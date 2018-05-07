«Неустойчивые» губернаторы. Ждать ли отставок после инаугурации?

Новосибирск, , 09:45 — REGNUM Для политической элиты инаугурация президента России Владимира Путина, которая состоится сегодня, 7 мая, — это отправная точка, когда не только правительство России уходит в отставку, но и возможны изменения в губернаторском корпусе. Политологи и общественность задаются вопросом, стоит ли ждать отставок губернаторов после инаугурации.

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Как предположил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) Михаил Нейжмаков, после 7 мая возможны «пакетные» перестановки в связи с обновлением состава правительства РФ.

«Кто-то из федеральных чиновников (например, занимавших пост заместителей министра) может быть переведён на пост врио губернатора, что, в свою очередь, вызовет цепочку перемещений чиновников из одного сектора государственной машины в другой. Причём в подобных случаях могут покидать должности и не самые проблемные губернаторы, которых не называли в числе очевидных кандидатов на скорую отставку», — полагает эксперт.

По словам Михаила Нейжмакова, есть ряд губернаторов, позиции которых уже давно считаются неустойчивыми:

«В частности, усилившийся интерес Центра к арктическим проектам может стать дополнительным аргументов для федеральных игроков, которым была бы выгодна замена главы Мурманской области Марины Ковтун. Уже длительное время проблемным считается положение главы Якутии Егора Борисова. В зоне риска находится и глава Магаданской области Владимир Печёный, как один из самых возрастных губернаторов, являющийся при этом «тяжеловесом» или руководителем одной из национальных республик».

При этом собеседник ИА REGNUM напомнил, что губернаторы наиболее проблемных регионов далеко не всегда автоматически становятся кандидатами на вылет:

«Напротив, застарелые социально-экономические сложности, сформировавшиеся ещё до вступления в должность действующих глав таких территорий, делают эти субъекты РФ менее привлекательными для федеральных групп влияния, которые могли бы лоббировать своих кандидатов на подобные посты».

В целом же, по мнению Михаила Нейжмакова, у Кремля нет острой необходимости проводить большую ротацию губернаторского корпуса, привязывая её специально к инаугурации Владимира Путина.

«Весной 2012 года, после предыдущей президентской кампании, замена глав регионов была связана в том числе с необходимостью выиграть время накануне возвращения губернаторских выборов — заменить наиболее проблемных глав регионов до периода, когда их преемникам придётся немедленно вступать в избирательные кампании. Сейчас ситуация другая, очевидно, что особых проблем для подтверждения полномочий на выборах у новых назначенцев Центра, как правило, не появляется. Поэтому ротации, не связанные с пакетными перестановками или слишком большим грузом проблем, накопившихся при действующем главе региона, Кремль может провести и позже, например, в последние месяцы 2018 — начале 2019 года», — резюмировал эксперт.

По мнению политолога Анатолия Савостина, «добровольно-принудительные» отставки губернаторов в этом году последуют, однако к инаугурации они, скорее всего, привязаны не будут:

«Не думаю, что отставки последуют сразу после инаугурации — поскольку будет период назначения премьер-министра, формирования правительства, что будет сопровождаться определенными внутриэлитными подковёрными конфликтами. Но «добровольно-принудительные» отставки в этом году, мне кажется, будут, и могут они коснуться в том числе сибирских регионов. Ожидаю отставки губернатора Алтайского края Александра Карлина. Мне кажется, она произойдет не раньше июня, чтобы не объявлять выборы на эту осень. Единственной причины отставки нет — Кремль и команда Кириенко руководствуются комплексом соображений. Начиная с того, что Карлин «старейший» сибирский губернатор, правящий с августа 2005 года, заканчивая провалами «Единой России» и относительным неуспехом президента на выборах в Алтайском крае», — подытожил Анатолий Савостин.

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Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, выборы президента России состоялись 18 марта 2018 года. Победил действующий глава государства Владимир Путин, получив 76,69% голосов.

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Напомним, последние масштабные перестановки в губернаторском корпусе состоялись осенью 2017 года. Тогда свои посты покинули 11 губернаторов, в том числе главы Красноярского края, Омской и Новосибирской областей.

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