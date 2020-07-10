Москва, , 09:03 — REGNUM На первом этапе возобновления международного авиасообщения Россия может начать снова осуществлять полёты в 13 стран мира. Список этих государств, составленный Роспотребнадзором, направлен в Минтранс РФ и Росавиацию.

Читайте также: Россия готовится возобновить международное авиасообщение

В списке преимущественно значатся европейские страны. Так, первый этап снятия ограничений с авиасообщения предполагает открытие границ с девятью странами Европы — Великобританией, Венгрией, Германией, Данией, Италией, Нидерландами, Норвегией, Польшей и Финляндией. Также в перечне Китай, Вьетнам, Монголия и Шри-Ланка.

Отмечается, что эти страны соответствуют критериям безопасности, которые разработал Роспотребнадзор.

Также по теме: Минтранс РФ определил список городов для вылета рейсов за границу

Как сообщало ИА REGNUM, с 27 марта Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавирусной инфекции. Накануне, 9 июля, стало известно, что оперативный штаб по борьбе с COVID-19 одобрил открытие международного авиасообщения, предложенное Минтрансом РФ, Росавиацией и «Аэрофлотом».

Первыми городами для возобновления авиасообщения с иностранными государствами утверждены: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Ростов-на-Дону и Владивосток.