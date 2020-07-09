Калуга, , 12:16 — REGNUM 45 положительных тестов на коронавирус подтверждено в Калужской области за последние сутки, сообщает 9 июля корреспондент ИА REGNUM cо ссылкой на информацию федерального штаба.

Всего в регионе подтверждено 6 тыс. 509 положительных тестов. 2 тыс. 100 человек находятся на лечении, 4 тыс. 360 человек выздоровели, 49 человек умерли.

Больше всего подтверждённых тестов — в Калуге (540), в Обнинске (360), в Боровском районе (239), Малоярославецком районе (162), в Жуковском районе (150) и в Козельском районе (101).

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