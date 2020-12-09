Лусака, , 08:28 — REGNUM Президент Замбии Эдгар Лунгу встретился с главой африканского отделения Международного валютного фонда Абебе Эмро Селассие. Об этом сообщает BBC Africa со ссылкой на заявление канцелярии президента Лунгу.

Встреча состоялась после того, как Замбия стала первой африканской страной во время пандемии коронавируса, объявившей дефолт по своим долгам.

В соответствии с заявлением Международного валютного фонда о встрече с президентом Замбии Эдгаром Лунгу, «власти Замбии официально запросили соглашение о финансировании… их программы реформ. В настоящее время фонд оценивает эту просьбу».

Дефолт затрудняет привлечение дополнительных средств в Замбию, отмечают журналисты.

В октябре страна пропустила погашение долга в размере 40 миллионов долларов США — стране был предоставлен месячный льготный период, однако она не смогла найти средства.

Пандемия коронавируса усугубила ранее существовавшие финансовые проблемы в Замбии.

В прошлом месяце в МВФ заявили, что ведут переговоры с властями Замбии о финансовой помощи, однако решение о предоставлении помощи будет зависеть от того, примет ли страна меры для обеспечения устойчивости своего долга.