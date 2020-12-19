Вашингтон, , 05:33 — REGNUM Скорейшего выздоровления пожелал глава Белого дома Дональд Трамп в рамках телефонного разговора президенту Франции Эммануэлю Макрону, заболевшему новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил заместитель пресс-секретаря администрации США Джадд Дир в ходе брифинга.

Кроме того, американский лидер пожелал Макрону поскорее вернуться к исполнению своих обязанностей. Трамп также поздравил французского главу, его семью и всех жителей Франции с предстоящим Рождеством.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 октября, после выявления заболевания COVID-19 у Дональда Трампа, Эммануэль Макрон и его супруга Брижит Макрон пожелали президенту США скорейшего выздоровления.

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