Из-за коронавируса перенесён Международный юридический форум Tashkent Law Spring, сообщили 10 марта в пресс-службе министерства юстиции Узбекистана.
Глава администрации президента Грузии вошел в совет по коронавирусу
Администрация президента Грузии включается в работу межведомственного координационного совета по превенции коронавируса и направляет в эту структуру исполняющую обязанности руководителя президентской администрации Натию Сулава.
Почти 400 международных мероприятий отменены из-за коронавируса
Ситуация с распространением коронавируса нового типа серьёзно сказалась на проведении целого ряда массовых мероприятий по всём мире. Так, еженедельно в России в среднем отменялось по три — четыре события. С этим столкнулось каждое российское ивент-агентство, которое занимается организацией выставок, конгрессов, карнавалов. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на данные Национальной ассоциации организаторов мероприятий (НАОМ). Всего за последнее время из-за коронавируса было отменено около 400 крупных международных событий.
В России намерены признать коронавирус форс-мажором при госзакупках
В России коронавирус нового типа может быть признан форс-мажором при государственных закупках. Соответствующий документ Минпромторг совместно с Минюстом и Минфином разрабатывают для правительства РФ. Об этом сообщает 10 марта газета «Коммерсантъ».
Отмечается, что Торгово-промышленная палата (ТПП) уже выдаёт заключение о форс-мажоре из-за инфекционного заболевания, однако это происходит только в случае срыва экспортных поставок. При этом в ТПП в качестве форс-мажорного обстоятельства рассматривают не саму эпидемию заболевания, а меры, принимаемые для предотвращения её распространения.
Роспотребнадзор советует отказаться от поездок в час пик из-за коронавируса
В связи с опасностью, связанной с распространением коронавируса нового типа в России, Роспотребнадзор порекомендовал отказаться гражданам от поездок в общественном транспорте в час пик. Об этом 10 марта сообщает пресс-служба ведомства.
«Воздержитесь от посещения общественных мест: торговых центров, спортивных и зрелищных мероприятий, транспорта в час пик», — говорится в сообщении.
Учёные КНР: вирус COVID-19 сохраняется в воздухе полчаса
Коронавирус COVID-19 остаётся активным в воздухе на протяжении по меньшей 30 минут и способен перемещаться на расстояние до 4,5 метров. К такому выводу пришли китайские эпидемиологи, сообщает 10 марта газета South China Morning Post.
Учёные из провинции Хунань изучили конкретный случай, когда один инцифированный пассажир автобуса дальнего следования заразил ещё семь человек.
Врачи выявили новые симптомы коронавируса
Группа врачей из Сингапура выявила новые симптомы вызываемого коронавирусом заболевания. Об этом 10 марта сообщает Lancet.
В Албании выявлено 6 случаев заражения коронавирусом
9 ноября министерство здравоохранения и социальной защиты Албании сообщило о том, что среди 14 человек, прошедших обследование на коронавирус, обнаружено 4 заболевших. Трое из них заразились от своих родственников.
Wizz Air прекратил полёты из Литвы в Израиль из-за коронавируса
Из-за угрозы распространения коронавируса венгерский бюджетный авиаперевозчик Wizz Air приостановил полёты из Литвы в Тель-Авив и Эйлат. В компании объясняют своё решение объявленного Израилем режима карантина для всех без исключения прибывающих в страну.
В Крыму возможны ограничения массовых мероприятий, связанных с празднованием годовщины воссоединения Крыма с Россией, в случае возрастания угрозы распространения коронавируса. Об этом 10 марта журналистам сообщил глава республики Сергей Аксёнов.