Москва, , 21:21 — REGNUM Материал Forbes, согласно которому за время пандемии, с конца 2019 года по середину декабря 2020 года, более 2200 миллиардеров в мире в совокупности стали богаче на $1,9 трлн, вызвал возмущение среди интернет-сообщества. Пользователи оставили свои комментарии 19 декабря в сервисе «Яндекс.Новости».

»Ну да, в мире же кризис, пандемия. Кому война, а кому мать родна», — пишет Евгений Е.

Многие комментаторы пришли к выводу, что столь огромные финансовые средства, которыми облают такое маленькое количество людей, говорит о патологическом состоянии общества. Они уверены, что данная ситуация не является здоровой.

«Это противоестественно, когда смертный имеет столько денег. Они на самом деле не нужны, чтобы своё биологическое тело содержать. Это можно и при меньших доходах. Предлагаю изымать сверхдоходы и делать поправки в законах, касаемые этой странности, если не сказать по-другому!», — написал Алекс В.

Многие пользователи уверены, что с таким положением дел необходимо как можно скорее что-то делать. Они считают, что миллиардеры никогда не остановятся в стремлении увеличить свои капиталы, поэтому их нужно остановить.

«Никто этому уже не удивляется. Ощущение, что они же и являются инициаторами всяких пандемий, они всегда в плюсе, когда простой народ в минусе. Очень хотелось бы, чтобы они просто лопнули в буквальном смысле, как пузыри. Жрут и жрут, а нажраться не могут. Да и жизни людские, за этот год особенно, не на их ли совести? Хотя совесть им не ведома. Они вампиры, по сути», — поделился мнением пользователь под псевдонимом «ТесленКо».

Некоторые пользователи пришли к выводу, что мир пришёл в такое состояние, согласно которому чем больше работает человек, тем меньше, на самом деле, он получает реальных денег.

«Теперь говорить о том, что деньги представляют труд того, кто ими владеет, есть очевидное заблуждение или сознательная ложь», — считает пользователь Зотов.

Напомним, 16 декабря в журнале Forbes был опубликован материал, согласно которому за время пандемии, с конца 2019 года по середину декабря 2020 года, более 2200 миллиардеров в мире в совокупности стали богаче на $1,9 трлн.