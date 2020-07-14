В России ежедневно выявляют более шести тысяч заразившихся коронавирусом, однако их количество с каждым днем снижается. Добровольцы Минобороны протестировали на себе новую вакцину, После появления вакцины прививку от коронавируса хотят сделать 44% жителей России, приводит данные опроса Фонд «Общественное мнение» (ФОМ). Но пока угроза распространения коронавируса сохраняется, нельзя забывать о мерах безопасности и ответственном поведении. Всего на сегодняшний день в России выявлено более 680 тысяч случаев заражения SARS-CoV-2. Подробности — в трансляции ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

10:21 07.07.2020 В Петербурге сохраняются низкие объемы тестирования на коронавирус. Как сообщил 7 июля городской оперативный штаб, за последние сутки в городе проверили 13 тыс. 857 человек. Это на пару тысяч тестов больше, чем днем ранее, но всё же примерно на 10 тыс. меньше максимального суточного показателя Петербурга. Подробности в материале: В Петербурге сохраняются низкие объемы тестирования на коронавирус

10:21 07.07.2020 В Новгородской области с 7 июля отменили деление районов «по принципу светофора» в отношении степени распространения коронавирусной инфекции и жёсткости введенных из-за нее ограничительных мер. Одновременно с 7 июля по всей территории региона введены новые послабления режима ограничений. Об этом сообщили в пресс-центре правительства Новгородской области. Читайте подробнее: В Новгородской области ввели послабления и отменили «принцип светофора»

10:22 07.07.2020 По информации на 7 июля, в Пензенской области ушли из жизни после заражения новой коронавирусной инфекцией еще два пациента. Таким образом, с начала пандемии в регионе с диагнозом COVID-19 число скончавшихся достигло 52 человек. Об этом: В Пензенской области от коронавируса скончались 52 пациента

10:23 07.07.2020 В Югре за минувшие сутки выявлены 283 случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 7 июля сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Среди очагов заражения в лидеры вновь вышел Ханты-Мансийск — 55 положительных тестов. Затем следует Сургут (49), Нефтеюганск (41), Нижневартовск (32), Когалым (20). Всего с начала пандемии в Югре на 7 июля зарегистрированы 10 873 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Из них выздоровели 5 695 пациентов, 75 человек скончались. Об этом: В Югре за сутки выявили 283 случая заражения коронавирусом

10:24 07.07.2020 В Оренбургской области, согласно изменениям в губернаторском указе, с 6 июля разрешено увеличение числа учащихся в группах для очного обучения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве региональной и информационной политики. Образовательные организации, реализующие программы дополнительного профессионального образования и (или) профессионального обучения граждан, по направлениям органов службы занятости населения могут осуществлять обучение групп в составе десяти человек. Ранее в группу могли входить не более пяти человек. Об этом: В Оренбуржье разрешили очное обучение групп до десяти человек

10:25 07.07.2020 Голосование по поправкам к Конституции РФ показало осознанную поддержку гражданами предполагаемых изменений. Об этом в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM сообщила ректор Российского государственного социального университета, председатель комиссии Общественной палаты РФ по социальной политике, взаимодействию с профсоюзами и социально-трудовым отношениям Наталья Починок: «Сейчас правительство предпринимает шаги по скорейшему введению всех принятых поправок в жизнь. Чтобы не было так: в главном законе прописали, а в других федеральных законах не поправили. Эта работа ведётся сейчас очень оперативно, потому что она касается развития нашей страны. Это здорово. Я и большинство моих коллег голосовали за поправки…». Подробности в материале: Наталья Починок: законы будут работать так, как это записано в Конституции

10:29 07.07.2020 Количество вылечившихся от COVID-19 жителей столицы России за минувшие сутки увеличилось ещё на 2 066 человек. Об этом 7 июля рассказала журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Подробности в материале: В Москве вылечились от COVID-19 еще более 2 тыс. человек

10:33 07.07.2020 В Челябинской области за сутки коронавирус нашли у 140 человек. Об этом сообщает оперштаб. Всего с начала пандемии в регионе подтверждено 8543 случая заражения. На лечении находятся 3115 пациентов, больных COVID-19. Читайте также: В Челябинской области коронавирус обнаружили ещё у 140 человек

10:36 07.07.2020 Заготовку плазмы людей, переболевших коронавирусной инфекцией, начал Пензенский областной клинический центр крови. Об этом сообщает телерадиокомпания «Экспресс». За одну процедуру у донора могут взять от 200 до 600 мл крови, полученный материал подвергают облучению, затем замораживают и хранят при 25 градусах ниже нуля. Подробности в материале: В Пензе начали заготавливать плазму переболевших COVID-19

10:39 07.07.2020 В Челябинской области за 6 июля стало известно о смерти ещё четверых граждан с коронавирусом. Такие сведения приводит оперштаб. От COVID-19 умерших нет. Все пациенты ушли из жизни по другим причинам. Среди них три женщины (56-летняя, 67-летняя и 73-летняя пациентки) и 60-летний мужчина. Читайте подробнее: В Челябинской области скончались ещё четыре пациента с коронавирусом

10:41 07.07.2020 За последние сутки в России выявлено 6368 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 7 июля сообщили в оперативном штабе Москвы. Об этом: В России выявили ещё 6368 носителей коронавируса

10:42 07.07.2020 В России за прошедшие сутки выявили 6368 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в федеральном штабе по борьбе с распространением инфекции. Читайте подробнее: В России за сутки выявили 6,3 тыс. носителей коронавируса

10:42 07.07.2020 В Чувашии зарегистрированы десятки новых случаев заражения коронавирусом, также есть новые летальные исходы. Читайте также: В Чувашии скончались ещё три пациента с COVID-19

10:44 07.07.2020 В Ростовской области за сутки положительный результат теста на коронавирус получили ещё 90 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 7 июля. Читайте также: В Ростовской области за сутки выявили 90 случаев заражения SARS-CoV-2

10:46 07.07.2020 За минувшие сутки в России умерли 198 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщили 7 июля в оперативном штабе Москвы. Об этом: В РФ за сутки умерли 198 пациентов с коронавирусом

10:49 07.07.2020 В Петербурге с каждым днем обнаруживают значительное число новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщает 7 июля федеральный оперативный штаб, за последние сутки в городе выявили еще 278 новых носителей. Это на два человека меньше, чем днем ранее. Подробности в материале: В Петербурге вновь выявили 278 носителей коронавируса

10:49 07.07.2020 В Курской области 7 июля зарегистрировано 39 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в регионе было зарегистрировано 5452 положительных теста. Подробности в материале: В Курской области выявлено 39 новых случаев заражения коронавирусом

10:53 07.07.2020 Депутат Госдумы Наталья Костенко («Единая Россия») обратилась к вице-премьеру Татьяне Голиковой и главе Минтруда Антону Котякову с просьбой срочно урегулировать проблему получения социальной поддержки, оказываемой государством в период пандемии коронавируса семьям с недобросовестными родителями, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля. Подробности в материале: Голикову просят не выдавать «детские» пособия недобросовестным родителям

10:53 07.07.2020 Московская область 7 июля потеряла традиционное второе место в ежедневной статистике по выявленным случаям заражения коронавирусом. Это следует из свежих данным оперативного штаба Москвы. Подробности в материале: Подмосковье потеряло место среди лидеров в статистике по коронавирусу

10:54 07.07.2020 В Ростовской области за последние сутки от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались пять пациентов. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 7 июля. Об этом: В Ростовской области скончались ещё пять пациентов с COVID-19

10:57 07.07.2020 В Ульяновской области выявлено 105 новых носителей коронавируса, при этом число переболевших COVID-19 возросло ещё на 139. Об этом: В Ульяновской области суточное число выздоровевших превысило заразившихся

