Кемерово, , 13:26 — REGNUM Министр здравоохранения Кемеровской области Михаил Малин и трое его подчинённых заразились коронавирусом. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В ведомстве подчеркнули, что сотрудники находятся в зоне риска заражения коронавирусом, так как контактируют с большим количеством работников медицинских организаций.

«Предполагаемый источник инфицирования был выявлен ещё на прошлой неделе, и часть коллектива сразу же ушла на карантин. Спустя несколько дней изоляции вирус подтвердился у руководителя и троих сотрудников ведомства», — уточняет издание.

Минздрав Кузбасса работает в штатном режиме, часть коллектива — удалённо.