения, что страну ждут торможение и застой, снизилось с 23% до 15%.

11:35 Сегодня важное событие — президент официально вступает в должность, начинается новый срок президентства Владимира Путина, на который он получил необычайно серьезный мандат от народа — более 56 млн человек проголосовало за его кандидатуру, поддержало его как личность и ту программу, которую он изложил в Федеральном послании 1 марта, заявил первый зампредседателя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев, передает корреспондент ИА REGNUM 7 мая. «Сегодняшний день ознаменует собой начало нового этапа в развитии нашей страны. Я уверен, чтобы это будет положительный этап, поэтому настроение хорошее и весеннее», — подчеркнул Исаев.

11:37 Глава Якутии Егор Борисов прокомментировал корреспонденту ИА REGNUM предстоящую торжественную инаугурацию президента РФ. «Ожидаю торжественную и яркую церемонию в этот важнейший для всей нашей страны день. Более 56 миллионов россиян из числа пришедших на выборы проголосовали 18 марта за Владимира Владимировича Путина. Это абсолютный рекорд за всю историю президентских выборов в России. И мне приятно отметить, что в числе проголосовавших за Владимира Владимировича без малого 300 тысяч якутян. Жители нашей республики видят перемены к лучшему, происходящие на протяжении последних 10−15 лет, которые доказывают, что Путин — тот лидер, который нужен России. Но, уверен, многие позитивные преобразования у нас ещё впереди, и сегодняшняя церемония положит им начало», — заявил Борисов.

11:41 Губернатор Новгородской области Андрей Никитин на своей странице в Instagram опубликовал селфи из Большого Кремлёвского дворца в компании с министром экономического развития РФ Максимом Орешкиным. «Важный для страны день», — так подписана фотография.

11:43 Сегодня очень важный день для нашей страны, — считает депутат Барнаульской городской думы Александр Локтев. «От нового срока Владимира Путина ожидаю того, что он ранее озвучивал в своём послании. Это прежде всего повышение доходов населения, это дальнейшее оздоровление нашей экономики и её укрепление. То, что наша экономика, я считаю, сильная, мы увидели по тому обстоятельству, что ни цены на нефть ни новые санкции на нас особо не отразились. Наш президент — президент слова, всё, что он говорит, это всё выполняется», — отметил депутат.

11:45 Прошлая инаугурация 2012 года состоялась также 7 мая. Вступив в должность, Путин заявил о понимании своей ответственности перед страной и подчеркнул, что интересы, безопасность, благополучие граждан России «всегда были и всегда останутся превыше всего». «Считаю смыслом всей своей жизни и своим долгом служение Отечеству, служение нашему народу, поддержка которого вдохновляет и помогает решать самые сложные задачи», — отмечал он.

11:45 Торжественная церемония начинается.

11:46 В зал вносится Государственный флаг и Штандарт президента России.

11:49 Вносится Конституция Российской Федерации и Знак президента Российской Федерации. Он включает крест Ордена за заслуги перед Отечеством первой степени.

11:50 От президента РФ Владимира Путина, инаугурация которого в эти минуты началась в Кремле, жду усиления влияния государства на внутриэкономические процессы, происходящие в стране, сообщил заместитель председателя Барнаульской городской думы Сергей Струченко. По его мнению, об этом говорят ключевые задачи, заявленные президентом на последней встрече с членами правительства. «Возможно, об этом станет известно после обнародования первых указов президента сразу после инаугурации, что становится уже доброй традицией», — заключил Сергей Струченко.

11:53 Конституция и Знак президента положены на трибуну. К ней вышли председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, председатель Конституционного суда Валерий Зорькин, заняли своё место около трибуны. Наступила тишина.

11:53 «Очень много общественных деятелей, молодежи, не все лица друг другу знакомые, люди съехались со всей страны, чтобы встретить лидера перед входом в Кремлевский дворец. Большая честь для всех присутствовать на этом мероприятии, что воодушевляет на будущую деятельность на благо страны под руководством нашего лидера. Уже сейчас видно, что в церемонии продумана каждая секунда», — заявил ИА REGNUM директор экспертно-аналитического центра РАНХиГС Николай Калмыков.

11:54 Работать новому составу правительства будет намного сложнее, считает свердловский политолог Александр Пирогов. «С одной стороны — необходимость реализации крайне непопулярных для населения мер, с другой — недопущение дальнейшего падения уровня жизни и удовлетворения минимальных ожиданий своего народа. Основным политическим вопросом следующих лет станет вопрос о преемнике и транзите власти. И если для элит он будет вопросом сохранения и выживания, то для рядовых россиян — факультативным процессом мыследеятельности. Для самого же президента новый срок видится решающим. Временем собирать камни. Готовить новую команду и поддерживать единство страны, балансировать между противоположными интересами мировых держав и решать внутренние проблемы, проводить непопулярные реформы и сохранять поддержку народа. В общем, скучно никому не будет. Как и всегда в нашей стране», — подытожил политолог. Подробно: Новый срок Владимира Путина: «Скучно никому не будет»

11:54 В кабинет президента поступил сигнал, что в зале всё готово для инаугурации. Президент вышел, проходит через приёмную и коридоры Кремля.

11:54 На инаугурации президента РФ присутствует делегация из Ханты-Мансийского автономного округа в составе: губернатор Наталья Комарова, сенаторы Эдуард Исаков и Юрий Важенин, доверенные лица Владимира Путина в регионе Герой Труда Иван Айдулин, главный врач «Сургутского клинического перинатального центра» Лариса Белоцерковцева, пенсионер и общественник Федор Метрусенко, олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта России Александр Легков, а также председатель общественной палаты ХМАО Ирина Максимова. Вот так выглядит приглашение на знаменательное событие 7 мая. Фото с официальной страницы сенатора Эдуарда Исакова в сети Facebook.

11:57 Президент сел в автомобиль. С 7 мая 2018 года глава РФ будет передвигаться на машине отечественного производства — технические детали машины будут обнародованы в ближайшие дни.

11:58 Кортеж проезжает Ивановскую площадь. У главного подъезда Большого Кремлёвского дворца президента ожидает комендант Московского Кремля.

11:58 Временно исполняющий обязанности губернатора Новосибирской области Андрей Травников, который сегодня принимает участие в церемонии вступления Владимира Путина в должность президента Российской Федерации в Москве, уже запланировал на 8 мая брифинг для журналистов. Как заявили в пресс-службе главы области, основной темой на встрече с журналистами станет участие Андрея Травникова в инаугурации президента РФ.

11:59 Путин прибыл. Путь занял немногим более минуты. Комендант поприветствовал президента. Оркестр заиграл фанфару «Наш президент», написанную специально для инаугурации.

12:01 Отбили куранты, президент вошёл в парадные залы дворца.

12:01 Президенту апплодируют, Путин благодарит гостей за приветствие.

12:03 Президент пожал руки председателям палат парламента и председателю Конституционного суда. Он просит принести присягу президента.

12:04 Президент поклялся уважать и охранять права человека и свободы гражданина, защищать Конституцию РФ, суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу.

12:05 По всей Ильинке стоят посольские машины, движение частично ограничено

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12:05 Председатель Конституционного суда объявил о том, что Владимир Путин вновь стал президентом, после чего зазвучал гимн России.

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12:06 Полицейские машины на Лубянке

12:07 Присутствующие в зале гости поют гимн в торжественной обстановке.

12:07 Президент Российской Федерации Владимир Путин выступает с обращением.

12:08 «Приветствую всех граждан нашей великой Родины и их соотечественников за рубежом. Всех, кто слушают трансляцию этой торжественной церемонии и приветствует в этих залах Кремля и на Соборной площади. Особенно остро осознаю свою ответственность перед каждым из вас, перед нашим многонациональным народом»

12:09 Президент подчёркивает, что мужество предков, неустанный труд и священное отношение к родной земле — вечный пример для нашей Отчизны. Президент обещает сделать всё для мирного и процветающего будущего России, ради благополучия в каждой российской семье. «Целью моей работы по-прежнему будет служение людям, нашему Отечеству. Это для меня превыше всего», — заявил он.