10:58 07.07.2020 Петербург держит уверенное лидерство среди субъектов РФ по числу подтвержденных смертей от COVID-19 в сутки. Так, по данным оперативного штаба от 7 июля, за последние 24 часа в городе зафиксировали 48 летальных исходов. Подробности в материале: Суточная смертность от COVID-19 в Петербурге снова вдвое выше московской

10:59 07.07.2020 В Свердловской области подтвердили ещё 226 случаев заражения коронавируса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона. Вирус выявили у жителей Екатеринбурга (124 случая), Алапаевска, Арти, Асбеста, Ачита, Белоярского, Березовского, Верхней Салды, Верх-Нейвинского, Верхней Пышмы, Верхней Туры, Верхотурья, ЗАТО Свободный, Краснотурьинска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Первоуральска, Ревды, Горноуральска, Ивделя, Ирбита и Ирбитского района, Кировграда, Кушвы, Невьянска, Нижнесергинского района, Нижней Туры, Нижнего Тагила, Полевского, Режа, Североуральска, Серова, Слободо-Туринского района и Тавды. Теперь в области подтверждено 14 529 случаев заражения коронавирусом. Читайте также: На Среднем Урале выявили ещё 226 носителей коронавируса

10:59 07.07.2020 Более 5 тыс. человек побывали в музеях и библиотеках Нижегородской области, которые две недели назад возобновили работу после карантинных ограничений. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства. С 6 июля начал работать музей-заповедник Александра Пушкина «Болдино», а также музей истории художественных промыслов и исторический парк «Россия — моя история» в Нижнем Новгороде. Подробности в материале: Нижегородский кремль посетили более 2 тыс. человек за две недели

11:01 07.07.2020 В Ростовский области за истекшие сутки после коронавируса выздоровели 199 пациентов, и теперь общее число излечившихся превысило 7 тыс. человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 7 июля. Читайте подробнее: За сутки в Ростовской области после SARS-CoV-2 выздоровели 199 пациентов

11:02 07.07.2020 В Ленинградской области за прошедшие сутки выявлено еще 52 носителя коронавируса SARS-CoV-2 и девять выздоровевших. Таким образом, число инфицированных и заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 4792 человек, а выздоровевших — 4211 человек. Об этом 7 июля сообщили в федеральном оперативном штабе. Читайте подробнее: В Ленобласти выявили еще 52 носителя SARS-CoV-2, девять человек выздоровели

11:04 07.07.2020 В Пермском крае за сутки, по состоянию на 7 июля, подтверждено 52 случая заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19. В больницах лечение получают 38 пациентов. Остальные 14 человек находятся в амбулаторных условиях под наблюдением медиков. Об этом: В Прикамье за сутки подтверждено 52 случая заражения коронавирусом

11:06 07.07.2020 В Приволжском федеральном округе по состоянию на 7 июля выявили 991 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье выросло до 79 973 случаев. Читайте также: В ПФО вновь выявили меньше тысячи новых случаев заражения коронавирусом

11:09 07.07.2020 В Татарии, по данным на 7 июля, коронавирус выявили с момента начала наблюдения у 4823 человек, за сутки положительные тесты получили еще 36 пациентов. Читайте подробнее: В Татарии заражение коронавирусом выявили ещё у 36 человек

11:10 07.07.2020 В Тюменской области за минувшие сутки выявлено 78 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональный оперативный штаб. Всего с начала пандемии в Тюменской области на 7 июля зарегистрировано 3 638 заражений SARS-CoV-2. Из них выздоровели 2 055 пациентов, 18 скончались. Читайте также: В Тюменской области за сутки выявили ещё 78 носителей коронавируса

11:12 07.07.2020 Эпидемическая ситуация в Петербурге остается напряженной, эпидемия не закончилась. Об этом заявил губернатор города Александр Беглов в своем радиообращении к горожанам. Об этом: Губернатор Петербурга предупредил горожан, что эпидемия продолжается

11:12 07.07.2020 В Оренбургской области за сутки подтверждено 86 случаев заражения коронавирусом, сообщает 7 июля Управление Роспотребнадзора по региону. С начала пандемии в регионе выявлено 4 339 носителей SARS-CoV-2. Читайте подробнее: В Оренбуржье подтвердили ещё 86 случаев заражения коронавирусом

11:13 07.07.2020 Потери бюджета Бурятии из-за выросших затрат, а также выпадения налоговых доходов в связи с эпидемией коронавируса составили около 10 млрд рублей. Об этом рассказал депутатам регионального парламента глава республики Алексей Цыденов. По его словам, плана бюджета на 2021 год пока нет, и неизвестно вообще, что будет дальше. Читайте также: В Бурятии оценили потери бюджета из-за коронавируса

11:14 07.07.2020 В Саратовской области от коронавируса скончался еще один пациент. Всего на 7 июля умерших от последствий заражения новой коронавирусной инфекцией насчитывается 46 человек. Об этом: В Саратовской области скончался ещё один пациент с COVID-19

11:14 07.07.2020 В Пензенской области на 7 июля коронавирус выявили у 5486 человек. За сутки подтвердились 68 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Подробности в материале: В Пензенской области выявили 68 новых случаев заражения SARS-CoV-2

11:15 07.07.2020 За прошедшие сутки на территории России от COVID-19 скончались 198 пациентов. Об этом 7 июля сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Читайте подробнее: В России за сутки скончались 198 пациентов с COVID-19

11:17 07.07.2020 Астраханские поликлиники возобновили плановый прием пациентов. Astrobl.ru

11:20 07.07.2020 Россия быстро выходит из карантина. В самом лучшем сценарии вообще избежит рецессии, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев, комментируя прогноз Всемирного банка о снижении ВВП России на 6%. Читайте подробнее: Россия быстро выходит из карантина: есть шанс избежать рецессии

11:21 07.07.2020 В Новосибирской области, по данным на сегодня, 7 июля, за последние сутки выявлено 113 новых случаев заражения коронавирусом. За это же время выздоровело 155 человек. Об этом сообщает оперативный штаб региона. «Скончались ещё четыре пациента: трое мужчин в возрасте 58 лет, 60 лет и 61 год и женщина в возрасте 73 лет, — уточняется в оперативном сообщении. — В отделениях реанимации находятся 89 человек, на ИВЛ — 15 пациентов». Читайте также: В Новосибирской области скончались 120 пациентов с коронавирусом

11:22 07.07.2020 На Ямале за сутки скончались два пациента с COVID-19. Об этом сообщила руководитель оперативного штаба ЯНАО по предупреждению распространения коронавирусной инфекции Татьяна Бучкова. В Губкинском не удалось спасти 65-летнего мужчину. В Ноябрьской центральной городской больнице скончался 73-летний пациент с COVID-19. С начала пандемии на Ямале к 7 июля скончались 47 пациентов с COVID-19. Читайте также: На Ямале скончались 47 пациентов с COVID-19

11:22 07.07.2020 В Курской области по состоянию на 7 июля зарегистрирован 41 летальный случай среди пациентов с COVID-19. Скончались двое мужчин в возрасте 53 и 65 лет. Читайте также: В Курской области скончались ещё два пациента с COVID-19

11:23 07.07.2020 В Удмуртии по состоянию на 7 июля выявили 38 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых в регионе заражений выросло до 1592 случаев. Об этом: В Удмуртии внезапно выявили 38 новых случаев заражения коронавирусом

11:24 07.07.2020 В Липецкой области 7 июля подтверждено 34 новых случая заражения коронавирусом. Всего на территории региона выявлено 4026 положительных тестов. Подробности в материале: В Липецкой области подтверждено 34 новых случая заражения коронавирусом

11:24 07.07.2020 Пассажирские авиаперевозки в пределах республики Коми в июле решено возобновить, об этом сообщает пресс-служба регионального министерства инвестиций, промышленности и транспорта. Читайте подробнее: В Коми решено возобновить внутренние авиаперевозки

