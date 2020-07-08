Красногорск, 8 июля 2020, 18:55 — REGNUM В Подмосковье предприятия общественного питания могут возобновить работу с 25 июля, следует из постановления, опубликованного на сайте правительства Московской области, передает корреспондент ИА REGNUM.
Напомним, что постепенное снятие ограничений в Подмосковье началось с середины мая. 12 июня открылись летние веранды кафе и ресторанов.
По данным оперштаба по коронавирусу Московской области, 8 июля в регионе зафиксировано 194 новых случая заболеваний COVID-19. С начала пандемии выявлено 59 тыс. 716 случаев заражения.
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