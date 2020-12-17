Мадрид, , 14:31 — REGNUM Премьер-министр Испании Педро Санчес ушел 17 декабря на самоизоляцию в связи с тем, что недавно контактировал с французским президентом Эммануэлем Макроном, сообщает El Pais.

Испанское издание напоминает, что Санчес и Макрон встречались в Париже в понедельник, когда глава испанского правительства находился во французской столице на праздновании 60-летия Организации экономического сотрудничества и развития.

«Узнав предоставленную Елисейским дворцом информацию о том, что у президента Франции Эммануэля Макрона положительный результат на COVID-19, председатель правительства Педро Санчес приостановил всю свою деятельность, запланированную на следующие несколько дней, в соответствии с протоколами здравоохранения», — заявил в администрации Санчеса.

Напомним, в связи с обнаруженным у Макрона заражением коронавирусной инфекцией, французский лидер отправился на самоизоляцию, в которой он будет находиться в течение семи дней. Во время пребывания там Макрон будет осуществлять свои функции удаленно, отметили в его администрации.