Москва, , 16:22 — REGNUM В настоящее время важно понять, какие разработки, связанные с лечением COVID-19, вышли на передний фронт, считает президент РАН Александр Сергеев. Об этом он, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, заявил 7 июля в рамках онлайн-собрания Научного совета РАН «Науки о жизни» на тему: «Новые знания о лечении COVID-19».

«Сейчас очень важный вопрос — это вопрос разработки вакцин и статуса этих разработок в разных странах мира, — сказал Сергеев. — Мы знаем, что есть много разных движений в этом направлении. Есть уже серьёзные компании, которые готовы начать производство в больших количествах, но ситуация является достаточно неопределённой, потому что требуется быстрый ответ и быстрота ответа в какой то степени интерферирует с законами разработки и тестирования вакцин. И сейчас, действительно, важно понять, где и какие разработки вышли на передний фронт. Нам в РФ очень интересно оценить нашу ситуацию в сравнении с ситуацией в других странах».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 7 июля проходит онлайн-собрание Научного совета РАН «Науки о жизни» на тему: «Новые знания о лечении COVID-19».

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