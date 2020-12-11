Уфа, , 09:12 — REGNUM Третий пакет мер поддержки бизнеса в условиях пандемии примут до Нового года в Башкирии. Об этом сообщил премьер-министр правительства республики Андрей Назаров на заседании антикризисного штаба по поддержке и обеспечению устойчивого развития экономики республики.

По его словам, руководство Башкирии оценивает реализацию первых двух пакетов как эффективную. При этом последствия пандемии будут ощущаться на протяжении всего 2021 года. Поэтому третий пакет мер поддержки бизнеса планируется принять в Башкирии до конца 2020 года, чтобы предприниматели уже смогли воспользоваться помощью.

Назаров отметил, что нужно увеличить не монетизированые меры поддержки, а неэффективные финансовые меры нужно сократить или убрать.

Проектом третьего пакета мер предполагается пролонгация востребованных, эффективных инструментов и включение в пакет недостающих преференций, которые обозначили сами предприниматели.

По словам министра экономического развития и инвестиционной политики региона Рустама Муратова, в проект третьего пакета мер предлагают включить 59 мероприятий, в том числе 12 нефинансовых мер и 47 мер с общей суммой заявленных потребностей на 11,8 млрд рублей.

Отмечается, что на следующей неделе все меры поддержки будут еще раз рассмотрены на предмет эффективности.

Сообщается, что третьим пакетом мер планируется поддержать инвестиционную деятельность, туристическую отрасль, торговлю, ЖКХ, сельское хозяйство, поддержку системообразующие предприятия и промышленность.

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