12:09 Путин поблагодарил за уровень искренней поддержки, которую граждане России оказали на выборах президента страны. «Считаю это надёжной моральной опорой и политическим капиталом», — отметил он.

12:10 Такая поддержка нужна и для отстаивания на международной арене, и для работы над прогрессом внутри страны, отметил президент.

12:10 Россия должна энергично отвечать вызовам времени и «уверенно, кропотливо работать там, где мы должны ещё будем добиться нужных для нас результатов. Там, где сделано ещё недостаточно».

12:11 «История не прощает самоуспокоенности и расслабленности, особенно сейчас, в эпоху бурных изменений во всём мире».

12:11 Напряжённая работа потребует бурной работы каждого члена общества и всех общественных сил. «Нам нужны прорывы во всех сферах жизни. Такой рывок способно обеспечить только свободное общество, которое отторгает дремучее охранительство и бюрократическую мертвечину, всё, что мешает людям раскрыть свои таланты»

12:12 В 2018 году Россия будет отмечать 25-летие Конституции РФ, напомнил президент. Именно в гармоничном единстве ответственного гражданского общества и демократического государства заключает основа для развития России, отметил президент.

12:13 Президент подчеркнул значение многонациональной культуры России и самобытности российского общества. Повестка прорывного развития должна сочетаться с открытым диалогом, интеграционными проектами и наращиванием равноправных связей со всеми государствами мира.

12:14 «Россия сильный и активный, влиятельный участник международной жизни. Будем и впредь уделять вопросам безопасности необходимое и постоянное внимание. Но сейчас мы должны в первую очередь обратить силы на решение внутренних проблем, для повышения конкурентоспособности в тех сферах, которые определяют будущее», — заявил Путин.

12:15 «Наш ориентир — это Россия для людей, страна для самореализации каждого человека. Уверен, что между национальными задачами и частными проблемами граждан абсолютно прямая связь. Только так можно сформировать условия для созидания и развития, атмосферу поддержки и доверия в обществе», — указал он.

12:16 Только активная вовлечённость в общественную работу способна улучшить российское общество, подчеркнул президент. Чем быстрее каждый осознает свою значимость в развитии общества, тем будет лучше для каждого.

12:17 Путин возложил особую ответственность на молодых людей в деле прорыва в науке и технологиях, сохранения ценностей прежних поколений.

12:17 «Мы будем делать всё, чтобы в России рождалось как можно больше умных, талантливых малышей. Это им предстоит строить нашу страну дальше, продолжать историю нашего отечества».

12:18 «Сделаю всё, чтобы приумножить силу и процветание, славу России. Чтобы оправдать запросы граждан нашей страны».

12:19 Путин вспомнил опыт 1990-х годов, когда на долю России выпало много трудностей. «Не все раны залечены, а жизнь ставит новые непростые задачи, и над их решением предстоит ещё работать. Времени на раскачку нет. Но за свою более чем тысячелетнюю историю Россия всегда возраждалась как птица феникс и достигала таких высот, которые другими считались недостижимыми», — указал он.

12:19 «Уверен, мы и сегодня добьёмся прорыва. Мы — мощная команда, которой по плечу даже самые сложные задачи»

12:20 «Сделаю для этого всё, что в моих силах», — завершил своё выступление президент, говоря о новом прорыве в истории России.

12:21 Состоялись холостые залпы артиллерии. Президент скоро выйдет к смотру Президентского полка.

12:23 Скоро президент выйдет на Соборную площадь. Там уже выстроен Президентский полк, там же находится большое число общественников.

12:26 Политтехнолог Константин Бакшеев считает, что для качественного развития внутриполитической ситуации в России логично обратить внимание на вице-губернаторов, которые в ряде регионов являются практиками-передовиками. На уровне заместителей министров в российском правительстве они принесли бы пользу, говорит эксперт. Подробно: Новый срок президента: «В правительство РФ напрашиваются вице-губернаторы»

12:27 Президента встретили овациями. Президент принимает смотр Президентского полка. «Здравствуйте, товарищи! Поздравляю с годовщиной образования полка!» — заявил Путин. Полк ответил тройным «ура!»

12:29 Начался марш Президентского полка.

12:30 Глава администрации Обнинска Калужской области Владислав Шапша считает, что новый шестилетний срок президента Российской Федерации Владимира Путина станет поворотным моментом в развитии России и послужит развитию наукограда. «Стабильность политического курса при вновь избранном на должность президента РФ Владимире Путине позволят Обнинску поступательно развивать свою экономику в соответствии с принятой стратегией на годы вперёд. Это приблизит наукоград к общей для его жителей мечте: стать городом комфортным, умным и самодостаточным!» — заявил он.

12:30 Полторы тысячи человек собралось на Соборной площади — очень много молодых людей со всех регионов России.

12:30 Основной акцент в шестилетнем сроке правления Владимира Путина будет ставиться на экономический блок, считает заведующий кафедрой политологии и политического управления Института общественных наук РАНХиГС Олег Шабров. «У Путина непростая задача в эту инаугурацию. В результате санкций возникла напряженность в отношении с близким кругом, который понес и продолжает нести серьезные потери. Он что-то должен сделать, чтобы снизить конфликт. С другой стороны, стало ясно, что население по-старому жить не хочет, и в этом отношении есть настораживающий пример Армении, где на пустом месте возникла непонятная борьба за смену власти», — считает Шабров. «Правительство отчиталось о выполнении указов президента, в отчёте перед думой Медведев нарисовал радужную картину, но люди-то знают, что сделано очень мало. Эту двойственность надо преодолеть, но президент явно не будет возвращаться к майским указам, коль он принял, что все выполнено», — добавил он. Об этом: «Путин любит сюрпризы»: о новом сроке президента России

12:31 Вышел кавалерийский почетный эскорт Президентского полка.

12:33 Владимир Путин вышел к гостям, волонтёрам из общественных организаций, люди начали хором выкрикивать «поздравляем!»

12:34 "Проекты мы будем продолжать все вместе и будем думать, как их развивать и расширять, чтобы привлекать новых интересных молодых людей» — Путин активно беседует с молодыми людьми в дружественной манере, шутит.

12:35 Молодёжи разрешили сделать общее фото с президентом.

12:36 Торжественная церемония инаугурации завершена.

12:40 «Сегодня начинается отсчет тех самых лет стратегического развития нашей страны во всех сферах — социальной, экономической, в вопросах региональной повестки. Для нас очень важно, чтобы мы услышали посыл президента — для него важен каждый житель нашей великой страны», — заявила первый зампредседателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Ирина Гусева («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 7 мая. По ее словам, решения президента не всегда бывают популярными и часто бывают сложными, но их главный посыл всегда в том, чтобы они служили на благо граждан РФ. «В вопросах экономики я лично жду сбалансированного и реалистичного бюджета, тех самых программ, которые коснутся региональной и муниципальной повестки. Жду поддержки серьезным рублем социальной сферы, но при этом серьезного развития промышленного сектора экономики, который является ее кормильцем», — отметила Гусева.

12:40 Лидер пермского общественного движения «Здоровье нации» Дмитрий Омутных считает, что правительство РФ нуждается в обновлении, поскольку стране нужны «не фиктивные, а реальные результаты улучшения качества жизни». Также читайте: Ожидание от президента: «Исправление ситуации надо доверить новым лицам»

12:43 В Госдуме от президента РФ Владимира Путина ждут внесения кандидатуры на пост председателя правительства РФ. В случае внесения кандидатуры 7 мая, уже 8 мая нижняя палата парламента может обсудить вопрос на пленарном заседании. Читайте также: Комитет ГД определил порядок обсуждения будущего главы правительства

12:46 Во время инаугурации президент впервые ехал в машине ЛиАЗ «Аурус», произведенной про проекту «Кортеж».

