Оренбург, , 10:20 — REGNUM В Оренбургской области, согласно изменениям в губернаторском указе, с 6 июля разрешено увеличение числа учащихся в группах для очного обучения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве региональной и информационной политики.

Образовательные организации, реализующие программы дополнительного профессионального образования и (или) профессионального обучения граждан по направлениям органов службы занятости населения могут осуществлять обучение групп в составе десяти человек. Ранее в группу могли входить не более пяти человек.

Напомним, в Оренбуржье коронавирусный режим продлен до 21 июля. При очном обучении граждан необходимо соблюдение санитарных норм и правил: дезинфекция помещений, использование средств индивидуальной защиты, соблюдение безопасной дистанции.

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