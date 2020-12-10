Ташкент, , 20:25 — REGNUM В Узбекистане стартовал третий этап клинических испытаний китайской вакцины от коронавируса. Об этом 10 декабря сообщает Синьхуа со ссылкой на пресс-службу Академии наук Китая.

Участвовавший в церемонии посол КНР в Ташкенте Цзян Янь подчеркивает в связи с этим высокий уровень китайско-узбекского партнерства, а также взаимодействие стран в реализации проекта «Здорового шелкового пути», который предполагает координацию в сфере общественного здравоохранения.

Сообщается, что в Узбекистан доставлены 6 тыс. китайских тестовых вакцин, 12 тыс. тестов на COVID-19, 8 тыс. тестов на антитела и вспомогательные материалы. Первую дозу вакцины уже получили более 20 членов семей сотрудников министерства инновационных технологий Узбекистана. В случае успеха испытаний, республика первой получит препарат для вакцинации по льготным ценам.