В Гондурасе за сутки выявили почти 700 зараженных коронавирусом
В Гондурасе за прошедшие сутки выявили 684 зараженных коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба гондурасского минздрава на официальной странице в Twitter.
В Шри-Ланке число зараженных коронавирусом превысило 28 тысяч
В Шри-Ланке общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа превысило 28 тысяч, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны.
Премьер-министр Молдавии заразился COVID-19
Положительный результат дал тест на COVID-19 молдавского премьер-министра Иона Кику.
Байден заявил, что возлагает надежды на Энтони Фаучи
О больших надеждах на главного инфекциониста США Энтони Фаучи, который станет главным советником избранного президента Штатов по медицинским вопросам, выразил будущий глава государства Джо Байден, передаёт 8 декабря CNN.
Во Франции за сутки от COVID-19 скончались 377 человек
Во Франции всего за время пандемии умерли 55 798 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония». За последние сутки этот показатель увеличился на 377 пациентов.
В США число заражений коронавирусом превысило 15 млн
Общее количество выявленных случаев заражения коронавирусом в США превысило 15 млн, сообщает 8 декабря Университет Джонса Хопкинса, ведущий официальную статистику эпидемии в стране.
По данным Университета, на сегодняшний день в США зарегистрировано 15 019 092 случая заражения.