12:51 Отметим, что движение в центре Москвы в основном свободно, столица живёт обычной жизнью. Отличает 7 мая лишь повышенное число нарядов полиции и закрытый проход на Красную площадь.

12:53 Доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян отметил, что от нового срока Путина ждёт стабилизации в обществе, поскольку последние годы общество сильно радикализировалось: часть крайне либеральна, часть придерживается крайне охранительных позиций. «Надеюсь, что Путин своими действиями постарается вернуть в центр, этому как-то поспособствовать», — отметил он.

12:54 «Великий наш, восшествуя на царство, Отверг лукавство красочных идей. Приняв одно, что сила государства — В счастливых лицах всех его людей», — так отреагировал на церемонию инаугурации Владимира Путина юрист ИА REGNUM Валерий Шахов.

12:56 На сайте правовой информации сегодня, 7 мая 2018 года, в день инаугурации президента РФ опубликованы четыре новых указа, подписанные Владимиром Путиным накануне, 6 мая. Два из них касаются торжественных дат, указом за номером №198 утверждает основы государственной политики страны в области промышленной безопасности на период до 2025 года и на дальнейшую перспективу, а указом за №195 вводится единовременная выплата некоторым категориям граждан в связи с 73-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов. Читайте подробнее: В день инаугурации обнародованы четыре новых указа Владимира Путина

13:01 Владимир Путин после вступления в должность президента будет ориентирован на то, чтобы укрепить Российское государство, сделать его сильным и гармоничным, полагает петербургский политолог Владимир Васильев. «Чтобы войти в историю, нужно оставить после себя сильное государство», — сказал эксперт корреспонденту ИА REGNUM. Перемены в составе правительства, по всей видимости, будут незначительными, и Дмитрий Медведев сохранит пост премьер-министра, полагает Васильев. Более серьёзные изменения могут произойти в составе губернаторского корпуса, однако они будут постепенными. Читайте подробнее: Задача Путина — оставить после себя сильное государство

13:04 Правительственные делегации покидают Кремль. Перекрытые улицы охраняются нарядами ДПС.

13:05 Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов («Единая Россия»): «Сегодня официально был дан старт новому этапу развития нашей страны на ближайшие шесть лет. Почва для этого была подготовлена благодаря многолетней слаженной командной работе под руководством Владимира Владимировича в предыдущие годы — мы смогли решить многие насущные задачи так, чтобы сегодня говорить о качественном рывке вперёд. В своей речи президент обозначил ряд ключевых направлений, сфер, на которых предстоит сосредоточить своё внимание всем ветвям и уровням власти. Как отметил президент, «между большими общенациональными задачами и повседневными, казалось бы, частными проблемами, запросами граждан — абсолютно прямая связь» — и в этом главный, на мой взгляд, посыл, характеризующий всю внутреннюю политику вновь избранного главы государства: в умении слушать и слышать запросы своих избирателей — залог общего успеха для всей страны».

13:06 По мнению главы Крыма Сергея Аксёнова, эпоха Путина вернула России чувство собственного достоинства, ощущение своей силы, исторической правоты и самодостаточности. «Она вернула нам спокойный, трезвый и ясный взгляд на нашу историю — без гнева, тотального осуждения и отторжения прошлого. Только на таком фундаменте можно строить будущее», — написал на своей странице в Facebook руководитель региона. Он также подчеркнул, что инаугурация президента открывает новый — прорывной период российской истории. «Крым готов выполнить задачи, поставленные президентом. Уверен, что предстоящие годы станут временем опережающего, прорывного развития нашего региона и всей страны».

13:08 Глава Чечни Рамзан Кадыров отметил, что гордится тем, что стал участником инаугурации президента РФ Владимира Путина. «Российский народ верит в своего президента Владимира Путина, поддерживает его внутреннюю и внешнюю политику, связывают с его именем будущее Отечества и своих детей!» — заявил чеченский лидер.

13:10 Советник председатля Госдумы РФ Алексей Чадаев: «Обновление не помешало бы нашей оппозиции. Люди, говорящие одни и те же вещи, ужасно скучные и непопулярные. Из-за них предсказуемо голосуют несколько процентов их фан-клуба. Обновите оппозицию! Как только в оппозиции появляется какой-то дельный человек, глазом моргнёшь, и его рекрутировали уже во власть. Все люди, которые из оппозиции что-то могут, кроме как брызгать слюной, уже давно оказались в кадровой обойме системы».

13:11 Вступление в должность президента РФ Владимира Путина стало началом нового этапа развития Россия. Как передает корреспондент ИА REGNUM 7 мая, об этом заявил журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин. «Впереди у нас очень напряженная и ответственная работа, ее результатов ждут все граждане нашей страны. Уверен, все вместе мы сможем решить эти задачи», — добавил он. Читайте подробнее: Володин: Начинается новый этап развития России

13:15 В Госдуме готовы сразу после внесения в Госдуму кандидатуры на пост главы правительства РФ провести необходимое решение, передает корреспондент ИА REGNUM 7 мая. «Мы готовы сразу же после внесения президентом кандидатуры премьер-министра провести необходимое решение в Государственной думе. Новый состав правительства сразу после формирования должен приступить к решению задач, стоящих перед страной и озвученных президентом в нынешних непростых условиях», — сказал депутат Госдумы Сергей Железняк («Единая Россия»). Подробности в материале: В Госдуме готовы согласиться с кандидатурой на пост главы правительства

13:21 Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин принимает участие в торжественной церемонии официального вступления в должность президента России Владимира Путина. «Вместе со всей страной, с миллионами россиян ямальцы искренне поздравляют Вас с официальным вступлением в должность президента Российской Федерации! Огромное доверие нашего многонационального народа свидетельствует о поддержке Вашего последовательного политического курса, реализации приоритетов внутренней и внешней политики, направленных на динамичное развитие России, благополучие каждого гражданина, укрепление её непререкаемого авторитета на международной арене», — говорится в поздравлении главы Арктического региона. Губернатор ЯНАО заверил главу государства в том, что ямальцы «и в дальнейшем своим результативным трудом, патриотизмом и ответственностью будут крепить социально-экономический потенциал Отечества на арктических рубежах». Напомним, 18 марта 2018 года около 85,5% ямальских избирателей проголосовали за президентство Владимира Путина.

13:23 Президент России убеждён, что приоритетом должна быть сила государства, что именно это заставляет другие страны считаться с Россией и прислушиваться к ней, считает политолог Александр Конфисахор. По мнению эксперта, не стоит ожидать от Путина радикальных изменений ни в составе правительства, ни в составе губернаторского корпуса: «Многие ключевые фигуры сохранят свои посты. Могут измениться какие-то второстепенные фамилии, но не направление работы», — отметил Конфисахор. Об этом: Мировоззрение Путина в ходе нового президентского срока не изменится

13:24 Тульский губернатор Алексей Дюмин высоко оценил работу прежнего состава правительства РФ, впрочем, отметив, что ожидает перемен. «Мы как главы субъектов РФ ждем, что придут новые люди, которые будут осуществлять тот прорыв, который обозначил президент», — сказал Дюмин в эфире телеканала «Россия 24». Что касается слухов о том, что место в правительстве РФ может занять сам Дюмин, он сказал: «Я губернатор Тульской области, мне работать ещё три года». Об этом: «Я губернатор Тульской области, мне работать еще три года»: Дюмин

13:27 Генеральный директор НП «Институт политических исследований» Сергей Марков: «Корень проблемы в том, что мы должны обеспечить высокотехнологичные решения. Наш народ жалуется на здравоохранение и образование, потому что постоянно с ними сталкивается. Но в технологии вообще перестали верить и предлагают брать всё только с Запада! Но приоритет должен быть в высоких технологиях, особенно биомедицине. Нашу экономику, нашу науку мы должны построить под реализацию этой задачи»

13:27 Церемонию инаугурации президента РФ прокомментировал политический аналитик Павел Клачков (Красноярск): «Вступление в должность президента РФ было проникнуто символизмом. Это, прежде всего, ритуал и в то же время праздник. Это и традиция, она подпитывает, укрепляет нашу государственную власть, повышает доверие к ней». Вступление президента в должность проникнуто «символизмом»

13:33 Читайте также: В Крыму связывают большие надежды с новым президентством Путина

13:43 Политолог Андрей Колядин: «Антикоррупционная политика привела к тому, что все замолчали об этом. Мы имеем ситуацию: более 280 дел против федеральных чиновников. С этим ведётся серьёзная борьба, и ситуация изменится. Я работаю в регионах и понял, что чиновники очень осторожны сейчас в отношении госбюджета и ведут себя совсем иначе в сравнении с тем, что было 5−6 лет назад».

