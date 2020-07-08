Москва, , 11:12 — REGNUM Пандемия коронавируса дала толчок к цифровизации бизнеса. Индекс цифровизации бизнеса в России за полгода вырос на 5 п.п. — с 50 в 2019-м до 55 п. п., приводит данные Национальное агентство финансовых исследований (НАФИ).

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Компании стали чаще использовать интернет-инструменты в работе: 75% компаний в 2020 году завели собственные сайты против 54% в 2019 году. Выросла доля компаний, имеющие спецпрограммы для защиты бизнеса — с 9% до 14%.

Выросло число предпринимателей, считающих, что цифровизация повышает удобство ведения бизнеса (с 34% до 57%), увеличивает скорость работы (с 33% до 53%) и улучшает клиентский сервис (с 15% до 22%).

Проведено три волны сравнительных исследований уровня цифровизации малого и среднего бизнеса в РФ: в апреле 2019-го, в октябре 2019-го и в феврале 2020-го.

Как сообщало ИА REGNUM, большинство предпринимателей в России (88%) считают, что кризис не заставит бросить бизнес.

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