11:28 07.07.2020 За последние сутки в Москве выявили 629 случаев заражения коронавирусом. Об этом 7 июля сообщили в московском оперштабе. «Уже неделю число новых заболевших держится на низком уровне, около 600», — говорится в информации. Читайте также: В Москве сократилось число новых носителей коронавируса

11:28 07.07.2020 В Свердловской области скончались ещё семь пациентов от новой коронавирусной инфекции, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперштабе региона. Теперь в регионе подтверждено 138 случаев смерти от COVID-19. Сколько больных новой коронавирусной инфекции скончались от иных заболеваний, не говорится. В Пермском крае по иным причинам скончались 53 больных COVID-19, в Челябинской области — 84. Подробности в материале: На Среднем Урале подтверждены ещё 7 случаев смерти от COVID-19

11:28 07.07.2020 Московская область опустилась со второго на восьмое место по числу новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом: Подмосковье уступило второе место в списке регионов по статистике COVID-19

11:30 07.07.2020 В Астраханской области 7 июля подтверждено 35 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в регионе зарегистрировано 3773 положительных теста. Читайте также: В Астраханской области выявлено 35 новых случаев заражения коронавирусом

11:30 07.07.2020 Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности городскую поликлинику № 109, администрация которой, по версии надзорного органа, вовремя не сообщила в Роспотребнадзор о выявленных заболевших COVID-19. С этим не согласились в медучреждении, представив веские доводы, но суд их не принял. Читайте также: В Петербурге поликлинику наказали за позднее уведомление о вспышке COVID-19

11:33 07.07.2020 В Астраханской области по состоянию на 7 июля подтверждено 35 летальных случаев среди пациентов с COVID-19. Об этом: В Астраханской области скончались ещё два пациента с COVID-19

11:34 07.07.2020 Барнаульский врач Игорь Червяков рассказалоб отличиях COVID-19 от пневмонии и некоторых других нюансах поведения SARS-CoV-2 и COVID-19. Подробности сообщает ИА «Амител». »Симптоматических отличий между COVID и простудой практически нет. При врачебном осмотре в ранние сроки они неразличимы. Кашель, недомогание, температура, ломота в теле и прочие банальные симптомы не вызывают настороженности. Коварство вируса позволяет ему принимать множество клинических обличий обычной простуды. А вот в механизме развития болезни различия колоссальные. И ранее с такой инфекцией врачи еще не сталкивались», — отмечает врач. Об этом: Болеют даже младенцы: алтайский доктор рассказал об особенностях COVID-19

11:34 07.07.2020 В Новосибирской области в детскую больницу госпитализирован 51 ребёнок с подозрением на заражение коронавирусом, в том числе дети с подтверждённым диагнозом. Взрослых пациентов с коронавирусом и с подозрением на заражение в инфекционных стационарах Новосибирска — 2 481. В районные больницы госпитализированы 697 пациентов. Об этом сообщает оперативный штаб региона. Читайте подробнее: В Новосибирской области проведено более 200 тысяч тестов на коронавирус

11:34 07.07.2020 В Карачаево-Черкесии приступили ко второму этапу снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности из-за пандемии коронавируса. Об этом 6 июля объявил в своем Instagram глава республики Рашид Темрезов. Подробности в материале: В Карачаево-Черкесии стартовал II-й этап этап снятия ограничений

11:35 07.07.2020 В Нижегородской области по состоянию на 7 июля выявили 198 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в регионе подтверждено 19 024 случая заражения SARS-CoV-2. Читайте также: В Нижегородской области выявили менее 200 новых носителей коронавируса

11:42 07.07.2020 В Республике Карелия отмечен суточный рост числа заразившихся коронавирусной инфекцией— 50 человек, в то время как накануне их было 17. Всего с начала пандемии в регионе выявлен 1581 инфицированный. Об этом 7 июля заявил глава региона Артур Парфенчиков. Об этом: В Карелии на 50 человек возросло число заразившихся коронавирусом

11:42 07.07.2020 На Ямале за минувшие сутки зарегистрированы 189 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональный оперативный штаб. Основные очаги заражения — Новый Уренгой (60 положительных тестов), Тарко-Сале (23), Ноябрьск (11), Губкинский (11). Всего с начала пандемии на Ямале на 7 июля выявлен 6 941 случай заражения SARS-CoV-2. Из них выздоровели 2 689 человек, 47 пациентов с COVID-19 скончались. Читайте подробнее: Число заражений коронавирусом на Ямале приблизилось к семи тысячам

11:42 07.07.2020 102 носителя коронавируса выявили за сутки в Самарской области. Об этом 7 июля сообщает пресс-служба регионального оперативного штаба. По сообщению пресс-службы ведомства, больше всего за сутки выявили в Самаре (57 фактов заражения). Читайте также: В Самарской области за сутки выявили 102 случая заражения коронавирусом

11:42 07.07.2020 Осенью вероятен рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Однако пока невозможно спрогнозировать, насколько интенсивной будет вторая волна. Об этом заявил советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев. Подробности в материале: Академик РАН: Интенсивность второй волны коронавируса пока неясна

11:42 07.07.2020 В Кемеровской области, по состоянию на 11:00 (время местное) сегодня, 7 июля, за прошедшие сутки выявлено 49 новых случаев заражения коронавирусом. За это же время 55 пациентов выздоровели. Об этом сообщает оперативный штаб региона. Об этом: В Кузбассе за сутки выявили десятки новых случаев заражения коронавирусом

11:45 07.07.2020 Несмотря на то, что в Иркутской области ежедневно выявляют более 200 новых носителей коронавируса, власти региона пошли на карантинные послабления, разрешив при определённых условиях работать туристическому бизнесу. Теперь в правительстве Приангарья решили, что в местах отдыха должны быть организованы медицинские пункты. Об этом сегодня, 7 июля, сообщает оперативный штаб региона. Массовое скопление туристов сейчас наблюдается на Ольхоне и побережье Байкала. Подробности в материале: Побережье Байкала атаковали туристы, власти открывают медпункты

11:47 07.07.2020 В Курганской области за сутки лабораторно подтвержден 61 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональный оперативный штаб. Основные очаги заражения расположены в Кургане и Шадринске. Всего с начала пандемии в регионе на 7 июля зафиксировано 1 119 заражений SARS-CoV-2. Из них выздоровели 623 пациента, скончались двое. Об этом: В Курганской области за сутки выявлен 61 носитель коронавируса

11:57 07.07.2020 Число пациентов, переболевших коронавирусной инфекцией, увеличилось в России на 9551 человека за сутки 6 июля. Об этом информирует 7 июля оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Всего с начала эпидемии выздоровели 463 880 человек. Читайте подробнее: В России более 9,5 тыс. человек выздоровели от COVID-19 за сутки

12:07 07.07.2020 Обстановка с распространением коронавируса Забайкальском крае постепенно улучшается. Как сообщает сегодня, 7 июля, оперативный штаб региона, общее число выявленных носителей коронавируса составляет 3480 человек, причём 39 из них добавились только за последние сутки. Читайте также: За последние сутки более 90 жителей Забайкалья излечились от COVID-19

12:08 07.07.2020 В Свердловской области молодожёнам не нужно страдать из-за отсутствия возможности отпраздновать сейчас свадьбу в кафе. Об этом в инстаграм написал губернатор Евгений Куйвашев. Читайте также: Свердловский губернатор ответил на просьбу разрешить свадьбу в кафе

12:11 07.07.2020 За сутки в Красноярском крае скончались восемь пациентов с коронавирусом. Общее число умерших в регионе — 172. Читайте подробнее: В Красноярском крае скончались ещё восемь пациентов с коронавирусом