13:53 Комментируя выступление Владимира Путина после инаугурации 7 мая 2018 года, депутат Госсовета Татарии Артём Прокофьев заявил, что оно оставило двойственное впечатление. А также предположил, что в федеральные структуры могут уйти те кадры из республики, что совсем недавно прошли обучение на управленческих курсах в рамках конкурса «Лидеры России». Среди них — министр информатизации и связи республики Роман Шайхутдинов и бизнес-омбудсмен Тимур Нагуманов. Читайте подробнее: Бизнес-омбудсмен и министр связи Татарии — потенциальные кадры в Кремль

14:00 На сегодняшний день понятно, что нападать на РФ никто не будет, но залог выживаемости России — это благополучие людей и повышение качества их жизни, считает экономист Алексей Зубец. «Путин сказал, что нам надо повышать качество жизни людей и делать их более благополучными, — подчеркнул он. — Наполнять экономическую составляющую. На сегодняшний день понятно, что нападать на РФ никто не будет. Сегодня залог устойчивости и выживания России — это благополучие людей и повышение их качества жизни. Эта задача поставлена, и она намного сложнее, чем может показаться на первый взгляд. Это инвестиции, это человеческий капитал, это трансформация общественного сознания. Это изменение системы образования. Расширение компетенций населения РФ. Нам нужны элиты, которые могут нарисовать картину будущего». Подробности: Повысить уровень жизни в РФ сложнее, чем кажется — экономист

14:05 Депутатов Госдумы завтра, 8 мая, ожидает ответственная миссия рассмотрения предложенной президентом России Владимиром Путиным кандидатуры на должность председателя правительства страны. Об этом на своей странице в соцсети Facebook заявил депутат Госдумы Игорь Сапко. «В ближайшее время будет сформировано новое правительство, которому предстоит обеспечить реализацию новых задач, поставленных президентом, обеспечить развитие и процветание государства», — написал депутат.

14:13 По данным ВЦИОМ, около 90% жителей России считают, что стране нужны преобразования. В том числе 59% выступают за перемены в большинстве сфер. Деятельность Владимира Путина на посту президента России одобряют 82% граждан. Результаты опроса показывают, что оценки деятельности Путина, заметно выросшие после марта 2014 года, сохраняются на высоком уровне четыре года. Подробнее: России нужны преобразования, считают 90% граждан

14:14 Глава Тувы Шолбан Кара-оол, принявший участие в инаугурации президента РФ, заявил, что Владимир Путин «изменил не только Россию, но и миропорядок», «защитил государство от падения в смуту». «Путин — это глыба, непробиваемая скала. Уверен, россияне сделали абсолютно верный выбор. Нам важно оставаться такими же сплочёнными, ведь только такой настрой поможет нам дальше строить будущее России, делать её вместе с президентом могущественнее», — написал Кара-оол на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Читайте также: Глава Тувы: «Путин — это глыба, непробиваемая скала»

14:25 Российским чиновникам и депутатам нужно активизировать взаимодействие с самой активной частью гражданского общества. Такой вывод из речи президента Владимира Путина во время вступления в должность президента 7 мая сделал сопредседатель Центрального координационного совета сторонников партии «Единая Россия», депутат Госдумы Сергей Боярский. «Президент неоднократно отмечал, что ведущая сила прорывных преобразований — это жители нашей страны. Представителям власти необходимо активизировать не только диалог с гражданским обществом, но также усиливать механизмы практического взаимодействия с наиболее активной его частью. Для выполнения этой задачи в том числе сторонники «Единой России» намерены выстроить системную работу с общественными организациями, профессиональными сообществами и некоммерческим сектором», — сказал Боярский. По его словам, сторонники «Единой России» и представители депутатского корпуса внесут свой вклад в обеспечение качественного рывка в развитии страны, о котором говорил Владимир Путин.

14:28 Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в день инаугурации Владимира Путина совершил молебное пение в Благовещенском соборе Московского Кремля. Патриарх попросил у Бога послать президенту России силы и премудрость «к правлению и правосудию, добре страною нашею правити, мир и благоустроение в ней насаждати, врагов же ея и супостат в страх и бегство обращати». Читайте также: Добре страною нашей правити: Партиарх Кирилл помолился за Путина По завершении молебна патриарх Кирилл прочёл молитву, которая всегда используется на этом богослужении, и обратился к главе государства с приветственным словом, пожелав президенту сил и здоровья выполнить все обещания, данные в инаугурационной речи.

14:37 По словам политолога Александра Бедрицкого, инаугурационная речь Владимира Путина уже в третий раз повторила тезисы, обозначенные в послании Федеральному собранию и обращении к гражданам России от 23 марта. Подробнее: Без народного единства России не добиться рывка в развитии «Вновь прозвучали слова о необходимости и неизбежности прорыва, более того, вновь речь носила характер прямого обращения к гражданам России. Когда Путин говорил об одной мощной команде, он имел в виду не какую-то партию, общественное объединение или команду управленцев — речь шла о всём народе России. Тот факт, что это было сделано уже в третий раз, не оставляет никаких сомнений в том, что сказанное не носило ситуативного или пропагандистского характера», — подчеркнул эксперт.

14:40 Президент РФ Владимир Путин внес на утверждение Госдумы кандидатуру Дмитрия Медведева на пост главы правительства РФ. Госдума 8 мая может дать согласие президенту на назначение Медведева.

14:42 Генеральный директор НП «Институт политических исследований» Сергей Марков: «Население очень поддерживает Владимира Путина, но очень подозрительно относится (к государству в целом). Вместе с назначением правительства Путину нужно более чётко определить приоритеты и объяснить, чем это правительство будет лучше, чем предыдущее. И если прошлое не обеспечило экономический рост, объяснить, чем это правительство лучше и почему сможет этот рост обеспечить»

14:52 Будут ли после 7 мая 2018 года изменения во внутренней политике России? На Урале мнения разделились. Об этом: «Коррупционеров бить плетьми»: уральцы об инаугурации президента

14:58 Глава Хакасии Виктор Зимин поздравил Владимира Путина со вступлением в должность президента России. «В первую очередь от всей души поздравляю всенародно избранного главу нашего государства и Верховного главнокомандующего Владимира Владимировича Путина с официальным вступлением в должность президента Российской Федерации! Для меня было большой честью присутствовать на торжественной церемонии. Уверен, что многие, кто смотрел прямую трансляцию, а тем более, кто в этот момент находился в Кремле, в очередной раз испытали чувство гордости за нашу родную великую страну и за нашего национального лидера, истинного патриота нашего Отечества», — цитирует Зимина пресс-служба республиканского правительства. По словам главы республики, Владимир Путин «в своём обращении к участникам торжественной церемонии и ко всем гражданам России сказал о важнейших задачах, решению которых будет уделено особое внимание в наступивший период его президентских полномочий»: «Это огромная ответственность и очень большая работа, в которую в первую очередь должны включиться руководители и представители всех уровней власти».

15:05 Политолог, программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай» Олег Барабанов: «Мне понравилось, что президент сказал о борьбе против дремучего охранительства. Понятно, уходить в дебри — это ни к чему не приведёт. Но нам необходимо просвещенное охранительство. Мы должны владеть информацией и понимать, что Россия окружена многими врагами, и если мы не будем бороться за тысячелетнюю историю России, мы проиграем».

