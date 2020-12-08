Страны мира подходят к 2021 году с одной из ключевых проблем последних десятилетий в виде пандемии коронавируса. Специалисты утверждают, что спад пандемии начнётся ближе к весне 2021 года, а в министерстве здравоохранения Великобритании и вовсе пообещали убрать все коронавирусные ограничения к середине грядущего года.

Ключевой темой декабря 2020 года для ряда стран стало введение ограничений на новогодние и рождественские праздники. Так, власти некоторых латиноамериканских стран приняли решение об отказе от праздничных мероприятий в целях недопущения массового скопления людей.

О том, как развивается ситуация с коронавирусом в мире, рассказывает ИА REGNUM.