12:12 07.07.2020 Зоопарки и зоогалереи в Иркутской области вновь открылись для посетителей. Соответствующие изменения врио губернатора региона Игорь Кобзев внёс в указ о введении режима повышенной готовности. Подробности в материале: В Иркутской области зоопарки открылись для посетителей

12:18 07.07.2020 В Екатеринбург прибыли 144 гражданина РФ, доставленные на вывозном рейсе из Киргизии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона. Граждан доставили самолётом «Уральских авиалиний» из Бишкека. 97 человек отправили в обсерватор, там они пробудят до получения отрицательных тестов на коронавирус. Остальные граждане отправились в другие регионы при поддержки своих оперативных штабов. Читайте также: В Екатеринбург доставили из Киргизии 144 граждан РФ

12:23 07.07.2020 В Новосибирской области возобновить работу летних веранд смогут 850 заведений общепита. Об этом сообщил министр промышленности, торговли и развития предпринимательства региона Андрей Гончаров. Читайте также: «По многочисленным обращениям граждан» в Новосибирске открылись летние кафе

12:26 07.07.2020 По состоянию на 7 июля в Омской области коронавирус выявлен у 4202 человек, в том числе за последние сутки подтверждено 82 новых случая заражения. Об этом сообщили в региональном минздраве. Подробности в материале: В Омской области коронавирус выявлен у 4202 человек

12:27 07.07.2020 В Рязанской области по состоянию на 7 июля подтверждено 5469 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в том числе 36 — за последние сутки. Подробности в материале: В Рязанской области выявлены 36 новых носителей коронавируса

12:40 07.07.2020 В Дагестане за минувшие сутки скончались четыре человека, у которых была подтверждена коронавирусная инфекция. Всего с начала июля в республике умерли 23 пациента с диагнозом COVID-19, сообщили 7 июля в федеральном оперативном штабе. Об этом: В Дагестане с начала июля скончались 23 пациента с COVID-19

12:48 07.07.2020 В Мордовии по состоянию на 7 июля выявили 35 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 3 646 случаев. Читайте также: В Мордовии выявили 35 новых случаев заражения коронавирусом

12:48 07.07.2020 За весь период в Томской области скончался 21 пациент с коронавирусом. В том числе за последние сутки умер один человек. Он входил в группу риска по возрасту и хроническим заболеваниям. Читайте подробнее: В Томской области скончался ещё один пациент с коронавирусом

12:49 07.07.2020 В Волгоградской области 7 июля подтверждено 92 новых случая заражения коронавирусом. Всего в регионе зарегистрировано 6969 носителей вируса. Об этом: В Волгоградской области выявлены 92 новых носителя коронавируса

12:50 07.07.2020 В Ростовской области за истекшие сутки выполнили более 2,1 тыс. тестов на коронавирус. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 7 июля. Читайте также: В Ростовской области за сутки выполнили 2,1 тыс. тестов на SARS-CoV-2

12:54 07.07.2020 Перспективы возобновления воздушного сообщения России с другими странами пока неясные, заявил 7 июля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Читайте также: В Кремле оценили перспективы возобновления авиасообщения с другими странами

12:55 07.07.2020 Во Владимирской области 7 июля подтверждено 47 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в области зарегистрированы 4694 носителя вируса. Подробности в материале: Во Владимирской области выявлены 47 новых носителей коронавируса

12:55 07.07.2020 В Марий Эл по состоянию на 7 июля выявлено 29 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в регионе подтверждено 3157 случаев заражения SARS-CoV-2. Читайте также: В Марий Эл выявлено 3157 случаев заражения коронавирусом

12:55 07.07.2020 Власти Забайкальского края обнародовали актуальные оперативные данные по количеству безработных в регионе. Всего на 7 июля 2020 г. в регионе насчитывается 26 474 таких граждан, тогда как ещё в конце мая их было 13 763. Читайте подробнее: В Забайкалье за сутки безработными признаны более 700 человек

12:57 07.07.2020 В Волгоградской области 7 июля подтвержден ещё один летальный случай среди пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. Всего в регионе скончались 45 человек с коронавирусом. Читайте также: В Волгоградской области скончался ещё один пациент с COVID-19

13:00 07.07.2020 В Мордовии с 7 июля разрешено начать работу открытым летним площадкам ресторанов и кафе. Читайте также: В Мордовии открываются летние веранды ресторанов и кафе

13:04 07.07.2020 В министерстве здравоохранения Новосибирской области заявили, что в психиатрической больнице №3 вспышки коронавируса не зафиксировано, а выявленные случаи не связаны между собой. Читайте подробнее: Минздрав опроверг слухи о вспышке коронавируса в психбольнице Новосибирска

13:06 07.07.2020 Во Владимирской области по состоянию на 7 июля зарегистрировано 80 летальных случаев среди пациентов с COVID-19, в том числе три — за последние сутки. Читайте также: Во Владимирской области скончались 80 пациентов с COVID-19

13:09 07.07.2020 Минздрав Мордовии разработал поэтапный план восстановления работы медучреждений республики в плановом режиме. С 9 июля две больницы начнут плановый прием пациентов. Читайте также: Медучреждения Мордовии поэтапно приступают к плановому режиму работы

13:10 07.07.2020 Рассуждения о возможном включении России в список стран, с которыми Евросоюз откроет границы, пока преждевременны. Об этом заявил 7 июля глава представительства ЕС в Москве Маркус Эдерер в ходе онлайн-брифинга. Он отметил, что список стран в ЕС будут пересматривать в середине июля. Его формируют, исходя из предложений Европейской комиссии, с учётом ряда критериев, и говорить об итогах этой работы пока преждевременно. Подробности в материале: Посол Евросоюза оценил возможность открытия границ для граждан РФ

13:11 07.07.2020 Ставропольский край остается антилидером на Северном Кавказе по числу вновь выявленных пациентов с диагнозом COVID-19. С начала июля показатель вновь подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в крае не опускается ниже 70. Об этом: На Ставрополье сохраняется самый большой в СКФО прирост COVID-пациентов

13:15 07.07.2020 Для прибывающих в Бурятию из других регионов России отменили обязательное тестирование на COVID-19. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, по решению регионального оперативного штаба, требование сохранили для прибывших из-за границы. Читайте также: Для прибывающих в Бурятию отменили обязательные тесты на COVID-19

13:21 07.07.2020 В Приволжском федеральном округе с начала пандемии после заражения коронавирусом выздоровели 54 323 человека. Читайте подробнее: В Поволжье выздоровели после заражения коронавирусом более 54 тыс. человек

13:24 07.07.2020 В Дагестане планируется запустить пилотный проект по открытию предприятий общепита. Для осуществления проекта отобран ряд кафе и ресторанов в Махачкале. С их владельцами встретился 6 июля в режиме видеоконференцсвязи глава республики Владимир Васильев. Об этом: В Дагестане возобновят работу предприятия общепита

13:26 07.07.2020 Деятельность предприятий общественного питания и косметических кабинетов вновь разрешена в Курской области с 6 июля. Остальные ограничения, связанные с коронавирусом, продлены в регионе до 19 июля, соответствующее распоряжение губернатора Курской области Романа Старовойта вступило в силу. Читайте подробнее: В Курской области общепит и косметологи возобновили работу

13:26 07.07.2020 Министр здравоохранения Кемеровской области Михаил Малин и трое его подчинённых заразились коронавирусом. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу ведомства. Читайте также: Коронавирус выявлен у сотрудников министерства здравоохранения Кузбасса

13:27 07.07.2020 Министр здравоохранения Кемеровской области Михаил Малин и трое его подчинённых заразились коронавирусом. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу ведомства. Читайте также: Коронавирус выявлен у сотрудников министерства здравоохранения Кузбасса