15:07 В беседе с корреспондентом ИА REGNUM директор института социологии и регионоведения Южного федерального университета Антон Сериков отметил, что предыдущую деятельность Владимира Путина на посту президента РФ более 2/3 жителей Ростовской области оценивают положительно. Особо выделяют успехи в укреплении международных позиций России, урегулировании ситуации на Северном Кавказе, наведении порядка в стране. Есть направления, на которые необходимо обратить особое внимание. Это насыщение рынка отечественными товарами, рост обороноспособности, развитие оборонной промышленности, снижение зависимости экономики страны от экспорта энергоресурсов. Об этом: Что ждут жители Ростовской области после инаугурации Путина?

15:09 Глава Якутии Егор Борисов прокомментировал инаугурацию президента РФ Владимира Путина: «Сегодня очень торжественный день для нашей страны и я уже поздравил всех жителей нашей республики с этим знаменательным событием! Оно имеет консолидирующее значение. Владимир Владимирович вышел абсолютным победителем президентской гонки с рекордным показателем, и мне приятно отметить, что в числе проголосовавших за него без малого 300 тысяч жителей Якутии. Это знак уверенности в будущем Российской Федерации. Якутяне, как и все россияне, поддерживали и будут поддерживать выполнение стратегических задач, намеченных всенародно избранным президентом. Мы все помним, каким было положение в стране в 90-е годы, и насколько преобразилась Россия за то время, пока ею управляет Путин. Для каждого человека превыше всего было и будет развитие на основе стабильности. Людям не нужны катаклизмы. Путин доказал, что может обеспечивать последовательное решение проблем без шараханий и провалов. Он объединил вокруг решения общих задач представителей власти, бизнеса и всё общество. И его сегодняшнее выступление показалось мне очень искренним и человечным. Очевидно, что устремления Путина связаны только с благом России. Он готов положить всю свою жизнь, вложить всю душу ради того, чтобы страна развивалась дальше».

15:14 Сегодня внешняя политика России — это политика великой державы, и очень важно, чтобы мы продолжали работать по тем стратегическим направлениям, которые были озвучены Владимиром Путиным еще в 2012 году в статье «Россия и меняющийся мир», заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР). По его мнению, главное — не допустить однополярного мироустройства во главе с США.

15:21 Глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Андрей Климов прокомментировал инаугурационную речь президента РФ. «Если внимательно послушать речь Владимира Путина, то весьма важны его слова о том, что Россия — это страна для людей, — сказал Климов. — Это самое главное, на мой взгляд, что было артикулировано главой нашего государства. Не для цифр, ни для эффекта на внешних пространствах. А именно для людей, которые тут живут. А чтобы страна была для людей, надо поубавить аппетиты бюрократии. Надо освободиться от того, что является грузом. Мир вокруг нас меняется, и если перемен не будет, то будет застой. А это означает многое, в том числе и потерю суверенитета. Россия для людей — это залог нашей безопасности и поступательного развития». С ним согласился ректор Санкт-Петербургской академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе. «Я абсолютно согласен с тем, что хотелось бы бюрократию уменьшить, — заявил он. — Когда в декабре мы встречались на очередном совете с Владимиром Путиным, я рассказал старый анекдот о том, что пациенты — это такие человечки, которые мешают докторам заполнять бумажки. К сожалению, педагоги тоже в этой жуткой ситуации. Нам приходится заполнять много непонятных бумаг. Отчеты, мониторинги. А учить когда мы будем?» Подробности в материале: Россия — страна для людей: Николай Цискаридзе о речи Путина

15:21 Одним из самых ярких моментов инаугурационной речи Владимира Путина стали слова о бюрократическом застое и «дремучем охранительстве», от которого пора избавляться. На это обратил внимание руководитель фракции «Единой России» в Законодательном собрании Санкт-Петербурга Александр Тетердинко. По его мнению, это говорит о том, что президент самым решительным образом настроен на модернизацию страны и в экономической, и в социальной сферах. Депутаты-единороссы петербургского Законодательного собрания будут следить за формированием нового правительства. Но предположений о его составе строить не стали. «Я думаю, что безусловно председатель правительства сохранит за собой пост. Что касается перестановок отдельных вице-премьеров и министров — это дело президента, не стану гадать на кофейной гуще, кто какой портфель получит», — сказал Александр Тетердинко. Читайте подробнее: Единороссы Петербурга рассчитывают, что Медведев сохранит свой пост

15:25 Предстоящий шестилетний президентский срок Владимира Путина, учитывая сложившиеся политические и экономические вызовы, будет крайне непрост не только для президента, но и для нового правительства, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры Государственного и муниципального управления РЭУ имени Г.В. Плеханова Максим Соколов. По его мнению, президент России и новое правительство сосредоточатся на формировании эффективных институтов и благоприятной среды для развития отношений власти, бизнеса и общества. В свою очередь генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев отметил, что, безусловно, будет анонсирован уход отдельных министров, однако, серьезных изменений в составе правительства ожидать не стоит. «Президент вместе с подавляющим большинством голосов получил мандат на продолжение своей политики, в том числе и кадровой, а значит, оснований для кардинальной смены правительства нет», — считает эксперт. Читайте подробнее: Новый срок будет непрост и для президента, и для правительства РФ

15:32 В Тюмени, где традиционно активные общественники, полагают, что всё в стране останется по-прежнему. «Мои ожидания от нового срока президента в очередной раз не совпадут с реалиями, которые наступят после 7 мая, — высказал своё мнение известный тюменский журналист и общественник Виктор Егоров. — Перед прошлыми инаугурациями ждал и верил, что президент скажет своим друзьям и соратникам: «Если не можете остановиться, если личный капитал и личное благосостояние для вас важнее всего на свете, давайте, до свидания. Народ оскорблен вашим поведением, я тоже. Стащите с бюджетного поля еще хоть одну соломинку, привяжу к Царь-пушке и лично зажгу запал. Или прикажу бить плетьми за круглым углом Арсенальной башни». Но проходил один срок, другой, третий, и не менялось почти ничего. Узкому кругу лиц разрешалось богатеть в год на десятки миллиардов, когда у народа падали доходы, и пустели закрома резервных фондов». Тюменский общественник признаётся, что будет рад обмануться в ожиданиях, и в правительстве появятся новые, заинтересованные во благе народа, люди, будут услышаны чаяния рядовых граждан и президент Владимир Путин станет гарантом не только внешней, но и успешной внутригосударственной политики. Читайте подробнее: «Коррупционеров бить плетьми»: уральцы об инаугурации президента

15:35 Эксперт ОНФ и Открытого правительства по вопросам экологии Сергей Завьялов из Кургана ждёт от руководства страны более твёрдого и чёткого курса, с ясными целями. И непременно успехов внутригосударственных, аналогичных успехам России на международной арене. «Это сложная, трудоёмкая задача, сохранить стабильность гражданского общества на фоне обостряющегося конфликта с западными странами. Причём конфликт этот свидетельствует, прежде всего, о кризисе в странах Европейского союза. Ожидаемо укрепление обороноспособности страны. Укрепление прежних границ и усиление влияния в мире. Для безбедной жизни в нашей стране есть всё — богатый исторический опыт и несметные природные ресурсы. И надо направить всё это на благо народа. Наша страна жива единством, мы — общинная цивилизация. На этом стояла и Российская империя, и СССР. Нельзя допускать раскола в обществе и сильного расслоения. В России ждут более твёрдой руки во внутренней политике в борьбе с коррупцией, в отстаивании интересов слабо защищённых слоёв населения. Несмотря на то, что Россию извне рисуют в зловещих красках, наша страна одна из самых миролюбивых в мировом пространстве. Хотелось бы более чёткой позиции руководства страны в отстаивании интересов граждан в России и за рубежом. А правительство должно на практике реализовать народные чаяния. Не хочу никого обидеть, но в кабинете министров необходимы свежие силы. Эволюция нужна стране, а не революция. Развитие шаг за шагом, не ухудшающее положение населения. На новом этапе в кабинете министров должны быть другие люди, профессионалы с широкими компетенциями», — считает Сергей Завьялов.

