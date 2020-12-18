Нур-Султан, , 09:11 — REGNUM Президент Казахстана Косым-Жомарт Токаев пожелал французскому коллеге Эммануэлю Макрону скорейшего выздоровления и возвращения к активной деятельности. Об этом казахстанский лидер написал 18 декабря на своей странице в Twitter.

Касым-Жомарт Токаев Kremlin.ru

«Уверен, совместными усилиями международное сообщество победит коронавирус!» — написал Токаев. Администрация президента Франции сообщила о заражении Макрона 17 декабря.

Ранее французские СМИ сообщили, что Эммануэль Макрон уходит на самоизоляцию на семь дней. В администрации президента сообщили, что французский лидер продолжит работать удаленно.

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