13:33 07.07.2020 В Псковской области активными темпами ведется работа по возведению инфекционной больницы, о которой региональные врачи попросили лично Владимира Путина. На сегодняшний день возведено 7% здания, к середине сентября 2020 года его введут в эксплуатацию. Подробности в материале: Инфекционную больницу в Псковской области сдадут до второй волны COVID-19

13:37 07.07.2020 В России только начинается самый тяжелый период кризиса, вызванный коронавирусом. Об этом 7 июля завил председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович. Читайте также: В России только начинается самый тяжелый период кризиса, заявил Дворкович

13:39 07.07.2020 В Брянской области 7 июля подтвержден 41 новый случай заражения коронавирусом. Всего в регионе зарегистрировано 6563 положительных теста. Читайте подробнее: В Брянской области выявлен ещё 41 носитель коронавируса

13:42 07.07.2020 Власти Архангельской области сняли ограничение по въезду в Северодвинск и выезду из него после карантина — эпидобстановка на градообразующих предприятиях улучшилась. Читайте также: Северодвинск открыли для посещений после карантина

13:46 07.07.2020 В Белгородской области 7 июля подтверждено 49 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в регионе было выявлено 4906 положительных тестов. Читайте также: В Белгородской области выявлены 49 новых носителей коронавируса

13:50 07.07.2020 Работа экскурсионных организаций и средств размещения отдыхающих возобновлена в Адыгее. Об этом сообщил 7 июля глава республики Мурат Кумпилов на своей странице в Instagram. Об этом: В Адыгее открыли отели и разрешили экскурсии

13:51 07.07.2020 Центр крови Кузбасса начал забор плазмы крови у жителей, переболевших COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве здравоохранения региона, уточнив, что донором может стать только выздоровевший человек. Читайте подробнее: Два кузбассовца с коронавирусом стали донорами плазмы крови

13:53 07.07.2020 Счетная палата возобновила проведение проверок. Как передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля, об этом заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в Госдуме. Подробности в материале: Кудрин: Счетная палата возобновила проверки

13:55 07.07.2020 В Кабардино-Балкарии общее число случаев летального исхода пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 достигло 60. За минувшие сутки скончались еще три человека, сообщили 7 июля в федеральном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. Подробности в материале: В Кабардино-Балкарии скончались три пациента с диагнозом COVID-19

13:57 07.07.2020 В Воронежской области 7 июля подтверждено 139 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в регионе выявлено 8644 положительных теста. Об этом: В Воронежской области выявлены 139 новых носителей коронавируса

14:00 07.07.2020 Власти Архангельской области приняли решение о снятии ряда ограничений, введенных из-за распространения коронавируса SARS-CoV-2. Послабления не коснутся областного центра, Новодвинска, Северодвинска и Приморского района, включая Соловецкие острова. Читайте подробнее: В Архангельске продлили обязательный масочный режим

14:01 07.07.2020 Депутаты Заксобрания Красноярского края на комитете по промышленной политике, транспорту и связи предложили отменить запрет на продажу алкоголя, который был введён в начале режима ответственного поведения. Об этом: Красноярские депутаты предложили отменить ограничения на продажу алкоголя

14:03 07.07.2020 В настоящее время в московской больнице поселка Коммунарка, в которой проходят лечение заболевшие COVID-19, находится более 370 пациентов. Об этом стало известного 7 июля из данных инфографики, размещенных главным врачом медучреждения Денисом Проценко на своей странице в соцсети Facebook. Об этом: Проценко назвал число пациентов в больнице в Коммунарке

14:04 07.07.2020 «Почта России» инвестировала в средства защиты для недопущения распространения коронавируса более 1,5 млрд рублей. Об этом 7 июля заявил глава компании Максим Акимов на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Читайте подробнее: «Почта России» вложила в средства защиты от коронавируса 1,5 млрд рублей

14:08 07.07.2020 Власти Адыгеи приняли решение о возобновлении работы ряда объектов, занятых в туристической отрасли. Так, согласно указу, подписанному главой региона Муратом Кумпиловым, приступить к первому этапу снятия ограничений на прием туристов смогут гостиницы и гостевые дома, а также предприятия, организующие экскурсии для туристов. Подробности в материале: В Адыгее стартовал первый этап открытия туристской отрасли

14:19 07.07.2020 Особое значение приобрело в период пандемии российско-китайское сотрудничество в фармацевтике и медицине. Об этом заявил 7 июля директор Первого департамента Азии МИД России Георгий Зиновьев в ходе онлайн-конференции, организованной МИА «Россия сегодня». Он подчеркнул, что перечень тем, представляющих взаимный интерес, будет только расширяться. Подробности в материале: В МИД рассказали об особом значении сотрудничества с КНР

14:19 07.07.2020 Госдума в третьем чтении приняла закон о дополнительной поддержке должников — пенсионеров, ИП и юрлиц, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля. Читайте также: Госдума приняла закон о рассрочке по долгам пенсионеров, ИП и бизнеса

14:20 07.07.2020 В Оренбургской области в COVID-центре за сутки, по состоянию на 7 июля, скончался один пациент, сообщает оперштаб по предотвращению распространения коронавируса. По данным минздрава региона, умер мужчина 1961 года рождения. Пациент являлся жителем Переволоцкого района. Об этом: В Оренбуржье от COVID-19 скончался ещё один пациент

14:21 07.07.2020 Музей Новосибирска возобновляет работу после карантина. Основная часть филиалов откроется для посетителей 8 июля, остальные — 1 августа и 1 сентября. Подробности в материале: Музей Новосибирска открывается после карантина

14:23 07.07.2020 Временные рабочие места для потерявших работу граждан организуют в Башкирии. Об этом 7 июля сообщает пресс-служба министерства семьи, труда и социальной защиты населения. По сообщению пресс-службы ведомства, Башкирия получит свыше 179 миллионов рублей на создание временных рабочих мест для людей, которые потеряли работу либо находятся под угрозой увольнения. Читайте подробнее: На создание временных рабочих мест в Башкирии выделено 179 млн рублей

14:30 07.07.2020 В Оренбургской области на 7 июля в стационарах лечение от COVID-19 получают 706 пациентов. Из них 50 человек находятся в тяжелом состоянии, семь человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, сообщает минздрав региона. Подробности в материале: В Оренбуржье в COVID-центрах лечатся 706 пациентов

14:33 07.07.2020 Российская почта должна работать всегда и в любых условиях, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителем «Почты России» Максимом Акимовым. Об этом сообщает 7 июня пресс-служба Кремля. Читайте также: Путин: почта должна работать и в войну, и при пандемии

14:42 07.07.2020 Минкомсвязь РФ хочет использовать опыт Москвы в отслеживании за зараженными коронавирусом. В целом это меры оправданы в той мере, но при этом нужно соблюдать права граждан, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры информатики РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Тимофеев. Подробности в материале: Баланс общественных и частных интересов: слежение с помощью геолокации

14:42 07.07.2020 На базе городской больницы Бердска на следующей неделе откроется инфекционный госпиталь. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Новосибирской области. Читайте также: В Бердске открывают инфекционный госпиталь

14:43 07.07.2020 В Свердловской области чаще всего заражаются коронавирусом в семьях и от родственников. Об этом заявил на брифинге вице-губернатор Павел Креков. В регионе растёт число бессимптомных носителей SARS-CoV-2, отметил чиновник. Вирус же чаще всего передаётся семейным путём и через ближайших родственников. «Время летнее — время гулять и отдыхать, но риски надо сводить к минимуму», — добавил Креков. Об этом: На Среднем Урале назвали основной способ заражения коронавирусом

15:03 07.07.2020 В первые выходные августа в Омске отпразднуют день города. Праздничные мероприятия проведут в новом формате, сообщили в мэрии. По словам заместителя мэра Анастасии Терпуговой, отметить праздник планируют с соблюдением всех мер безопасности. Поэтому проведение массовых мероприятий ограничено. Локальные мероприятия проведут с соблюдением социальной дистанции и использованием средств индивидуальной защиты. Читайте подробнее: День города в Омске отпразднуют в новом формате

