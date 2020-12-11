Мехико, , 08:16 — REGNUM За минувшие сутки на территории Мексики выявили свыше 11,8 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 11 декабря сообщил замглавы минздрава страны Уго Лопес-Гатель на своей странице в соцсети в Twitter.

По его информации, за последние 24 часа в стране выявили 11 896 новых заразившихся SARS-CoV-2, в результате чего их общее число стало составлять 1 217 126.

Также сообщается, что за это же время в Мексике от COVID-19 скончался 661 пациент и теперь суммарное количество летальных исходов возросло до 112 326.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 896 130 человек вылечились от нового заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Мексике за сутки было выявлено 11 974 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.