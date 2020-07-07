Воронеж, , 18:00 — REGNUM В Воронежской области режим самоизоляции продлили до 20 июля. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства.

Работающим гражданам старше 65 лет продлили оплачиваемые больничные.

Санатории и курорты до сих пор не принимают людей старше 65 лет. Также не работает санаторий для ветеранов и участников Великой Отечественной войны, подведомственный департаменту социальной защиты.

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