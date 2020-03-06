Возникший в китайской провинции Хубэй новый тип коронавируса COVID-19, который способен поражать дыхательную, пищеварительную и нервные системы как человека, так и животных, шагает по миру. Ежесуточно заражению подвергаются тысячи человек.

По данным ВОЗ, процент умерших в результате инфицирования COVID-19 составляет 3,4%. Вакцины против этого заболевания пока нет, но, согласно статистике, составленной на основе анализа более 70 тыс. случаев заболеваемости коронавирусом, реже всех заболевают дети и подростки.

Ажиотаж и паника вокруг эпидемии продолжают самым негативным образом влиять на мировую экономику, туризм, массовые спортивные мероприятия. Под угрозу срыва попали крупные международные форумы, выставки, спортивные и другие мероприятия.

Все больше стран вводят карантин и предпринимают чрезвычайные меры для борьбы с распространением вируса вплоть до введения чрезвычайного положения.

Коронавирус плодит панику, слухи и мифы среди людей. На карте заболеваемости остается все меньше белых пятен.

Трансляция ИА REGNUM посвящена всему, что связано с заболеваемостью коронавирусом.

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