15:04 07.07.2020 Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с представителями фитнес-клубов Самары. Об этом 7 июля он сообщил на своей странице в социальной сети. По словам главы региона, на встрече обсуждался вопрос о дате открытия клубов для занятий спортом. Читайте также: Губернатор Самарской области встретился с представителями фитнес-клубов

15:14 07.07.2020 Возобновлено авиасообщение Иркутск ‑ Томск ‑ Тюмень. Как уточнили в администрации Томской области, всем пассажирам предоставляют маски и перчатки. Каждый самолёт проходит спецобработку. Об этом: Томичи смогут улететь в Тюмень и Иркутск

15:15 07.07.2020 В Санкт-Петербурге суд прекратил дело об административном правонарушении мужчины, который во время самоизоляции играл со своим сыном на детской площадке во дворе дома. Выписанные ему ранее 15 тысяч рублей штрафа оплачивать не придется. Читайте подробнее: В Петербурге отменили самый первый штраф за нарушение самоизоляции

15:21 07.07.2020 В Северной Осетии последний случай смерти пациента от COVID-19 зарегистрирован 26 июня. В течение последних десяти дней фактов смерти больных не было, сообщили в оперативном штабе 7 июля. Общее число пациентов, умерших от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, составило за все время 67. Читайте подробнее: В Северной Осетии уже 10 дней не фиксируется смертей от COVID-19

15:30 07.07.2020 Почетный знак губернатора «За заслуги в развитии добровольчества» предложил законодательно закрепить глава Самарской области Дмитрий Азаров на 55-м пленарном заседании Самарской губернской думы, 7 июля передает пресс-служба областного правительства. По словам главы области, очень важно отмечать самоотверженный и безвозмездный труд добровольцев. Читайте подробнее: В Самарской области могут утвердить награду для добровольцев

15:35 07.07.2020 Директор департамента здравоохранения Курганской области Лариса Кокорина связывает значительный рост числа заражённых новым коронавирусом в регионе с потерей бдительности населения. Об этом она заявила на брифинге 7 июля. Она также отметила, что снижение ограничительных мероприятий в Зауралье совпало с притоком граждан из других регионов, которые приезжают в гости на лето. Читайте также: Власти Зауралья объяснили июльский рост заражений коронавирусом

15:40 07.07.2020 На 7 июля в Курганской области подтвержден 61 новый случай COVID — 19. kurganobl.ru

15:56 07.07.2020 Инициативу губернатора Самарской области Дмитрия Азарова по расширению направлений использования денежной выплаты, которая предоставляется малоимущим семьям по социальным контрактам, поддержали депутаты Самарской губернской думы. Об этом 7 июля сообщает пресс-служба областного правительства. По сообщению пресс-службы ведомства, размер этой выплаты будет увеличен в 3,5 раза — с 10 тысяч рублей до 35 тысяч рублей. Читайте также: В Самарской области увеличат выплату для малоимущих семей по соцконтракту

16:03 07.07.2020 В Ингушетии скончался еще один пациент, у которого был подтвержден диагноз COVID-19. Таким образом, общее число случаев смерти от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, достигло 70, сообщили 7 июля в региональном оперативном штабе. Подробности в материале: В Ингушетии число смертей от COVID-19 выросло до 70

16:07 07.07.2020 В Пермском крае суд оштрафовал на 30 тыс. рублей местную жительницу, которая распространила в соцсети ложную информацию и призывала отказываться от тестирования на вирус. Читайте подробнее: Пермячку оштрафовали за призыв отказываться от тестирования на коронавирус

16:10 07.07.2020 Тест на коронавирус. Mos.ru

16:24 07.07.2020 В столице Югры пропали скамейки в общественных местах, парках и детских площадках. Об этом сообщают «Новости Югры» со ссылкой на пресс-службу администрации Ханты-Мансийска. Как пояснили в мэрии, скамейки убираются, чтобы у людей не было соблазна гулять по паркам, а также вести детей на детские площадки. Об этом: В столице Югры пропали скамейки в парках

16:28 07.07.2020 В настоящее время важно понять, какие разработки, связанные с лечением COVID-19, вышли на передний фронт, считает президент РАН Александр Сергеев. Об этом он, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, заявил 7 июля в рамках онлайн-собрания Научного совета РАН «Науки о жизни» на тему: «Новые знания о лечении COVID-19». Читайте также: Ситуация с вакциной против COVID-19 неоднозначная — президент РАН

16:46 07.07.2020 В Свердловской области выросла смертность в июне 2020 года, сообщается в статистике регионального управления ЗАГС. За месяц умерли 5275 человек. В июне 2019 года же фиксировали 4341 умерших (разница в 17,7%). Для сравнения, в мае 2020 года скончались 4531 человек. Читайте также: На Среднем Урале увеличилась смертность на фоне пандемии COVID-19

17:05 07.07.2020 В Архангельской области за сутки выявили еще 115 человек с новым коронавирусом. Число носителей SARS-CoV-2 с начала эпидемии выросло в регионе до 6534. Об этом: Более трех тысяч человек лечатся от COVID-19 в Архангельской области

17:07 07.07.2020 Директор Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН Айдар Ишмухаметов, заявил о медленной эволюции коронавируса. Читайте также: Коронавирус эволюционирует очень медленно — член-корреспондент РАН

17:08 07.07.2020 В Ярославле возобновляется работа спортивных комплексов и физкультурно-оздоровительных центров. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. Читайте также: Ярославские спорткомплексы возобновляют работу

17:11 07.07.2020 В Воронежской области полностью разрешается розничная торговля, в том числе в торговых центрах. Возобновят работу СПА-салоны, массажные салоны, сауны и бани. Запускается детский оздоровительный отдых (кроме палаточных лагерей), если отряды будут заполнены лишь на 50%. Об этом: В Воронеже открывают ТЦ, бани и летние лагеря

17:20 07.07.2020 В Ханты-Мансийске приостановлена работа детских садов, в том числе дежурных групп. Об этом заявила 7 июля губернатор Югры Наталья Комарова на заседании окружного оперштаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции. Она также отметила, что каждый десятый случай заражения коронавирусом в ХМАО приходится на несовершеннолетних. А в Ханты-Мансийске с начала июля фиксируется серьёзный прирост случаев заражения новым коронавирусом. Об этом: В Ханты-Мансийске детские сады приостановили работу

17:24 07.07.2020 После вмешательства прокуратуры медработники Туймазинской ЦРБ получили стимулирующие выплаты на общую сумму более 1,3 млн рублей в Башкирии. Об этом 7 июля сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры. По сообщению пресс-службы ведомства, сотрудники прокуратуры установили, что медперсоналу Туймазинской ЦРБ, который работал с инфицированными коронавирусом пациентами, не были выплачены положенные им стимулирующие выплаты. Об этом: Медики Башкирии получили выплаты после вмешательства прокуратуры

17:26 07.07.2020 В странах, которые были сильно поражены коронавирусной инфекцией, значимую роль начинает играть коллективный иммунитет. Это предположил член-корреспондент РАН, директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е. И. Марциновского ФГАОУ ВО «Первый Московский государственный медицинский университет им. И. М. Сеченова» Александр Лукашев. Подробности в материале: Массовая вакцинация от коронавируса может оказаться не актуальной — мнение