15:38 Президент России Владимир Путин главным приоритетом назвал благополучие людей. Об этом заявляет председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина. «Для каждого жителя страны важно понимать, какие приоритеты устанавливает в своей работе президент. Владимир Владимирович Путин сказал сегодня важнейшие слова, что он считает своим долгом и смыслом своей жизни — сделать все для России, для ее настоящего и будущего, мирного и процветающего, для сбережения нашего великого народа, для благополучия в каждой российской семье. «Новое качество жизни, благополучие и безопасность — вот что самое главное. Наш ориентир — это Россия для людей», сказал президент. Только так можно обеспечить созидание и развитие», — говорит спикер. Также Людмила Бабушкина отметила, что считает важной составляющей речи президента тезисы о научном и технологическом прорыве. «Президент сказал, что Россия должна наращивать свое лидерство в тех сферах, где мы традиционно сильны. Для Свердловской области такими направлениями являются машиностроение, предприятия военно-промышленного комплекса, энергетика. Но также президент поставил задачу развивать те прорывные отрасли, где работа выстроена недостаточно. Это цифровая экономика, которую мы обсуждали 18 апреля на совместном совете глав муниципальных образований и председателей муниципальных дум под руководством губернатора. «Умный регион» — это, на мой взгляд, как раз тот прорывной проект, который позволит Свердловской области решить все задачи, определенные президентом Владимиром Владимировичем Путиным», — сказала Людмила Бабушкина.

15:40 Писатель Александр Проханов прокомментировал инаугурацию президента России Владимира Путина. «Россия извечно управляется таинственными силами, связанными с русской идеей, с русской бесконечностью, с идеей русского чуда, — заявил Проханов. — Эти вещи Западу непонятны. Мы выиграли войны не только за счёт силы нашей артиллерии, а за счёт этих таинственных русских могучих сил, которые заставляли народ кидаться на амбразуры. Когда я смотрел инаугурацию Путина, я понял, что он клянётся на Конституции — он клянется на идее государства. На Киевской Софии, на Куликовской битве, на Ледовом побоище, на Бородинской битве и Сталинградском сражении. Однажды, года четыре назад, он (Владимир Путин — прим. ИА REGNUM ) сказал в интервью, что Россия для него — это судьба. И недавно он сказал, что с возвращением Крыма в Россию переместился сакральный центр российской государственности. Этот элемент должен быть учтён Западом. В РФ существует могучий вечный стимул, модус, святость, без которой нет России». Об этом: Владимир Путин поклялся на идее государства — Александр Проханов

15:42 Независимо от того, в каком составе будет работать новое правительство, сформированное президентом России Владимиром Путиным, старые нерешенные проблемы в экономике и социальной сфере никуда не исчезли, наоборот, к ним добавились новые, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова. «Можно ожидать, что в течение шести ближайших лет может быть принят ряд популистских и нужных гражданам реформ типа увеличения государственных расходов на здравоохранение и образование, а также, вероятно, продолжение выплат компенсаций гражданам, потерявшим свои вклады из-за гиперинфляции начала 90-х годов XX века», — считает эксперт. Читайте подробнее: Шесть лет в России будут стабильными, но не скучными — эксперт

15:49 «Путину придется многое менять, и прежде всего систему пересаживания из одного руководящего кресла в другое одних и тех же людей его ближайшего окружения. Без этого, без борьбы с коррупцией вообще, а не выборочно, — не обойдется. Все остальное — производные от решения этих задач. Пойдет ли Владимир Владимирович на радикальное обновление — ключевой вопрос. Будем надеяться, что да. От этого будет зависеть и наш успех, и то, кем останется в истории сам Путин», — говорит доцент кафедры периодической печати Уральского федерального университета (Екатеринбург) Валерий Амиров. Читайте также: «Путину придётся многое менять»: возможно ли радикальное обновление?

16:02 С тех пор как Владимир Путин стал возглавлять Россию, экономика побила важные рекорды. После формирования нового правительства России многие министры останутся на своих местах, а некоторые из них могут лишь поменять свои позиции. Сохранение министров на своих должностных позициях обеспечит предсказуемость дальнейшей политики России, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов. «С четвёртым сроком правления Путина можем с уверенностью сказать, что сохранятся процветание и стабильность в стране. Удастся максимально снизить или даже искоренить уровень бедности населения. Будут также достигнуты новые вершины во всех отраслях экономики России», — высказал свое мнение эксперт. Читайте подробнее: Четвёртый срок Путина укрепит стабильность и процветание России

16:05 Владимир Путин подчеркнул важность наличия в России общества, нацеленного на восприятие всего нового и отвергающего несправедливость и дремучее охранительство, отметил глава комитета Госдумы по информполитике Леонид Левин («Справедливая Россия»). «Основой такого общества может стать постоянно расширяющееся пространство современных информационно-коммуникационных технологий, способствующее совершенствованию личностных качеств, повышению уровня образованности и развитию политических свобод», — считает он. Экономический и технологический прорыв, о необходимости которого было сказано президентом, может быть осуществлен, опираясь на традиционные заделы нашей страны в электронной промышленности, математике и программировании, а динамично развивающийся интернет-бизнес должен быть локомотивом этого движения, полагает глава комитета.

16:28 В политическом плане Россию ждёт непростой период, считает политолог, представитель Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) в Челябинской области Андрей Лавров. Среди основных причин этого он назвал усиливающиеся протестные настроения и рост базы социальной напряжённости в обществе, а также то, что страна всё ещё находится под санкциями, и вероятность их снятия в ближайшие годы крайне низкая. Кроме того, по словам Владимира Путина, это будет его последний срок. И в связи с этим, как отмечает Андрей Лавров, «совершенно очевидно усиление политической борьбы за «наследство», за то, кто продолжит линию президента в будущем». При этом политолог отметил, что Владимир Путин фактически объявил социальный разворот. На социальные нужды и программы планируется выделить 10 трлн рублей, констатирует Андрей Лавров. «Если раньше много средств тратилось на оборонку, то теперь все максимальное внимание будет направлено на социальные проблемы россиян. При этом, предположу, что поддержка государством россиян будет больше адресной, то есть помогать будут прежде всего самым незащищенным слоям населения», — говорит Лавров. Подробнее: Новый срок Владимира Путина: непростой период и социальный разворот

16:36 Тверская область готова выполнять задачи, поставленные президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом заявил по итогам церемонии инаугурации главы государства губернатор Тверской области Игорь Руденя. «Главное, что было сказано президентом, — народ ждёт конкретных действий, конкретных изменений в позитивную сторону. Это обязанность руководителя региона, правительства области, глав муниципальных образований», — сказал тверской губернатор. Подробнее: «Народ ждёт конкретных действий, конкретных изменений»: Игорь Руденя

16:50 Инаугурация — символическое завершение президентской избирательной кампании и всего избирательного цикла, считает новосибирский политолог Сергей Бирюков. «Выборы и их результаты стали подтверждением готовности россиян принимать сложившийся в течение нескольких последних десятилетий статус-кво (пусть и с определёнными оговорками). Владимир Путин является гарантом статуса-кво, поэтому ожидать в ближайшее время значительных кадровых или связанных с определёнными политическими решениями новшеств едва ли стоит. Дмитрий Медведев с высокой вероятностью останется главой правительства, другие кадровые новшества будут осуществляться в рабочем порядке», — рассказал ИА REGNUM о своих ожиданиях Сергей Бирюков. Читайте подробнее: Путин является гарантом статуса-кво. Что это значит?

