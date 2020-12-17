Лондон, , 20:57 — REGNUM На территории Британии за минувшие сутки выявлено более 35 тыс. случаев заражения коронавирусом, сообщает 17 декабря минздрав страны.

Зарегистрировано 35 383 новых случаев коронавируса, при этом сообщается об 11 тыс. случаев, ранее не учтенных по техническим причинам.

Кроме того, за сутки в Британии умерли 532 человека с диагнозом COVID-19.

Всего с начала пандемии заражение коронавирусом подтвердилось в Британии у 1 948 660 человек, из которых умерли 66 052.

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