17:27 07.07.2020 В Свердловской областной клинической больнице (Екатеринбург) выявили около 140 случаев COVID-19 среди сотрудников медучреждения, сообщило издание «Ура.ру» со ссылкой на главврача Игоря Трофимова. «Цифра близка к верной, но из них 92 сотрудника уже поправились и приступили к работе», — передаёт издание слова Трофимова. Однако в оперштабе Свердловской области не подтвердили данные сведения. «Эта информация не находит подтверждения. Действительно, случаи с начала эпидемии фиксируются, но о 140 случаях информация в оперативный штаб не передавалась», — сообщили в структуре корреспонденту ИА REGNUM. Подробности в материале: На Урале сотрудники больницы заболели COVID-19

17:35 07.07.2020 В Ульяновской области, по последним данным управления Роспротребнадзора, выявлено 6628 случаев заражения коронавирусом, в том числе за сутки — 108. Об этом: В Ульяновской области коронавирус заподозрили ещё у 108 человек

17:51 07.07.2020 В Екатеринбурге стали чаще обращаться в службу скорой экстренной помощи. Об этом сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в Instagram. В мае 2020 года в скорую обратились 59 527 раз, в июне — 62 455. При этом число вызовов к пациентам, у которых подозревают COVID-19, стало резко больше (с 5040 до 9347). «Ситуация по коронавирусу контролируемая», — уточняет губернатор. Об этом: В Екатеринбурге выросло число обращений в скорую помощь

17:52 07.07.2020 Врио губернатора НАО Юрий Бездудный обеспокоен ростом заболевших COVID-19 на месторождениях. «…подрядные организации недропользователей эту заразу к нам привозят. И теперь мы всем миром лечим», — заявил он. Подробности в материале: Врио губернатора НАО обвинил недропользвателей в распространении «заразы»

18:01 07.07.2020 Глобальная статистика, касающаяся распространения коронавируса, обнадеживает. Об этом заявил вирусолог, заместитель директора по науке отдела вакцин главного Агентства США по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Константин Чумаков, Подробности в материале: Вирусолог объяснил, почему в мире падает смертность от COVID-19

18:09 07.07.2020 В Воронежской области режим самоизоляции продлили до 20 июля. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства. Работающим гражданам старше 65 лет продлили оплачиваемые больничные. Читайте также: Воронежцам старше 65 лет продлили больничные

18:58 07.07.2020 В Югре троих выпускников не допустили к экзамену из-за повышенной температуры тела. Об этом на заседании регионального оперативного штаба заявил директор департамента образования и молодежной политики ХМАО Алексей Дренин. Он отметил, что в сдаче единого госэкзамена приняли участие девять тысяч выпускников. Читайте также: В ХМАО из-за высокой температуры не допущены до ЕГЭ трое выпускников

19:00 07.07.2020 Измрение температуры. Екатерина Калаева© ИА REGNUM

19:12 07.07.2020 Из резервного фонда правительства Мурманской области выделено больше двух миллионов рублей на закупку противовирусных препаратов для пациентов с COVID-19. Читайте также: Мурманские власти начали покупать лекарства на средства резервного фонда

19:28 07.07.2020 В Югре на базе четырёх социальных учреждений созданы изоляторы для детей COVID-положительных родителей. Об этом сообщила СМИ заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Инна Кудрявцева. В детские обсерваторы попадут дети, если родители госпитализированы, а присмотреть за ними некому. Инна Кудрявцева отметила, что хотя условия для детей и созданы, но пока в обсерваторы не попал ни один ребёнок. Читайте подробнее: В Югре созданы обсерваторы для детей «ковидных» родителей

19:41 07.07.2020 В Омске не закончили расследование по факту гибели лаборантки бюджетного учреждения здравоохранения «Медико-санитарной части № 4» Екатерины Лютиковой, скончавшейся 27 мая после заражения коронавирусом. Читайте также: В Омске рассказали о смерти лаборанта, погибшего от COVID-19

19:48 07.07.2020 В Свердловской области у нескольких сотрудников предприятия «УГМК-Агро» обнаружен коронавирус. Подробности в материале: Ещё на одном предприятии УГМК обнаружили коронавирус

20:06 07.07.2020 Брянская область переходит ко второму этапу снятия ограничений, введенных в связи с распространением коронавирусной инфекции. Возобновляется работа предприятий торговли непродовольственными товарами площадью до 800 квадратных метров, уличной торговли, отдельных образовательных организаций — в частности, автошкол. В торговых залах на одного человека должно приходиться не менее четырёх квадратных метров. Об этом: Брянская область перешла ко второму этапу снятия ограничений

20:08 07.07.2020 Архангельская область получила 301,8 млн рублей на выплаты медикам, работающими с COVID-19. Читайте подробнее: Более 300 млн рублей получила Архангельская область на выплаты медикам

20:39 07.07.2020 В Петербурге появится еще больше стационаров, готовых принимать больных COVID-19. Об этом заявил губернатор Александр Беглов. Читайте подробнее: В Петербурге будет еще больше стационаров под COVID-19

21:00 07.07.2020 Российские авиакомпании наделили правом изменять условия договора об авиаперевозке пассажиров в одностороннем порядке. Читайте также: Официально: в РФ разрешили ваучеры вместо денег за авиабилеты

23:23 07.07.2020 У сооснователя рок-группы «Чайф» Владимира Бегунова выявили коронавирус. Об этом музыкант написал в Facebook. «Поражено 10% лёгких», — сообщил Бегунов и добавил, что болезнь протекает тяжело. По мнению рок-музыканта, система здравоохранения в Свердловской области оказалась не готова к пандемии COVID-19. Однако медики работают на пределе своих возможностей, подчеркнул Бегунов. Подробности в материале: У сооснователя группы «Чайф» нашли коронавирус

23:24 07.07.2020 В Свердловской области обследовали на наличие коронавируса уже 594 110 человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона. Всего проведено 637 947 исследований проб на вирус SARS-CoV-2. По данным на 7 июля было обследовано 8583 человека, исследовано 9247 проб. Вирус выявили у 14 529 человек в регионе, то есть у 2,45% протестированных. Об этом: На Среднем Урале протестировали на коронавирус уже более 594 тысячи человек

23:41 07.07.2020 В Свердловской области выявили антитела к новой коронавирусной инфекции у 7% человек, прошедших тесты. Об этом заявил вице-губернатор Павел Креков на брифинге. Тесты проводились не только в государственных, но и в частных медицинских учреждениях. «В общем процент выявляемых антител колеблется в пределах 7%», — сказал Креков. Исследования на антитела проходят достаточно интенсивно, добавил чиновник. Читайте подробнее: На Среднем Урале выявили антитела к COVID-19 у 7% протестированных

01:57 08.07.2020 Ограничения на плановый приём пациентов во взрослых поликлиниках Мурманска и Североморска введены по решению властей региона, сообщили 7 июля в Мурманском оперативном штабе. Об этом: В Мурманске и Североморске ввели ограничения на плановый прием пациентов

02:41 08.07.2020 В Амурской области за последние сутки выявили 28 новых случаев заражения коронавирусом. Наибольший суточный прирост инфицированных показывает столица региона — в Благовещенске выявили 17 новых носителей SARS-CoV-2. Читайте подробнее: В Амурской области половина заражённых коронавирусом болеют пневмонией

05:14 08.07.2020 Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в своём отчёте перед депутатами отметил, что правительством края обеспечена выплата стимулирующих надбавок в полном объёме с апреля по июнь включительно — более 2,5 тыс. медработникам. Об этом: Все допвыплаты медики Хабаровского края получили в срок: Фургал

05:15 08.07.2020 В Хабаровском крае за сутки выявлено 94 новых случая заражения коронавирусом, выздоровел 31 пациент. Подробности в материале: В Хабаровском крае за сутки подтверждён коронавирус у 94 человек

05:16 08.07.2020 В Магаданской области за минувшие сутки выявлено 27 новых случаев заражения коронавирусом. Подробности в материале: На Колыме коронавирус выявлен почти у 980 человек