17:20 Выступление Владимира Путина на инаугурации нацеливает на масштабное движение вперёд, в котором нет места промедлению и остановкам. Задачи, которые предстоят, и решения, которые необходимо принять, станут историческими и определят судьбу страны на несколько десятилетий вперед, считает вице-спикер Законодательного собрания Оренбургской области Олег Димов («Единая Россия»). Об этом: Новый срок Владимира Путина: «Надо прекратить «фотошопить» жизнь»

17:32 Тюменский политолог Александр Безделов считает, что если и будут изменения правительственного курса, то в консервативную сторону. «В общих чертах глобального поворота не будет — и в экономике, и во внешней политике. Однако корректировка будет. И, исходя из логики последних лет, выразится она в окончательном курсе на внешнеполитическую изоляцию и экономическую консервацию. Соответственно изменится и вектор социального блока — увеличение пенсионного возраста, сокращение расходов на здравоохранение и социальную политику», — полагает Александр Безделов. Среди ожиданий в экономике тюменский политолог отмечает опору на военно-промышленный комплекс и добывающие отрасли. «Иными словами, мы продолжим курс на создание мини-СССР с олигархами и без научного потенциала. Со всеми вытекающими последствиями в виде сокращения доходов населения и так далее. Естественно, в связи с этим курсом возможны кадровые изменения внутри правительства — уход тех, кого было принято считать либералами, и замена их на так называемых консерваторов», — считает Александр Безделов. Читайте также: «Курс на создание мини-СССР»: политолог после инаугурации

17:50 Президент России Владимир Путин 7 мая подписал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития России на период до 2024 года», сообщает пресс-служба Кремля. Правительству России поручено до 2024 года обеспечить устойчивый рост численности населения, повышение продолжительности жизни в стране до 78 лет, рост реальных доходов граждан и рост уровня пенсионного обеспечения выше инфляции, снизать в два раза уровень бедности в России. К 2024 году Россия, согласно указу, должна войти в число пяти крупнейших экономик мира. Читайте также: Путин подписал указ о стратегических задачах развития России до 2024 года

18:01 Владимир Путин остаётся либералом-западником и государственником, считает лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян. «Я внимательно отнёсся к словам, которые произнёс президент, — сказал Кургинян. — Там, например, было новое слово — самобытность. Я первый раз слышу, чтобы Путин говорил о самобытности. Это же слово из очень определённого набора. Это совсем не либеральное слово. С моей точки зрения, Путин остаётся западником-либералом и государственником. Это страстная вера в государство, сочетаемая с либеральными убеждениями. Это произвело впечатление. То, что президент начинает ездить на отечественных машинах (на инаугурации 2018 года Владимир Путин впервые использовал российский автомобиль — прим. ИА REGNUM ), тоже не мелочь. Машина — это символ. Это символ другого существования». Кроме того, Кургинян рассказал о том, какие моменты, по его мнению, позволяют сравнить Владимира Путина с Леонидом Брежневым. В числе таковых достижение ядерного паритета, «осторожное отношение к различным группам» и «внутренняя некровожадность». «Путин жёсткий лидер, но он лишен кровожадности, — подчеркнул Кургинян. — В нём есть внутренняя гибкость. Нельзя сказать, что он добр, но в нём есть баланс сил. Конечно, он представляет собой не уникальное явление. Он представляет собой лидера эпохи догоняющей модернизации, о которой он всё время говорит. Это сильный лидер умеренно бонапартистского типа, при этом абсолютно поддерживаемый народом». В то же время Кургинян подчеркнул, что, хотя сейчас Владимир Путин силён, но либерально-западнический курс и «система, построенная под определенные цели», может еще протянуть два года максимум. «Она обязательно даст сбои, — сказал Кургинян. — Её надо менять, и мы ждём этих изменений от Путина». Подробности: Путин жёсткий лидер, но он лишен кровожадности — Сергей Кургинян

18:06 Если экономическая команда, включая нынешнее руководство Центробанка, в новом составе правительства России принципиально изменится и начнёт менять экономическую политику, то шанс переломить негативную тенденции в стране есть. Так считает экономист Михаил Хазин, который прокомментировал для ИА REGNUM кадровые перестановки в правительстве страны. Специалист подчёркивает: по тем вопросам, которые зависели лично от президента Владимира Путина, удалось добиться наибольших успехов, а вот там, где должно работать правительство, в том числе и по поручениям главы государства, — явные поражения. «До сих пор баланс сил был в пользу Путина — отсюда и результат выборов. Отдаёт себе отчёт народ и в ситуации острого противоборства как снаружи страны — с пресловутыми «партнёрами», — так и внутри неё. Но вот дальше начинается самое интересное: поскольку уровень жизни населения начал быстро падать последние годы — как по причине бездействия правительства, так и по его прямой инициативе, — та чаша весов, которая на противоположной от успехов Путина стороне, начала стремительно расти. И возникает вопрос: где критическая грань?» — отмечает эксперт. Читайте подробнее: С новым экономическим блоком правительства и Медведев не страшен

18:15 Для временно исполняющего обязанности губернатора Кемеровской области Сергея Цивилёва инаугурация президента Российской Федерации стала «волнительной радостной процедурой». «Здесь много интересных людей. Большой праздник для всей России», — сказал глава Кузбасса, отметив, что в инаугурации он участвует в первый раз. Подробности в материале: Для врио главы Кузбасса инаугурация президента стала большим праздником

18:22 Тот прорыв, о котором Владимир Путин говорил в своей инаугурационной речи, не должен привести к расбалансировке и обвалам, считает директор агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. «Это не должна быть перестройка в стиле 1980-х годов, — подчеркнул Орлов. — Президент, когда сегодня говорил о традиционных ценностях, апеллировал к большинству населения. Но он готов при этом — и это главное — помочь тем, кто будет актором, проводником перемен — новым слоям, новым управленцам. Он выступает против дремучего охранительства. Фразу про дремучее охранительство Путин адресовал инертной части государственного аппарата. Тем, кто привык паразитировать на сырьевой ренте. Тем, кто привык принимать банальные решения. Предстоит большая программа, в ходе которой правительство должно превратиться в проектный офис. Направления развития должны управляться проектно, а не бюрократически, и, кстати, Дмитрий Медведев в этом большой специалист». Подробности в материале: Кому адресовал Владимир Путин фразу про «дремучее охранительство»?

18:24 Фракция «Единой России» в Госдуме поддерживает предложение Владимира Путина назначить Дмитрия Медведева на должность главы правительства РФ, заявил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков («Единая Россия»). «Команда, которую огласил Дмитрий Медведев, сочетает в себе преемственность. Достаточно сказать, что вице-премьером по финансовым и экономическим вопросам будет министр финансов Антон Силуанов», — заявил Жуков. Кроме того, в правительство также вернутся в качестве вице-премьеров нынешняя глава Счетной палаты Татьяна Голикова (она будет курировать социальные вопросы) и бывший министр сельского хозяйства Алексей Гордеев (он будет курировать вопросы сельского хозяйства). Возглавит аппарат правительства бывший начальник контрольного управления президента Константин Чуйченко, вопросы ОПК будет курировать нынешний замминистра обороны Виктор Борисов. В составе нового правительства также продолжит свою работу Дмитрий Козак — в качестве вице-премьера он будет курировать вопросы топливной промышленности и энергетики. Кроме того, экс-министр спорта Виталий Мутко в качестве вице-премьера теперь займется вопросами строительства. Читайте также: Команда Медведева «отражает преемственность»

18:48 В качестве вице-премьера по транспорту — Максим Акимов, замруководителя аппарата правительства РФ. Акимов — представитель калужского чиновничества. Родился 1 марта 1970 года в городе Малоярославце Калужской области. Начинал работать в органах исполнительной власти Калужской области в 1996 году, в 2004 году — министр экономического развития области. Затем был городским головой Калуги, замом и первым замом губернатора Анатолия Артамонова. Был первым претендентом на должность губернатора, но в 2012 году его удачно «выдвинули» в Москву, в аппарат к Дмитрию Медведеву, где он дорос до первого зама руководителя аппарата правительства РФ. Официальная биография