05:21 08.07.2020 На Чукотке около 250 организаций получили право на компенсацию затрат на средства индивидуальной защиты и дезинфекцию в период эпидемии коронавируса. Подробности в материале: На Чукотке более 250 предприятий получат субсидии за СИЗ и дезинфекцию

05:46 08.07.2020 Число летальных случаев среди пациентов с коронавирусом в Бурятии достигло 25. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, 7 июля в Республиканской клинической инфекционной больнице умер 72-летний пациент. Читайте подробнее: В Бурятии выросло число умерших пациентов с COVID-19

06:05 08.07.2020 В Республике Алтай за минувшие сутки выявили 26 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, всего с начала эпидемии, таким образом, подтверждено 962 случая. Читайте также: В Горном Алтае за сутки выявили 26 новых случаев заражения коронавирусом

06:13 08.07.2020 В Бурятии число подтверждённых случаев заражения коронавирусом достигло 3257. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, за последние сутки выявлено 38 новых случаев. Читайте также: В Бурятии за сутки коронавирус выявили у 38 человек

06:43 08.07.2020 Эпидемиологическая ситуация в Иркутской области остаётся напряжённой. Как сообщает сегодня, 8 июля, оперативный региональный штаб региона, общее число носителей коронавируса составляет уже 9468 человек, причём 243 добавились только за последние сутки. Растёт и количество смертельных случаев. Читайте также: Жертвами COVID-19 в Приангарье стали 133 пациента

06:44 08.07.2020 В Магаданской области за минувшие сутки выявлено 27 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом: В Якутии выявлено почти 4,6 тыс. случаев заражения коронавирусом

06:53 08.07.2020 За последние сутки в Хакасии скончался ещё один пациент с коронавирусом — 80-летняя женщина. Об этом сообщили 8 июля в республиканском правительстве. Умерла жительница Абакана, которая находилась в Черногорской межрайонной больнице. В этом медучреждении проходит лечение самая тяжёлая категория пациентов с коронавирусной инфекцией. У женщины была гипертоническая болезнь с сердечной недостаточностью. Читайте подробнее: В Хакасии скончалась 80-летняя пациентка с коронавирусом

06:58 08.07.2020 В Новосибирске после карантина возобновляют работу главное здание Краеведческого музея, Музей природы и музейно-туристический комплекс «Сузун-завод. Монетный двор». Они открываются для посетителей сегодня, 8 июля. Подробности в материале: В Новосибирске возобновил работу краеведческий музей

07:21 08.07.2020 Всего в Хакасии по состоянию на 8 июля коронавирус выявлен у 2142 человек. Об этом: За сутки в Хакасии коронавирус выявили у 33 человек

07:26 08.07.2020 В Ульяновской области с учётом эпидемиологической ситуации мероприятия, посвящённые Дню семьи, любви и верности мероприятия, пройдут в онлайн-режиме. Всего запланировано более 600 культурных событий. Читайте подробнее: День семьи, любви и верности в Ульяновской области отметят в онлайн-формате

07:26 08.07.2020 В Кемеровской области, по состоянию на 11:00 (время местное) сегодня, 8 июля, за прошедшие сутки выявлено 69 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает официальный телеграм-канал «Цивилев. Live». Подробности в материале: В Кузбассе выявлено 69 новых случаев заражения коронавирусом

07:28 08.07.2020 Оперативное совещание губернатора Андрея Травникова — в регионе возобновят работу летние кафе и веранды. nso.ru

07:37 08.07.2020 Введение режима самоизоляции в России положительно отразилось на статистике дорожно-транспортных происшествий (ДТП), заявил 7 июля начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ Михаил Черников в интервью «Российской газете». Об этом: Режим самоизоляции в России привёл к уменьшению количества ДТП

07:39 08.07.2020 На Ямале глава города Губкинского Андрей Гаранин госпитализирован в больницу Ноябрьска с COVID-19. Об этом градоначальник сообщил в своём аккаунте в Instagram. «Инфекция дала осложнения — в таких случаях пациентов направляют в Ноябрьск, здесь сейчас на госпитализации 52 жителя нашего города», — сообщил мэр Губкинского. Андрей Гаранин отметил профессионализм ямальских врачей, добавив, что управлять городом ему приходится дистанционно. А в Губкинском срочно расширяют коечный фонд для «ковидных» пациентов, так как в муниципалитете образовалась серьёзная ситуация с заражениями новой коронавирусной инфекцией. «В ближайшее время будет открыто ещё 60 дополнительных коек», — пишет глава Губкинского. Подробности в материале: Глава ямальского города госпитализирован с COVID-19

07:40 08.07.2020 Только по прошествии нескольких дней прокуратура Алтайского края и региональное управление Роспотребнадзора заинтересовались видеокадрами массовой дискотеки, проведённой в разгар эпидемии коронавируса на одной из туристических баз в Алтайском районе. Как следует из официального сообщения, по данному факту инициировано проведение внеплановых проверок в отношении трёх юридических лиц и одного индивидуального предпринимателя. Читайте подробнее: Надзорные органы заинтересовались массовой дискотекой на Алтае

07:44 08.07.2020 В период эпидемии коронавируса в Хабаровском крае количество официально зарегистрированных безработных увеличилось в три раза. Читайте также: В Хабаровском крае безработных стало больше в три раза

07:50 08.07.2020 В Оренбургской области из-за ухудшения эпидемиологический ситуации приостановлена плановая госпитализация, сообщает региональный минздрав. Значительный рост носителей SARS-CoV-2 в регионе министерство здравоохранения Оренбуржья связывает с неблагополучием в соседнем Казахстане. С 6 июля оренбургские медики принимают только экстренных пациентов и по назначению врача. Плановую госпитализацию возобновят, когда эпидобстановка по коронавирусу стабилизируется. Читайте также: В Оренбуржье вновь приостановили плановую госпитализацию

07:51 08.07.2020 В Туве наблюдается постепенное снижение числа новых заражённых коронавирусом. По словам главы республики Шолбана Кара-оола, еженедельный прирост снижается в среднем на 23%, ежедневный — на 7,3%. «Наконец-то появилось ощущение, что коронавирус начал отступать. У нас наблюдается снижение заболеваемости», — написал он на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Об этом: «Появилось ощущение, что коронавирус начал отступать» — глава Тувы

07:53 08.07.2020 Новые случаи заражения коронавирусом за последние сутки выявлены в 16 населённых пунктах Кемеровской области. Об этом сообщает оперативный штаб региона. Читайте также: В Кузбассе за сутки выросло число территорий с новыми случаями заражения

08:05 08.07.2020 Наиболее безопасным способом отдохнуть летом 2020 года большинство жителей России (53%) считают поездку на собственную дачу, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого онлайн-сервисом для планирования поездок «Туту.ру». Читайте подробнее: Жители России назвали самый безопасный способ отдохнуть летом 2020 года

08:11 08.07.2020 В Пермском крае до 26 июля продлен строгий коронавирусный режим для людей старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями. Решение принято на заседании оперштаба по борьбе с COVID-19, сообщает пресс-служба краевой администрации. Подробности в материале: В Прикамье для пожилого населения продлён строгий коронавирусный режим

08:16 08.07.2020 7 июля 15 омичей прилетели из Киргизии на самолёте рейсом Ош-Новосибирск. 8 июля их доставили в Омск. В аэропорту температуру и общее состояние здоровья прибывших проверили медики. Все прилетевшие туристы будут соблюдать двухнедельный карантин. Об этом: Группе омичей помогли вернуться домой из Киргизии

08:18 08.07.2020 Число новых выявленных носителей коронавируса постепенно снижается в Забайкальском крае. Как сообщает сегодня, 8 июля, оперативный штаб региона, за последние сутки подтвердились 36 положительных тестов на SARS-CoV-2. Их общее число достигло 3516. Читайте подробнее: В Забайкалье выявили 36 новых носителей коронавируса