19:01 Зампред комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Игорь Морозов, комментируя инаугурационную речь президента РФ Владимира Путина, констатировал, что «у Владимира Путина есть новые идеи, и он будет ставить новые задачи. И под эти задачи нужны новые люди». К числу таких задачи Морозов отнёс «прорывные стратегии, которые будут изложены в ближайшее время», которые дают возможность задействовать весь потенциал российского общества, чтобы не отстать от технологической волны в экономике Европы и США. «Путин не просто сказал, что, если мы не успеем сделать это, это может повлиять на устойчивость государства и потерю суверенитета, — сказал Морозов. — Нужны кардинальные изменения в научно-технологическом направлении. Меняя работу, начиная от правительства и заканчивая управлением на муниципальном уровне, мы должны донести до управленцев, что наша главная задача — сделать нормальные условия для жизни наших людей. Чтобы они были привлекательными для молодежи. Чтобы на селе было так же интересно жить, как в Москве и в Санкт-Петербурге. И это реальная задача, которую Путин ставит перед нами». Читайте также: Путин поставит новые задачи, под которые нужны новые люди — сенатор

19:02 Во внутренней политике России необходим целый ряд серьезных изменений, и президент это понимает. Об этом корреспонденту ИА REGNUM, комментируя вступление Владимира Путина в должность президента РФ, заявил депутат Орловского облсовета, председатель фракции «Справедливая Россия» Руслан Перелыгин. «Нужны изменения экономического характера. Важно отойти от сырьевой модели экономики. Необходимы и более радикальные антикоррупционные меры. В социальной сфере накопились острые потребности. Есть проблемы сегодня в налоговой политике, это и расчет налога на имущество граждан от кадастровой стоимости, и плоская шкала НДФЛ. Все это ждет решений, и я надеюсь, они не заставят себя ждать», — считает Руслан Перелыгин. Об этом: России нужны изменения: что будет после инаугурации Путина

19:22 Президент Владимир Путин будет осваивать «новую реальность», стремясь оправдать надежды российского народа. И эти надежды — крайне высоки. Но «сразу каких-то больших изменений не будет», о чём может свидетельствовать выдвижение кандидатуры Дмитрия Медведева на пост премьера. В течение года будет «идти пристрелка», Путин будет «присматриваться, принюхиваться», а затем в политическом поле может появиться преемник — уже «проторенной дорогой», в качестве премьера. Такое мнение в беседе с корреспондентом высказали чувашские эксперты. Подробности в материале: Путин «принюхивается, осваивает новую реальность» и готовит преемника

19:35 Телеведущий Михаил Леонтьев, комментируя слова президента России Владимира Путина о прорыве, заявил, что эта задача требует изменения алгоритма экономической политики. отметил, что если речь идёт о прорыве, то он обозначен в новых указах президента, в частности в том, чтобы РФ стала пятой экономикой мира. «Меня смущает перечень людей, которых назвал Дмитрий Анатольевич (Медведев — прим. ИА REGNUM ) в качестве ключевых фигур правительства, — сказал Леонтьев. Это суперпрофессионалы. Очень опытные чиновники. Но мы их давно уже видели. Эта политика не обеспечивала темпы роста выше мировых». Об этом: Медведев предлагает сомнительных людей — Леонтьев о новом правительстве

20:09 Активный представитель калужского землячества в Москве Максим Акимов в родную Калугу вряд ли вернётся. Хотя многие в Калуге связывали его имя с будущим губернаторством. Как пояснил ИА REGNUM политтехнолог и бывший депутат Законодательного собрания Калужской области Сергей Фадеев, многие калужане, хорошо знавшие Акимова по его работе в регионе, до последнего момента надеялись, что после работы в федеральном правительстве он возвратится назад в Калугу на смену губернатору Анатолию Артамонову, которому 5 мая 2018 года исполнилось 66 лет. Подробности: Калуга потеряла надежду на смену губернатора

20:23 Политолог Дмитрий Ефимов о решении президента России Владимира Путина вновь видеть Дмитрия Медведева на посту премьер-министра: «Путин никогда не делает ничего просто так. По всей видимости, для единства нации в условиях роста давления Запада, а оно будет только наращиваться, необходимо поддерживать в народе иллюзию доброго царя и отчаянно непослушного боярина, поставленного на правительство. Это поможет вакцинировать, канализировать даже зачатки протеста, так как доверие Путину вещь такая же постоянная, как и недоверие к Медведеву. Задача решается комплексная — нивелировать будущие экономические «напряги» среднесрочного периода (пара лет) за счёт уже отыгранной карты. В нужный момент Медведев займёт, например, давно «заработанное» им положение в грандиозном финансовом фондовом проекте». Подробности в материале: «Непослушный боярин»: какую роль прочат Медведеву в новом правительстве?

20:25 «Скорее всего, именно Кудрин с Грефом в течение ближайших лет будут готовить реальное «теневое» правительство, которое станет не только разрабатывать решения для кабинета «действующего», но и обеспечивать связь с лояльными нам западными партнерами на уровне госкорпораций и монополий «ближнего круга», готовя «хорошую сделку», как выражается Дональд Трамп. Именно по этой линии будут регулироваться отношения с банками и «дочками» Дерипаски, Вексельберга, Аликперова, Керимова и всех остальных, к кому появились претензии по линии минфина США и ФБР. При этом должность Кудрина абсолютно не важна. Её могут даже не выпячивать в администрации, оставив всё как есть — на Центре стратегических разработок», — считает политолог Дмитрий Ефимов.

20:31 Губернатор Саратовской области Валерий Радаев считает, что инаугурация президента Владимира Путина — всенародное событие, пронизанное исторической символикой и ощущением будущего. «Объединяющая и скрепляющая роль церемонии для национального самосознания незыблема. Все атрибуты торжественного вступления в должность несут колоссальный эмоциональный заряд. В эти минуты ощущаешь, что на твоих глазах пишется сама история страны», — поделился впечатлением от церемонии саратовский губернатор. «Присяга, произнесенная Владимиром Путиным, — емкое воплощение фундаментальных основ государства и общества. Обращаясь к гражданам, президент подчеркнул, что «нам нужны прорывы во всех сферах жизни», а значит, впереди — «напряженная работа», которая потребует «деятельного вклада каждого, участия всего российского общества», объединенного искренней к любовью к Родине», — заключил Радаев.

21:10 «В своем выступлении президент дал сигнал руководителям всех уровней — служение России и ее гражданам должно быть главным смыслом работы», — заявил после церемонии инаугурации президента России Владимира Путина врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин. Также Никитин подчеркнул, что президент задал новый стандарт деятельности для каждого государственного и муниципального служащего. По словам главы региона, Нижегородская область готова к реализации задач, обозначенных главой государства в обращении. «Владимир Путин вновь подчеркнул необходимость прорыва во всех сферах жизни. Особый акцент сделан на улучшении демографической политики, развитии науки и технологий, повышении благосостояния граждан, обновлении городов и сел, необходимости обратной связи между властью и жителями. В Нижегородской области мы активно работаем в этих направлениях», — заверил Никитин.

21:12 Исторически значимым событием «международного уровня» назвал торжество глава Чувашии Михаил Игнатьев. Он напомнил о том, что президент «является гарантом стабильности в обществе, уверенного развития страны без потрясений». «Уровень поддержки, которую оказывают Владимиру Владимировичу Путину граждане России, — это яркое свидетельство единства многонационального народа нашей великой страны», — цитирует Игнатьева его пресс-служба.

21:15 Губернатор Кировской области Игорь Васильев напомнил, что кандидатуру Владимира Путина во время выборов поддержало большинство жителей региона (более 70% пришедших на выборы), и выразил уверенность, что сделанный выбор был правильным. «Эксперты и общественные наблюдатели назвали эту избирательную кампанию одной из самых «чистых» и прозрачных в регионе за последние годы. Всё это говорит о доверии людей. Основные векторы работы уже обозначены: развитие городов и сёл, строительство автодорог, здравоохранение, повышение рождаемости, современное образование, импортозамещение, обороноспособность. Уверен, что следующие шесть лет покажут, что наш выбор был правильным», — полагает Васильев.